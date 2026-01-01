Yeni bir emlak danışmanı olarak öne çıkmak, Jim McDonner için farklı bir şey yapması gerektiği anlamına geliyordu.
Jim, ABD Donanması'ndan emekli olduktan ve emlak sektöründe ikinci kariyerine başladıktan sonra, ülkenin en rekabetçi konut piyasalarından birine girdi. Northwest Arkansas; Walmart, Tyson Foods ve J.B. Hunt gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor ve bölgeye her gün yaklaşık 40 yeni sakin taşınıyor. Aynı zamanda, 4.000'den fazla lisanslı emlak danışmanı bu müşteriler için rekabet ediyor.
“YZ aracılığıyla bir ağ kurmanın yollarını araştırmaya başladım,” dedi Jim.
Jim, herkes gibi aynı ilan videolarını ve piyasa güncellemelerini üretmek yerine eğitime odaklandı. Her hafta, alıcıların ve satıcıların en sık sorduğu soruları yanıtlayarak, yalnızca evleri reklam etmek yerine piyasayı açıklayan videolar oluşturuyor.
HeyGen’i keşfettikten sonra Jim, düzenli olarak eğitici videolar yayımlamasını, taşınma sürecindeki alıcılara Arkansas’a gelmeden önce ulaşmasını ve işlerini onlarca yıldır inşa eden emlak danışmanlarıyla rekabet etmesini sağlayan bir iş akışı oluşturdu.
Saatler süren kurguyu tekrarlanabilir bir iş akışıyla değiştirmek
HeyGen'den önce tek bir video oluşturmak neredeyse tüm günü alabiliyordu. Jim konuları araştırıyor, metinler yazıyor, B-roll görüntüler topluyor, anlatımı kaydediyor ve tüm bunları Canva içinde elle bir araya getiriyordu.
"Her bir videoyu kurgulamak için saatler harcardım," dedi. "Buna ayıracak vaktim yok."
Kaliteyi artırmak için 12 videoluk bir seri hazırlaması amacıyla profesyonel bir video çekim uzmanı tuttu. Sonuçlar iyi olsa da süreç pahalı ve zaman alıcı olmaya devam etti. Buna rağmen her hafta yalnızca bir veya iki video yayımlayabildi ve sık sık haftaları tamamen atlamak zorunda kaldı.
"Pek tutarlı değildi," dedi. "Kanalımın hiç ilgi görmemesine şaşmamak gerek."
Jim, tutarlılığın videonun gerçek bir iş büyüme motoru olup olmayacağını belirleyeceğini biliyordu, ancak yoğun emlak programına uyacak bir iş akışına ihtiyacı vardı.
YZ destekli bir içerik sistemi oluşturma
Bir yapay zeka sertifika programını tamamladıktan sonra Jim, işletmesi için doğru teknoloji yığınını oluşturmak amacıyla onlarca YZ aracını test etmeye başladı. Bugün, iş süreci neredeyse tamamen otomatikleştirilmiş durumda.
En güncel pazar trendlerini araştırmak için Manus’u, metin taslakları hazırlamak için ChatGPT’yi, alıcı ve taşınma rehberleri oluşturmak için Gamma’yı ve marka varlıklarını kullanarak profesyonel videolar üretmek için HeyGen'in Video Agent’ını kullanıyor.
Her pazartesi sabahı, haftanın içeriğini planlar, metinlerini yazar, beş video oluşturur, her birini zamanlar ve haftasına kaldığı yerden devam eder.
“Pazartesi sabahı en fazla üç, dört saat harcayıp bir haftalık video içeriğini oluşturup önceden zamanlayabiliyorum,” dedi Jim.
Her geçişi tek tek düzenlemek yerine, Video Agent otomatik olarak ilgi çekici görseller, altyazılar ve yerel B-roll klipleri oluşturur.
"Video Agent artık neredeyse yalnızca kullandığım araç," dedi.
Gerçekçilik onu da şaşırttı. "Temelde durağan bir fotoğraf alıp ondan bu kadar doğal jest ve mimikler çıkarabilmenize çok şaşırdım," dedi Jim. “Ben söylemedikçe çoğu insan fark etmiyor.”
Eğitici videolarla daha fazla alıcıya ulaşmak
HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Jim, genel piyasa güncellemelerinden uzaklaşıp gerçek alıcı sorularına göre tasarlanmış eğitici içeriklere yöneldi.
"Biri bana içime dokunan bir soru sorarsa küçük bir not alıyorum," dedi. "Sonra bir senaryo yazıp bununla ilgili bir video oluşturuyorum."
Bu strateji, kitlesini istikrarlı bir şekilde büyüttü. YouTube kanalı artık 1.000'den fazla aboneye sahip ve TikTok ile LinkedIn kitleleri büyümeye devam ediyor. Daha da önemlisi, içeriğini izleyen kitlede belirgin bir değişim gözlemliyor.
Kanalını ilk açtığında, izleyicilerin çoğu diğer emlak danışmanlarıydı.
"Şu anda kitlenin muhtemelen yüzde 70'inin o kilit demografide olduğunu söyleyebilirim," dedi ve 25 ile 45 yaş arasındaki alıcılara atıfta bulundu.
Videoları ayrıca iş getirmeye de başladı. Eğitici bir ilan kampanyası, piyasaya çıktıktan sadece yedi gün sonra 650.000 $ değerinde bir mülkün satılmasına yardımcı oldu. Bir başka video ise Memphis’ten taşınma alıcılarını cezbetti.
Ayrıca, insanların sıkça Kuzeybatı Arkansas’a taşındığı bölgelerde hedefli eğitici video kampanyaları yürüttükten sonra Kaliforniya’dan da talepler oluşturdu.
En başarılı videolarından biri, Zillow'un Zestimate değerinin neden çoğu zaman gerçek piyasa değerinden farklı olduğunu açıklıyordu. Video o kadar popüler oldu ki, bir müşteri Jim'i Sam's Club'da gezerken sadece sesinden tanıdı.
"Bana yaklaştı ve 'Hey, Zillow'da videonuzu az önce izledim,' dedi," diye anlattı Jim.
Jim için o an, eğitim yaklaşımının işe yaradığını doğruladı.
YZ ile modern bir emlak işletmesi kurmak
Jim, yapay zekanın yeni emlak danışmanları için mevcut en büyük rekabet avantajlarından biri haline geldiğine inanıyor.
Bunun olmaması hâlinde, hâlâ videoları manuel olarak düzenleyeceğini, düzensiz şekilde içerik yayımlayacağını ve Arkansas dışındaki taşınma alıcılarına ulaşmakta zorlanacağını söylüyor.
"Şu anda ulaştığım kitleye yaklaşacak kadar bile kişiye ulaşamazdım," dedi.
Bugün, yalnızca kendi pazarlaması için HeyGen'e güvenmekle kalmıyor, aynı zamanda onu diğer emlak danışmanlarına da tavsiye ediyor. Ofisindeki 24 danışmana, yapay zeka kullanarak tutarlı video iş akışları nasıl oluşturulacağını göstereceği bir eğitim oturumu hazırlıyor.
"Sanırım şimdiye kadar bulduğum en kolay profesyonel video oluşturma yolu bu," dedi Jim.
İşini büyütmeye devam ederken Jim, videoyu modern emlak pazarlamasının temeli olarak görüyor.
"İnsanlara ulaşmak için, özellikle de daha genç alıcı grubuna, bunu mutlaka video üzerinden yapmanız gerekiyor," dedi.
Ve onun için, HeyGen bunu mümkün kıldı.