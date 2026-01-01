Як додавати анімації та переходи

У цьому уроці Ви дізнаєтеся, як оживити свої відео за допомогою анімацій, динамічних елементів і переходів між сценами в HeyGen. Ці інструменти допоможуть зробити Ваш контент більш динамічним, професійним і захопливим, без потреби у додатковому програмному забезпеченні для монтажу.

Анімуйте елементи у своїх сценах

У HeyGen Ви можете анімувати майже будь-який елемент, зокрема текст, зображення, іконки й навіть аватари.

Почніть з натискання на елемент, який Ви хочете анімувати. Після вибору в Панелі сценарію з’являться маркери анімації. Ці маркери визначають, коли елемент з’являється в кадрі та коли з нього зникає.

Ви можете перетягувати маркери вздовж часової шкали, щоб узгодити анімацію з Вашим сценарієм. Потім відкрийте меню Animation і виберіть стиль, наприклад Fade, Slide, Zoom або Pop. Наведіть курсор на кожен варіант, щоб побачити живий попередній перегляд перед застосуванням.

Використовуйте повзунок Duration, щоб контролювати, наскільки швидко чи повільно відтворюється анімація. Коли завершите, натисніть Preview, щоб побачити, як вона виглядає в контексті.

Додайте преміум елементи анімації

Щоб додати відео додаткової візуальної виразності, Ви можете скористатися Premium Motion Elements. До них належать анімовані інтро, картки спікерів, заголовки, цитати та текст у стилі друкарської машинки, створені для бездоганної роботи з аватарами.

Відкрийте вкладку Elements, виберіть Motion і перетягніть елемент анімації у свою сцену. Ви можете налаштувати текст, переміщувати або змінювати розмір елемента на полотні та керувати часом його появи за допомогою тих самих маркерів анімації.

Попередньо перегляньте сцену, щоб побачити, як елементи руху природно анімуються разом із Вашим контентом.

Додайте переходи між сценами

Переходи допомагають Вашому відео плавно переходити від однієї сцени до наступної.

У нижній шкалі часу наведіть курсор між двома сценами й натисніть на меню з трьома крапками, потім виберіть «Додати перехід між сценами». Оберіть стиль, наприклад Fade, Slide або Zoom.

Ви можете налаштувати тривалість переходу, щоб зробити його швидшим або повільнішим, і застосувати його до одного переходу або до всіх сцен у Вашому відео. У редакторі з’являється живий попередній перегляд, тож Ви можете точно відкоригувати ефект, доки він не виглядатиме як слід.

Використовуйте Magic Match для безперервного, плавного процесу

Magic Match — це розумний перехід, який автоматично анімує спільні елементи між сценами.

Якщо елемент з’являється наприкінці однієї сцени й знову на початку наступної, Magic Match створює між ними плавний, безперервний рух. Щоб скористатися цією функцією, скопіюйте елемент і вставте його в наступну сцену, щоб він був присутній в обох.

Потім натисніть на три крапки між сценами, виберіть «Add Scene Transition» і оберіть «Magic Match». HeyGen автоматично подбає про анімацію, створивши плавний візуальний перехід.