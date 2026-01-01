Tamer Abdel 25 yılı aşkın deneyime sahip, hayatı boyunca teknolojiyle iç içe olmuş bir teknoloji uzmanı ve girişimcidir; pazarlama, operasyon, otomasyon ve video alanlarında işletmelerin yapay zekayı hayata geçirmesine yardımcı olan, uçtan uca hizmet sunan YZ çözümleri şirketi The AI Department'ın kurucusu ve CEO'sudur.

Şirket, sağlık sektöründen hukuka ve otomotive kadar uzanan birçok sektöre hizmet verirken, gayrimenkul alanı en hızlı büyüyen faaliyetlerinden biri hâline geldi. Bugün The AI Department, emlak brokerlik şirketleri ve 100'den fazla emlak danışmanı ile çalışarak, onların tutarlı YZ destekli videolarla daha güçlü kişisel markalar oluşturmalarına yardımcı oluyor.

"Aslında bir insan uzmanı hem görevle hem de sonuçla eşleştiriyoruz," dedi Tamer. "Bir sürü YZ aracı kurmak yerine, tek bir konsolide yapay zeka departmanı kuruyorsunuz."

Bu felsefe, özellikle video olmak üzere, inşa ettikleri her şeyi şekillendiriyor.

Videoyu tekrarlanabilir bir sürece dönüştürmek

Tamer'e göre neredeyse her müşteri önce video hakkında konuşmak istiyor.

"Müşterilerimizin yaklaşık %90'ı için, bize geldiklerinde ilk konuşmak istedikleri bir numaralı konu pazarlama," dedi.

Sorun fikir eksikliği değil. Sorun, birinin kayda basmasından önce gelen her şey.

"Perşembe günü saat 1.00 için takviminize yazmışsınız, ama sonra perşembe sabahı geliyor ve siz sadece o birdeki zaman aralığına bakıp başınızı sallıyorsunuz," dedi Tamer.

Profesyoneller sonunda kayda oturduklarında bile baskı ortadan kalkmıyor.

"O videoyu gerçekten oluşturacak cesareti bulduğunuzda, içinizde biriktirdiğiniz tüm kaygı yüzünden o mükemmel çekimi yakalamak için videoyu 10 ya da 15 kez yeniden oluşturuyorsunuz," dedi.

Hâlihazırda başarılı işletmeler yürüten yoğun profesyoneller için video kaydetmek, hiçbir zaman listenin en üstüne çıkmayan bir görev daha haline geliyor.

"Teklifimiz basit," dedi Tamer. "Artık kayıt yapmak için zaman harcamanıza ve bunun stresini yaşamanıza gerek yok. Sizin için her şeyi biz yapıyoruz."

Ekibi, her müşterinin avatarını bir kez oluşturuyor, ardından metin yazımı, prodüksiyon, montaj ve yayınlama süreçlerinin tamamını üstleniyor. Etkisi özellikle emlak sektöründe belirgin şekilde görülüyor.

"Sadece bizim küçük kasabamızda bile bizimle çalışan 100'den fazla emlak danışmanı var," dedi Tamer. "Aracı kurum bunu kullanmaya başladığında ve herkes içeriği gördüğünde, herkes peşinden gitmek istiyor."

Artık acenteler haftada bir ya da ayda bir paylaşım yapmak yerine düzenli olarak içerik yayımlıyor.

"Haftada bir ya da ayda bir paylaşım yapan kişi artık haftanın yedi günü paylaşım yapabiliyor," dedi Tamer.

Ölçeklenebilir bir aracı kurum iş akışı oluşturmak

Aracı kurumlara öğrenmeleri gereken bir pazarlama platformu daha sunmak yerine, The AI Department HeyGen etrafında uçtan uca bir içerik iş akışı oluşturdu.

Acenteler, piyasa güncellemeleri, ilk kez ev alacaklar, mahalle içgörüleri ve ev sahipliği eğitimi gibi konuları kapsayan içerik fikirleriyle dolu bir panele giriş yapıyor.

Bir konu seçerler, YZ kendi ses tonlarında kişiselleştirilmiş bir metin oluşturur ve HeyGen videonun ilk versiyonunu oluşturur.

Bundan sonra, Yapay Zeka Departmanı'nın editörleri her videoyu gözden geçirir, kalite kontrolünü yapar, destekleyici görseller ve B-roll ekler ve son versiyonu yayına hazırlar.

"Her bir videonun arkasında, onun tarzını belirleyen insan bir uzmanımız var," dedi Tamer. "Hiçbir video sadece oluşturulup otomatik olarak yayımlanmıyor. Düzenlemeleri onlar yapıyor ve bu düzenlemeler, müşterinin elde etmek istediği sonuca göre şekilleniyor."

Yıllar boyunca Tamer, iş akışını 80/20 modeli olarak tanımladı.

"İş akışı işin %80'ini yapıyor, kalan %20'yi ise insan uzman tamamlıyor."

HeyGen gelişmeye devam ettikçe, bu denge değişti.

"Şu anda kendimizi 90/10 dengesine doğru kayarken buluyoruz."

Üretim sürecinin daha büyük bir kısmını HeyGen içinde tutarak, ekibi projeleri farklı düzenleme araçları arasında aktarmaya daha az zaman harcarken, cilalı videoları çok daha hızlı teslim ediyor.

İzlenme peşinde koşmak yerine güven inşa etmek

Tamer için başarı, izlenme sayısıyla ölçülmez. Güvenle ölçülür.

"Genelde görüntülenme sayısını optimize etmeyiz," dedi. "Biz güveni optimize ederiz."

Bu yaklaşım, ekibinin ürettiği her bir içeriği şekillendiriyor. Trendlerin peşinden koşmak yerine, AI Department emlak danışmanlarının düzenli olarak piyasa güncellemeleri, eğitici videolar, topluluk içgörüleri ve müşterilerin sık sorduğu sorulara yanıtlar yayımlamasına yardımcı olarak onları güvenilir yerel uzmanlar olarak konumlandırıyor.

"Güven, bir işlem gerçekleşmeden önceki para birimidir," dedi Tamer.

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri, YZ Departmanı 100'den fazla aktif müşteriye hizmet verirken 1.500'den fazla video üretti. Her müşteri ayda ortalama 15 video alıyor; bu da müşteri tabanı genelinde günde 100'den fazla videonun yayımlanması anlamına geliyor.

Sonuçlar yalnızca tutarlılıkla sınırlı kalmıyor. Daha önce geleneksel video prodüksiyonuna ayda 3.000 ila 5.000 $ harcayan müşteriler, artık maliyetin küçük bir kısmına çok daha fazla içerik oluşturabiliyor.

"HeyGen ile oraya maliyetin çok daha küçük bir kısmıyla girip çok daha fazla, çok daha yüksek kaliteli video yapabiliyoruz," dedi Tamer.

Yine de onun için en büyük kazanç finansal değil.

"Herhangi bir profesyonelin duymayı en çok sevdiği şey, bir daha asla video kaydetmek zorunda kalmayacak olmasıdır," dedi.

Çekim yapmak için zaman harcamak yerine, acenteler müşterilere hizmet vermeye odaklanabilir ve aynı zamanda video aracılığıyla kişisel markalarını tutarlı bir şekilde güçlendirebilir.