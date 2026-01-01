The KREN Group'un Kurucusu ve CEO'su Pedro Casanova için The KREN Group, video sadece bir pazarlama kanalı değil. Gayrimenkul ekibinin ölçeklenebilir şekilde ilişkiler kurmasını sağlayan temel araç.

Gayrimenkul sektöründe 18 yılı aşkın deneyimin ardından Pedro, geleneksel müşteri arayışının sınırlarını fark etti. İşini büyütmek; daha fazla telefon görüşmesi yapmak, daha fazla kapı çalmak veya daha çok networking etkinliğine katılmak anlamına geliyordu. Her yeni müşteri, daha fazla zaman gerektiriyordu.

“İşimizi bu şekilde ikiye ya da üçe katlamamızın tek yolu daha fazla telefon görüşmesi yapmak, yani daha fazla saat harcamak,” dedi Pedro.

Video farklı bir model sundu.

"Bu sayede 30 saniyelik bir videoyu alıp üzerinde 80 saatlik izlenme süresi elde edebildim. 80 saat konuşmak zorunda kalmadım," dedi Pedro.

Pedro 2013’ten beri videoyla denemeler yapıyordu ancak hiçbir zaman düzenli değildi. Kendini kaydetmek çok zaman alıyordu ve çoğu zaman öncelik listesinin alt sıralarına kayan bir başka görev haline geliyordu.

“Yaklaşık bir yıl önce, YZ avatarlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra videoya bilinçli bir şekilde odaklanmaya karar verdik,” dedi.

Bu karar onu HeyGen'e yönlendirdi.

Bugün Pedro, her gün eğitim videoları yayımlayan ve ekibinin yalnızca birkaç dakikada video oluşturarak yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir içerik altyapısı kurdu.

Manuel prodüksiyonu otomatik bir iş akışıyla değiştirmek

HeyGen'den önce içerik oluşturmak, Pedro'nun kameranın karşısına geçmek için zaman bulmasına bağlıydı.

"Her gün kayıt yapmak istemiyordum," dedi. "Bazen insanın saçını kestiresi gelmez. O gün de tıraş olmak istemiyorum."

Bugün iş akışı neredeyse tamamen otomatikleştirilmiş durumda.

Her sabah Pedro, Google Alerts ve yerel bir gazeteyi kullanarak yerel haberleri gözden geçiriyor, ardından bir haberi özel bir Claude iş akışına aktarıyor. Claude, Zapier üzerinden her şeyi HeyGen’e göndererek son videoyu oluşturmak üzere, birden fazla açılış cümlesi, altyazı, seslendirme metni ve görsel prompt’u oluşturuyor.

"Ortalama bir video için benim katkım 5 ila 10 dakika," dedi Pedro. "Hazır olduğunda HeyGen bana bir e-posta gönderiyor. Birkaç dakikalığına tekrar içeri giriyorum ve çıktıyı beğendiğimde ortaya tamamlanmış bir ürün çıkmış oluyor."