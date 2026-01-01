Nick Krem emlak kariyerinin başlarında, potansiyel müşteri oluşturmanın denklemin sadece bir parçası olduğunu öğrendi. Danışmanların ayrıca tanınabilir bir markaya da ihtiyacı vardı.

Bir emlak çağrı merkezinde çalışırken Nick, ülke genelindeki potansiyel müşterilerle günde 15 saate varan sürelerde iletişime geçti. Bir örüntü özellikle dikkat çekiyordu.

"Neredeyse her seferinde, güçlü bir markaya sahip olan acenteler bizimle birlikte harika sonuçlar alıyordu," dedi Nick.

Bu farkındalık, Nick ve kardeşini iki yıldan kısa bir sürede tüm 50 eyalete ve 13 ülkeye yayılan bir emlak pazarlama şirketi kurmaya yöneltti. Nick'in ekibi strateji, metin yazımı, prodüksiyon, montaj ve dağıtımın tamamını üstleniyor.

Model işe yaradı, ancak ölçeklendirmesi kolay değildi.

"Bunun için acentelerin binlerce dolar harcadığını fark ettik; oysa bunun yerine HeyGen gibi şirketleri kullanarak maliyetin çok küçük bir kısmına aynı işi yapabiliyoruz," dedi Nick.

Bugün Nick, üretimi düzenli olarak görünmenin önündeki en büyük engel olmaktan çıkaran yapay zeka destekli videolarla emlak profesyonellerinin kişisel markalarını oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Tutarlı video üretiminin önündeki en büyük engeli kaldırmak

HeyGen'den önce Nick'in ekibi müşteriler için eksiksiz içerik stratejileri oluşturuyordu, ancak emlak danışmanlarını gerçekten video çekmeye ikna etmek her şeyi yavaşlatıyordu.

Danışmanlar kameralar, mikrofonlar, ışıklandırma, kıyafetler ve çekim için zaman ayırma konusunda endişeleniyordu. Birinin kayda başlaması haftalar alabiliyordu.

Sorunu çözmek için müşteriler, iki günlük prodüksiyon seansları için Orlando'ya uçup aylar yetecek kadar içerik çekiyordu. Süreç işe yarıyordu ama sürdürülebilir değildi.

"Emlak danışmanları insanlarla konuştuklarında para kazanır," dedi Nick.

Zorluğu en net şekilde tek başına çalışan emlak danışmanlarında gördü.

"Çağrılara cevap veriyor, işlemleri yürütüyor, sorunları çözüyor ve müşterilere hizmet veriyorlar. Video ise en son vakit ayırabildikleri şey oluyor," dedi Nick.

HeyGen bunu değiştirdi.

"Acenteler, hikâyelerini anlatmak, video çekmek ve bunu gerçekleştirmek için bizimle birlikte kelimenin tam anlamıyla binlerce dolar harcayarak ülkenin dört bir yanından uçarak gelirdi," dedi Nick. "HeyGen'in onlara sağladığı şey ise en iyi görünümlerini, en iyi saç günlerini, en iyi makyaj günlerini, en iyi kıyafetlerini alıp bunları tekrar tekrar kullanabilmeleridir."

Yeni bir prodüksiyon günü organize etmek yerine, acenteler bir kez dijital ikiz oluşturuyor ve kameralar çoktan toplanıp gittikten sonra bile içerik yayımlamaya devam ediyor.

Tek bir kişiyi tüm bir içerik ekibine dönüştürmek

Nick, kendi sorununu çözerek HeyGen'in değerini ilk kez fark etti. Ekibi her hafta iki YouTube videosu yayımlamak istiyordu, ancak her bölüm için Nick'in yeni bir giriş kaydetmesi gerekiyordu.

"Gece yatarken sadece, 'O giriş videosunu çekmem gerekiyor,' diye düşünüyordum," dedi.

Sonunda ekibine, o giriş videolarını kendi HeyGen avatarıyla değiştirmelerini söyledi.

"Artık o sorun tamamen hayatımdan çıktı. Bir daha asla, bir açılış videosu çekmem gerektiğini düşünerek yatağa gitmek zorunda değilim, çünkü artık her seferinde açılış videolarımı HeyGen çekiyor," dedi Nick.

Sonuçlar onu şaşırttı.

"YZ ile hazırladığım tanıtım videoları, kendi videolarımdan gerçekten daha iyi performans gösteriyordu," dedi. "Sadece zaman kazanmıyorum, aynı zamanda gerçekten daha iyi sonuçlar da alıyorum."

Bugün, ekibinin oluşturduğu videolarda, YouTube girişleri, açılış sayfaları, atölye çalışmaları ve kısa biçimli içerikler de dahil olmak üzere, onun avatarı yer alıyor.