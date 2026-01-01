20 yılı aşkın süredir Michael Vrlaku yeni teknolojileri benimseyerek mortgage işini büyüttü. CRM sistemlerinden iş akışı otomasyonuna kadar her zaman işini daha verimli hale getirmenin yollarını aradı.

Ancak çözülmesi zor kalan bir zorluk vardı: düzenli olarak video oluşturmak.

Pek çok mortgage uzmanında olduğu gibi, Michael’ın da paylaşacak çok fazla uzmanlığı vardı. Eksik olan şey ise müşterileriyle ilgilenip işi büyütürken video kaydetmek, düzenlemek ve yayımlamak için gereken zamandı.

“Erken dönemde bildiğim tek bir şey vardı; ister yapay zeka olsun ister YZ avatarı, teknolojinin öyle bir noktaya gelecek olmasıydı ki ondan kaçınmak imkânsız hale gelecek,” dedi Michael.

YZ videosunun yaygınlaşmasını beklemek yerine, Michael bunun önüne geçmek istedi.

"HeyGen'i bulmamın asıl nedeni, yapmam gerekenleri otomatikleştirmenin bir yolunu aramamdı," dedi.

HeyGen’i iki yıldan uzun süre önce kullanmaya başladı ve en yeni avatar nesli ortaya çıkmadan çok önce yapay zeka videosunu günlük iş akışının bir parçası haline getirdi.

Bugün, o erken yatırım sayesinde Michael, eskiden saatler süren çekim ve montaj gerektiren videoları artık düzenli olarak oluşturabiliyor.

Video oluşturmayı tekrarlanabilir bir rutine dönüştürmek

Michael için HeyGen'in en büyük avantajı insanları değiştirmesi değil. Üretim süresini ortadan kaldırması.

Yakın zamanda hazırlanan bir tanıtım videosu, tam bir prodüksiyon ekibi, birden fazla çekim ve kapsamlı kurgu gerektirmiş gibi görünüyordu. Oysa gerçekte Michael, ortaya çıkan son halini gözden geçirmek için yalnızca birkaç dakikasını harcadı.

"Bunu ekibim yaptı. Bana bir metin gönderdiler, amacının ne olduğunu söyledim, onu HeyGen'e aktardılar ve ortaya böyle bir şey çıktı," dedi.