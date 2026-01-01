The KREN Group'un Kurucusu ve CEO'su Pedro Casanova için The KREN Group, video sadece bir pazarlama kanalı değil. Gayrimenkul ekibinin ölçeklenebilir şekilde ilişkiler kurmasını sağlayan temel araç.
Gayrimenkul sektöründe 18 yılı aşkın deneyimin ardından Pedro, geleneksel müşteri arayışının sınırlarını fark etti. İşini büyütmek; daha fazla telefon görüşmesi yapmak, daha fazla kapı çalmak veya daha çok networking etkinliğine katılmak anlamına geliyordu. Her yeni müşteri, daha fazla zaman gerektiriyordu.
“İşimizi bu şekilde ikiye ya da üçe katlamamızın tek yolu daha fazla telefon görüşmesi yapmak, yani daha fazla saat harcamak,” dedi Pedro.
Video farklı bir model sundu.
"Bu sayede 30 saniyelik bir videoyu alıp üzerinde 80 saatlik izlenme süresi elde edebildim. 80 saat konuşmak zorunda kalmadım," dedi Pedro.
Pedro 2013’ten beri videoyla denemeler yapıyordu ancak hiçbir zaman düzenli değildi. Kendini kaydetmek çok zaman alıyordu ve çoğu zaman öncelik listesinin alt sıralarına kayan bir başka görev haline geliyordu.
“Yaklaşık bir yıl önce, YZ avatarlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra videoya bilinçli bir şekilde odaklanmaya karar verdik,” dedi.
Bu karar onu HeyGen'e yönlendirdi.
Bugün Pedro, her gün eğitim videoları yayımlayan ve ekibinin yalnızca birkaç dakikada video oluşturarak yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir içerik altyapısı kurdu.
Manuel prodüksiyonu otomatik bir iş akışıyla değiştirmek
HeyGen'den önce içerik oluşturmak, Pedro'nun kameranın karşısına geçmek için zaman bulmasına bağlıydı.
"Her gün kayıt yapmak istemiyordum," dedi. "Bazen insanın saçını kestiresi gelmez. O gün de tıraş olmak istemiyorum."
Bugün iş akışı neredeyse tamamen otomatikleştirilmiş durumda.
Her sabah Pedro, Google Alerts ve yerel bir gazeteyi kullanarak yerel haberleri gözden geçiriyor, ardından bir haberi özel bir Claude iş akışına aktarıyor. Claude, Zapier üzerinden her şeyi HeyGen’e göndererek son videoyu oluşturmak üzere, birden fazla açılış cümlesi, altyazı, seslendirme metni ve görsel prompt’u oluşturuyor.
"Ortalama bir video için benim katkım 5 ila 10 dakika," dedi Pedro. "Hazır olduğunda HeyGen bana bir e-posta gönderiyor. Birkaç dakikalığına tekrar içeri giriyorum ve çıktıyı beğendiğimde ortaya tamamlanmış bir ürün çıkmış oluyor."
Kısa bir incelemenin ardından videolar, birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayımlanıyor. Pedro ayrıca ekibindeki birden çok üye için YZ avatarları oluşturdu.
İş akışı artık on beş farklı şablon arasında dönüşümlü olarak ilerliyor ve ekibin saatlerce çekim yapmak zorunda kalmadan her gün taze içerik yayımlamasına olanak tanıyor.
Satmak yerine eğiterek kitleleri büyütmek
En büyük değişim yapay zekayı benimsemek değildi. İçeriğin kendisini değiştirmekti.
İlan duyuruları paylaşmak yerine Pedro, yerel topluluk, mahalleler ve emlak piyasası hakkında eğitici videolar oluşturmaya başladı.
“Eskiden, ‘Bu evi yeni sattık. Bu evi yeni listeledik.’ gibi paylaşımlar yapıyorduk ama bu içerikler pek etkileşim almıyordu,” dedi Pedro.
Sonuçlar çarpıcı oldu. 90 günlük bir dönemde ekibin videoları 2 milyondan fazla görüntülenme elde etti.
Instagram takipçi sayısı 2.124’ten 11.700’ün üzerine çıkarken, Facebook 6.000 takipçiyi aştı.
Daha da önemlisi, kitle artık müşteriye dönüşüyor.
“120.000 $’ın üzerinde GCI oluşturabildik. Ayrıca yaklaşık 200.000 $ ile 300.000 $ arasında bir potansiyel satış hattımız var,” dedi.
Tek bir eğitim videosu, 400.000’den fazla Instagram görüntülemesi, 200.000 Facebook görüntülemesi ve 53 gelen potansiyel müşteri oluşturdu.
İlk görüşmeden önce ilişkiler kurmak
Pedro için yapay zekanın en büyük avantajı, bir müşteri kendisine ulaşmadan önce güven inşa edebilmesidir.
“O yabancı size ulaştığında mesele ‘Beş emlak danışmanıyla görüşüyorum’ olmuyor. İlişkiyi zaten kurmuş oluyorlar ve ‘Bana bir ev almamda yardım edin. Evimi satmamda yardım edin’ demek için arıyorlar,” dedi Pedro.
"Bu, tamamen farklı bir etkileşim çünkü değeri zaten görüyorlar. Aslında o değeri yaratan gerçekten de klon," dedi.
Ekip ayrıca takip süreçlerini de otomatikleştirerek, yeni takipçilerin bültenleri ve talep ettikleri kaynakları manuel müdahale olmadan almasını sağladı.
Pedro, mükemmellikten çok tutarlılığın önemli olduğuna inanıyor.
"Her gün istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğunuz şey önemli. Algoritmanın sevdiği de bu," dedi Pedro.
Diğer emlak profesyonelleri için tavsiyesi son derece nettir.
“Mümkün olduğunca çok içerik üretin, paylaşmayacak olsanız bile. Böyle öğrenirsiniz,” dedi.
Ve hepsinden önemlisi:
“Sadece aracı öğrenmeye değil, aynı zamanda onu tutarlı bir şekilde kullanmaya da kendinizi adamanız gerekiyor. Bunu istikrarlı bir şekilde yaparsanız, çığ gibi büyüyen bir etki göreceksiniz,” dedi.
Pedro için HeyGen, videoyu ara sıra yapılan bir pazarlama görevinden, ekibinin alıcıları eğitmesine, güven inşa etmesine ve her gün yeni işler oluşturmasına yardımcı olan, tekrarlanabilir bir büyüme motoruna dönüştürdü.