Roberto Meza, Meza Mortgage Consulting adlı, ABD genelinde, özellikle Florida ve Tennessee eyaletlerine odaklanan bir konut kredisi aracılık şirketinin sahibidir. Roberto, ev alıcılarının, yatırımcıların ve yabancı uyruklu kişilerin konut ve ticari gayrimenkuller için finansman sağlamasına yardımcı olur.

Müşterilerinin çoğu Latin Amerika’dan geliyor; bu da eğitimi her görüşmenin kritik bir parçası hâline getiriyor. Bu eğitim odaklı yaklaşım onu doğal olarak videoya yönlendirdi. Alıcıları bilgilendirmek ve şirketini güvenilir bir kaynak olarak konumlandırmak istiyordu.

"Videoya karşı mesafeliyim. Kameranın karşısında olmaktan nefret ediyorum. Ama bugünün ortamında, gelir açısından bizimle rekabet etmeyen birçok firmanın, sürekli sosyal medyada olup videoları konu uzmanı olarak kullanarak pazar payı kazandığını görüyoruz," dedi Roberto. "Ve bu da bizi aynı trene binmeye zorladı."

Videonun önemli olduğunu biliyordu, ancak onu üretmeye yönelik her girişim, büyüme aracı olmaktan çok bir stres kaynağına dönüşüyordu.

Saatlerce video kaydetmeye ve düzenlemeye kendini zorlamak yerine Roberto, gerçekçi avatar videolarıyla uzmanlığını düzenli olarak paylaşmak için HeyGen kullanıyor, böylece zamanını işini yürütmeye odaklayabiliyor.

Üretim zahmetlerini tekrarlanabilir bir iş akışına dönüştürmek

HeyGen'den önce, kısa bir eğitim videosu hazırlamak bile uzun bir süreçti. Ekipmana yatırım yapıp kurguyu dışarıya vermelerine rağmen, en büyük engel değişmeden kalıyordu.

"İlk başta sadece ben ve bin dolar ödediğim bir kameram vardı. Kısa, 30 saniyelik bir videoyu çekerdim ama bu metni doğru yapmak ve hiçbir hata yapmamak için iki saatimi alırdı. Sonra onu kurgulamam gerekirdi ve bu da zaman alırdı. En sonunda birini işe aldım. Uzun ve maliyetli bir süreçti," dedi Roberto.

Ekipmana yatırım yapıp kurguyu dışarıya devrettikten sonra bile, en büyük engel değişmeden kaldı.

"Asıl yüküm aslında maliyet değildi. Beni en çok zorlayan şey kameranın karşısında olmaktı. Benim için baştan sona bir eziyetti ve bununla kendimi rahat hissetmiyordum," dedi.

İş akışının karmaşıklığı, tutarlılığı neredeyse imkânsız hâle getiriyordu. Hedefi her hafta üç eğitim videosu yayımlamaktı, ancak gerçekte yaklaşık her üç haftada bir video üretebiliyordu.

YZ destekli bir pazarlama sistemi oluşturma

Roberto YZ avatarları araştırmaya başladığında, kararı tıpkı finansal ürünlerde yaptığı gibi verdi: seçenekleri karşılaştırarak.

İşine en uygun olanı seçmeden önce üç farklı avatar platformuna abone oldu.

"HeyGen ile kendimi en rahat hissettim. Yönetmesi daha kolaydı ve kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostuydu," dedi.

Bugün iş akışı tamamen farklı görünüyor.

Bugün Roberto senaryolarını yazıyor, anlatımı kendi sesiyle kaydediyor ve sosyal medya yöneticisi, bitmiş videoları oluşturmak için HeyGen kullanıyor.

"Her şeyin yüzde 100'ü HeyGen'de yapılıyor," dedi Roberto.

Ekibi, her bir videoyu markasına ve eğitim tarzına uygun hâle getirmek için Video Agent ve AI Studio’yu birlikte kullanarak videoları titizlikle geliştiriyor. Roberto için HeyGen, artık bir video aracından çok daha fazlası hâline geldi.

Eğitici içerik ile güven inşa etmek

Sosyal medyayı ağırlıklı olarak tanıtım için kullanan birçok finans şirketinin aksine Roberto, yaygın konut kredisi sorularını net ve anlaşılır tavsiyelerle yanıtlamaya odaklanıyor.

"İnsanlar bazı konuların gerçeğini, abartı olmadan ve birilerinin onları aramaya yönlendirmeye çalışması olmadan gerçekten öğrenmek istediklerinde, bizim içeriklerimize bakıyor," dedi.

İlk başta, izleyicilerin avatarını hemen tanıyacağından endişelendi. Ailesi fark etti, ancak diğer herkes aradaki farkı anlayamadı.

"Birkaç arkadaşımla konuştum ve onlara, 'Yeni videolarımı nasıl buldunuz?' diye sordum. Onlar da, 'Aman Tanrım, harika görünüyorsun. Bunu yapman çok zaman alıyor olmalı.' dediler. Onlara bunun bir avatar olduğunu söylediğimde inanamadılar. Bu da bana devam etmek için özgüven verdi," dedi Roberto.

Videoların yapay zeka ile oluşturulduğunu öğrendikten sonra bile insanlar onlarla tıpkı önceden olduğu gibi etkileşim kurmaya devam etti.

"Videoları hâlâ izliyorlar ve hâlâ yorum yapıyorlar. ‘Bu harika bir içerik’ diyorlar. Sanki gerçekten ben paylaşmışım gibi, ki bir bakıma da öyle," dedi.

Operasyonel verimliliği iş büyümesine dönüştürmek

En büyük değişim yalnızca daha fazla video üretmek değildi. Nihayet bu videoları tutarlı bir şekilde üretmeye başlamaktı.

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Roberto, yayın planını üç haftada bir video paylaşmaktan haftada üç video paylaşmaya çıkardı. Bu istikrar, artık ölçülebilir sonuçlara dönüşmeye başlıyor.

Yakın zamanda hazırlanan bir eğitim videosu yaklaşık 13.700 görüntülenme aldı; izleyicilerin %30’u videoda yaklaşık 22 saniye boyunca etkileşimde kaldı. İçerik aynı zamanda tamamen yeni kitlelere de ulaşıyor.

"Genellikle en büyük kısım bizi takip eden insanlardı. Şimdi durum yüzde elli yüzde elli. Bu da değişiyor," dedi.

Ancak Roberto için en büyük getiri, operasyonel verimlilik oldu. Konut kredisi brokerleri günlerinin büyük bölümünü sahne arkasında kredi başvurularını işleyerek, kredi verenlerle iletişim kurarak ve müşterileri karmaşık işlemler boyunca destekleyerek geçiriyor.

"Benim için bu çığır açıcı oldu, çünkü artık gerçekten o emlakçılarla oturmaya gidecek vaktim var ve arka ofis işlerimi de geride bırakmak zorunda kalmıyorum," dedi.

HeyGen sayesinde Roberto, zamanını en fazla değer yarattığı alanlara odaklarken kitlesini tutarlı bir şekilde eğitebiliyor.