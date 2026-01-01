20 yılı aşkın süredir Michael Vrlaku yeni teknolojileri benimseyerek mortgage işini büyüttü. CRM sistemlerinden iş akışı otomasyonuna kadar her zaman işini daha verimli hale getirmenin yollarını aradı.
Ancak çözülmesi zor kalan bir zorluk vardı: düzenli olarak video oluşturmak.
Pek çok mortgage uzmanında olduğu gibi, Michael’ın da paylaşacak çok fazla uzmanlığı vardı. Eksik olan şey ise müşterileriyle ilgilenip işi büyütürken video kaydetmek, düzenlemek ve yayımlamak için gereken zamandı.
“Erken dönemde bildiğim tek bir şey vardı; ister yapay zeka olsun ister YZ avatarı, teknolojinin öyle bir noktaya gelecek olmasıydı ki ondan kaçınmak imkânsız hale gelecek,” dedi Michael.
YZ videosunun yaygınlaşmasını beklemek yerine, Michael bunun önüne geçmek istedi.
"HeyGen'i bulmamın asıl nedeni, yapmam gerekenleri otomatikleştirmenin bir yolunu aramamdı," dedi.
HeyGen’i iki yıldan uzun süre önce kullanmaya başladı ve en yeni avatar nesli ortaya çıkmadan çok önce yapay zeka videosunu günlük iş akışının bir parçası haline getirdi.
Bugün, o erken yatırım sayesinde Michael, eskiden saatler süren çekim ve montaj gerektiren videoları artık düzenli olarak oluşturabiliyor.
Video oluşturmayı tekrarlanabilir bir rutine dönüştürmek
Michael için HeyGen'in en büyük avantajı insanları değiştirmesi değil. Üretim süresini ortadan kaldırması.
Yakın zamanda hazırlanan bir tanıtım videosu, tam bir prodüksiyon ekibi, birden fazla çekim ve kapsamlı kurgu gerektirmiş gibi görünüyordu. Oysa gerçekte Michael, ortaya çıkan son halini gözden geçirmek için yalnızca birkaç dakikasını harcadı.
"Bunu ekibim yaptı. Bana bir metin gönderdiler, amacının ne olduğunu söyledim, onu HeyGen'e aktardılar ve ortaya böyle bir şey çıktı," dedi.
Yapay zeka olmadan, aynı içeriği üretmek bütünüyle farklı bir proje olurdu.
"Birinin bunu yapmasının ne kadar süreceğini bir düşünün. Dışarı çıkıp çekim yapmaya hazırlanmak, birinin videoya alması, kaç farklı kurgu ve tekrar gerektiği, ardından da post prodüksiyon… bunların hepsi tam günlük bir proje," dedi Michael.
Michael, videoyu özel bir proje olarak ele almak yerine, işinin düzenli ritminin bir parçası haline getirdi. Sanal bir asistan, prodüksiyonun büyük kısmını yönetirken Michael yönlendirme sağlıyor ve son çıktıyı gözden geçiriyor.
Sonuç, kameranın arkasında saatler harcamanızı gerektirmeden tutarlı içerik üreten bir iş akışıdır.
İçeriği tüm müşteri temas noktalarına ölçeklendirme
Michael, yalnızca sosyal medya için video oluşturmak yerine, yapay zeka videosunu tüm pazarlama stratejisinin içine işlemiş durumda.
Artık haftalık rutinlerinde video piyasa güncellemeleri, video bültenler, bire bir müşteri iletişimleri ve kişiselleştirilmiş takip mesajları yer alıyor.
Ayrıca emlak danışmanlarıyla iş birliği yapma şeklini de genişletiyor.
Piyasaya her yeni ilan çıktığında, Michael ilanı hazırlayan emlak danışmanı ile birlikte, hem mülkü hem de finansman seçeneklerini açıklayan videolar oluşturmayı planlıyor.
"Her ilan aldığımızda birlikte bir video çekelim," dedi. "Kendimi ilan videosuna koyup, 'Bu 4.000 metrekarelik çok güzel bir ev. İşte bu da bu ev için örnek bir mortgage.' diyebilirim."
Ayrıca otomatik teşekkür videoları üzerinde de denemeler yapıyor.
Potansiyel bir müşteriyle görüştükten sonra YZ, görüşmeyi özetleyen ve sonraki adımları pekiştiren, kişiselleştirilmiş bir takip videosu oluşturabilir; böylece ek bir kayıt seansına gerek kalmadan daha güçlü bir ilişki kurulmasına yardımcı olur.
Michael için bu iş akışları, videoyu ara sıra kullanılan bir pazarlama taktiği olmaktan çıkarıp müşteri deneyiminin ayrılmaz bir parçasına dönüştürüyor.
Prodüksiyon yerine içeriğe odaklanmak
YZ videosu gelişmeye devam ettikçe, Michael teknolojinin kendisinin içerik değerine kıyasla giderek daha az önemli hâle geldiğine inanıyor.
"Bence asıl önemli olan, ortaya koyduğumuz şeyin özü; bu mutlaka ses ya da video değil," dedi. "HeyGen harika bir kalite sunuyor, ama asıl önemli olana, yani içeriğin özüne odaklanmamıza gerçekten imkân tanıyor."
Bu yaklaşım, yeni başlamış profesyonellere verdiği tavsiyeleri de şekillendiriyor. Mükemmel iş akışlarını ya da kusursuz videoları beklemek yerine, insanları basit başlayarak harekete geçmeye teşvik ediyor.
"Yüzyıllardır işe yarayan şey, sadece yapmaktır," dedi. "Bunu iş akışınıza dahil edin."
Zaman içinde Michael, kendi sesiyle ses kaydı yaparak, seyahat ederken farklı ortamlarda avatarlar oluşturarak ve yeni özellikler çıktıkça bunları deneyerek yaklaşımını geliştirmeye devam etti.
Ancak onun inancına göre mükemmellikten çok tutarlılık önemlidir. Yapay zeka ile oluşturulan içeriğin ne kadar gerçek hissettirdiği konusunda endişelenen profesyoneller için Michael basit bir bakış açısı sunuyor.
"Bu sizsiniz," dedi. "Bu sadece kendinizin dijital bir versiyonu. Müşterilerinize ve kitlenize çok daha tutarlı bir şekilde daha fazla içerik sunabilmek için kendinizin başka bir versiyonunu ortaya koyuyorsunuz."
Michael için HeyGen, işin insani yönünün yerini almıyor. Uzmanlığını daha tutarlı bir şekilde paylaşmasını, daha fazla insana ulaşmasını ve içerik üretmeye daha az, müşterilere hizmet vermeye ise daha fazla zaman ayırmasını mümkün kılıyor.