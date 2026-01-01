Alt çalışma alanlarını yönetme

Alt çalışma alanları, tek bir HeyGen hesabı içinde yer alan ayrı ortamlardır. Her alt çalışma alanının kendi üyeleri, izinleri ve ayarları olabilir; bu da ekipleri, departmanları veya müşteri çalışmalarını çakışma olmadan düzenlemeyi kolaylaştırır.

Özellikle şu durumlarda çok kullanışlıdır:

Birden fazla müşteri yöneten ajanslar

Farklı departmanlara sahip kurumsal ekipler

Erişim ve yetkileri kontrol etme

Faturalandırma ve abonelikleri yönetme

API kullanımını izleme

Kaynakları ekipler arasında ayrı tutma

Yapılandırmaya bağlı olarak alt çalışma alanları, faturalandırma, avatarlar, API anahtarları ve şablonları paylaşabilir veya birbirinden ayırabilir.

Alt çalışma alanlarına erişin

HeyGen kontrol panelinizden adınıza tıklayın ve Çalışma Alanını Yönet'i seçin.

Bu bölümde, Alt çalışma alanları seçeneğini göreceksiniz.

Yeni bir alt çalışma alanı oluşturun

Alt çalışma alanı oluşturmak için Alt Çalışma Alanı Oluştur'u seçin.

Şunları yaparak başlayın:

Alt çalışma alanına ad verme

Ekipleri veya müşterileri görsel olarak ayırt etmeye yardımcı olmak için (isteğe bağlı) bir görsel ekleme

Üyeleri davet edin ve roller atayın

Ardından, üyeleri e-posta adreslerini girerek davet edin ve roller atayın.

Kullanılabilir roller şunlardır:

Süper Yönetici – Kullanıcıları, erişimi ve satın alımları yönetme dahil olmak üzere tam yetkiler

– Kullanıcıları, erişimi ve satın alımları yönetme dahil olmak üzere tam yetkiler Geliştirici – İçerik oluşturabilir ve API'ye erişebilir

– İçerik oluşturabilir ve API'ye erişebilir Creator – Avatarlar, videolar ve sesler oluşturabilir

– Avatarlar, videolar ve sesler oluşturabilir Görüntüleyici – İçeriği görüntüleyebilir ancak değişiklik yapamaz

Ayarları ve izinleri yapılandırın

Rolleri atadıktan sonra alt çalışma alanı ayarlarını yapılandırın.

Üst çalışma alanı faturalamayı yönetiyor seçeneği etkinleştirildiyse:

Alt çalışma alanı kendi aboneliğini yönetir

Üst çalışma alanının kotasını veya avatar haklarını kullanmaz

Alt çalışma alanının sahibi ek alt çalışma alanları oluşturabilir

Ayrıca alt çalışma alanının API ayarlarını görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini de seçebilirsiniz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde alt çalışma alanına kendi API anahtarı verilir ve kullanımı bağımsız olarak izlenir; böylece ekip veya müşteri bazında etkinliği takip etmek kolaylaşır.

Her şey hazır olduğunda, kurulumu tamamlamak için Create Sub-workspace’i seçin.

Oluşturulduktan sonra, üst çalışma alanındaki koltuklar otomatik olarak tahsis edilir.

Üyeleri davet ederken koltuklar, mevcut kontenjana göre atanır. Koltuk sınırına ulaşıldığında, yeni bir üye eklemeden önce mevcut üyelerden birinin kaldırılması gerekir.

Kaynakları ve kullanımı yönetin

Herhangi bir alt çalışma alanının yanındaki dişli simgesini seçerek ayarlarını ve ayrılmış kaynaklarını güncelleyebilirsiniz.

Temel kontroller şunlardır:

Avatar hakları – Her alt çalışma alanının oluşturabileceği avatar sayısını sınırlayın

– Her alt çalışma alanının oluşturabileceği avatar sayısını sınırlayın Oluşturma kredileri – avatar ücretleri, video oluşturma, görsel oluşturma ve çeviriler için kullanılır

– avatar ücretleri, video oluşturma, görsel oluşturma ve çeviriler için kullanılır API kredileri – otomasyonlar, entegrasyonlar ve API tabanlı iş akışları için kullanılır

Alt çalışma alanı başına kredi atamak, yöneticilere daha iyi görünürlük, maliyet kontrolü ve esneklik sağlar. Gerekirse bu menüden bir alt çalışma alanını da silebilirsiniz.

Alt çalışma alanları arasında varlıkları paylaşın

Varlıkları paylaşma süreci HeyGen genelinde tutarlı bir şekilde işler.

Avatarlar, sesler, marka setleri veya şablonlar için varlık kitaplığını açın ve varlığın üzerindeki üç noktalı menüyü seçin. Paylaş'ı seçin ve paylaşmak istediğiniz alt çalışma alanını belirtin.

Paylaşıldıktan sonra, varlık seçilen alt çalışma alanında video oluşturma için anında kullanılabilir hale gelir.

Alt çalışma alanlarıyla ekipleri organize edebilir, erişimi kontrol edebilir ve kontrolü kaybetmeden video oluşturmayı ölçeklendirebilirsiniz.