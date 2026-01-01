Головна Академія AI Studio Як додати ресурси до свого відео

Як додати ресурси до свого відео

Відеоактиви — це будь-які елементи, які Ви використовуєте для створення своїх відео. До них належать зображення, відеокліпи, аудіофайли, логотипи, текст і навіть AI-аватари.

HeyGen підтримує широкий спектр форматів, зокрема файли JPG і PNG розміром до 200 MB, файли MP4 і MOV до 200 MB, а також файли шрифтів TTF або OTF до 100 MB. Підтримуючи впорядкованість цих ресурсів, Вам буде простіше редагувати, повторно використовувати їх і впевнено співпрацювати з іншими.

Завантажуйте та впорядковуйте ресурси

Щоб почати, відкрийте Media та натисніть Upload, щоб додати файли до бібліотеки ресурсів HeyGen. Ви можете завантажити кілька файлів одночасно, зокрема зображення, відео та аудіо.

Якщо Ви плануєте використовувати GIF, перетворіть його на MP4 перед завантаженням у відеоредактор.

Після завантаження Ви можете перейменувати ресурси для більшої зрозумілості. Для відеофайлів у Вас також є можливість витягти лише аудіо. Створення папок для кожного проєкту, бренду або типу контенту допомагає тримати все впорядкованим і легким для пошуку.

Щоб видалити ресурси, виберіть їх за допомогою прапорця або меню з трьома крапками та натисніть «Delete».

Додайте ресурси до свого проєкту

Поверніться до свого проєкту в AI Studio, щойно Ваш сценарій і аватар будуть готові. Звідси Ви можете почати створювати свою сцену, додаючи фони, медіа та інші візуальні елементи.

Якщо Ваш аватар має вбудований фон, виберіть аватар і скористайтеся Background Remover, щоб розмістити його на новому фоні. Ви можете змінити розмір аватара, перетягуючи кути, щоб він відповідав Вашому макету.

Налаштовуйте фони та медіа

Натисніть «Background», щоб обрати суцільні кольори, стокові зображення, відео або шаблони. Для більшої гнучкості виберіть «Detach from Background», щоб вільно переміщувати й змінювати розмір елементів у сцені.

Вкладка Media надає Вам доступ до стокової бібліотеки HeyGen, Ваших завантажених файлів і можливість додавати нові медіа. Будь-які медіа звідси також можна встановити як фон.

Додавайте та керуйте аудіо

Щоб додати фонову музику, відкрийте вкладку Music. Ви можете вибрати треки зі стоку HeyGen або завантажити власні аудіофайли.

Аудіо відображається в програвачі сцени під Вашим відео. Скористайтеся меню з трьома крапками на аудіодоріжці, щоб внести зміни, наприклад обрізати або замінити файл.

Редагуйте зображення та візуальні матеріали

Для зображень Ви можете налаштувати радіус кутів, щоб зробити їх м’якшими, або редагувати візуали за допомогою ШІ. Просто введіть промпт для редагування, оберіть бажаний ШІ-двигун і за потреби додайте референсне зображення, щоб спрямувати результат.

Щоб додати візуального різноманіття, відкрийте вкладку Elements. Тут Ви знайдете преміум-елементи, зокрема фігури, рамки, стікери та іконки, які допоможуть покращити Ваш дизайн.

Додавайте та оформлюйте текст

Натисніть «Text» у верхній частині полотна, щоб додати заголовки, підписи або текстові повідомлення на екрані. Ви можете налаштувати стиль шрифту, розмір, форматування, непрозорість і вирівнювання або завантажити фірмовий шрифт для послідовності.

Текстові елементи можна перетягувати та змінювати їхній розмір у будь-якому місці полотна. Ви також можете вибрати кілька елементів одночасно, щоб вирівняти або згрупувати їх для більш охайних макетів.

Додайте субтитри

Щоб додати субтитри, натисніть Captions і виберіть стиль субтитрів. Ви можете налаштувати кольори, шрифти та розмір тексту, а також вирішити, чи застосовувати стиль до однієї сцени або до всіх сцен.

Точно налаштуйте відтворення відео

Виберіть будь-яке завантажене відео у Вашій сцені, щоб налаштувати його відтворення. Ви можете зациклити відео для безперервного руху, зафіксувати останній кадр, щоб утримати фінальний план, або вибрати «Підігнати під сцену», щоб автоматично узгодити тривалість відео з довжиною сцени.

Для точного контролю скористайтеся іконкою «Ножиці» на таймлайні, щоб обрізати початок і кінець відео саме там, де Вам потрібно.