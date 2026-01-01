Yeni bir emlak danışmanı olarak öne çıkmak, Jim McDonner için farklı bir şey yapması gerektiği anlamına geliyordu.

Jim, ABD Donanması'ndan emekli olduktan ve emlak sektöründe ikinci kariyerine başladıktan sonra, ülkenin en rekabetçi konut piyasalarından birine girdi. Northwest Arkansas; Walmart, Tyson Foods ve J.B. Hunt gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor ve bölgeye her gün yaklaşık 40 yeni sakin taşınıyor. Aynı zamanda, 4.000'den fazla lisanslı emlak danışmanı bu müşteriler için rekabet ediyor.

“YZ aracılığıyla bir ağ kurmanın yollarını araştırmaya başladım,” dedi Jim.

Jim, herkes gibi aynı ilan videolarını ve piyasa güncellemelerini üretmek yerine eğitime odaklandı. Her hafta, alıcıların ve satıcıların en sık sorduğu soruları yanıtlayarak, yalnızca evleri reklam etmek yerine piyasayı açıklayan videolar oluşturuyor.

HeyGen’i keşfettikten sonra Jim, düzenli olarak eğitici videolar yayımlamasını, taşınma sürecindeki alıcılara Arkansas’a gelmeden önce ulaşmasını ve işlerini onlarca yıldır inşa eden emlak danışmanlarıyla rekabet etmesini sağlayan bir iş akışı oluşturdu.

Saatler süren kurguyu tekrarlanabilir bir iş akışıyla değiştirmek

HeyGen'den önce tek bir video oluşturmak neredeyse tüm günü alabiliyordu. Jim konuları araştırıyor, metinler yazıyor, B-roll görüntüler topluyor, anlatımı kaydediyor ve tüm bunları Canva içinde elle bir araya getiriyordu.

"Her bir videoyu kurgulamak için saatler harcardım," dedi. "Buna ayıracak vaktim yok."

Kaliteyi artırmak için 12 videoluk bir seri hazırlaması amacıyla profesyonel bir video çekim uzmanı tuttu. Sonuçlar iyi olsa da süreç pahalı ve zaman alıcı olmaya devam etti. Buna rağmen her hafta yalnızca bir veya iki video yayımlayabildi ve sık sık haftaları tamamen atlamak zorunda kaldı.

"Pek tutarlı değildi," dedi. "Kanalımın hiç ilgi görmemesine şaşmamak gerek."

Jim, tutarlılığın videonun gerçek bir iş büyüme motoru olup olmayacağını belirleyeceğini biliyordu, ancak yoğun emlak programına uyacak bir iş akışına ihtiyacı vardı.

YZ destekli bir içerik sistemi oluşturma

Bir yapay zeka sertifika programını tamamladıktan sonra Jim, işletmesi için doğru teknoloji yığınını oluşturmak amacıyla onlarca YZ aracını test etmeye başladı. Bugün, iş süreci neredeyse tamamen otomatikleştirilmiş durumda.

En güncel pazar trendlerini araştırmak için Manus’u, metin taslakları hazırlamak için ChatGPT’yi, alıcı ve taşınma rehberleri oluşturmak için Gamma’yı ve marka varlıklarını kullanarak profesyonel videolar üretmek için HeyGen'in Video Agent’ını kullanıyor.

Her pazartesi sabahı, haftanın içeriğini planlar, metinlerini yazar, beş video oluşturur, her birini zamanlar ve haftasına kaldığı yerden devam eder.

“Pazartesi sabahı en fazla üç, dört saat harcayıp bir haftalık video içeriğini oluşturup önceden zamanlayabiliyorum,” dedi Jim.