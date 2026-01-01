Okta ile SAML SSO kurulumunu yapın

Bu derste, HeyGen çalışma alanınız için Okta kullanarak Single Sign-On (SSO) kurulumunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.

SSO, ekibinizin yalnızca bir kez oturum açarak ek parola yönetimi olmadan, şirket kimlik bilgilerini kullanarak HeyGen’e güvenli bir şekilde erişmesini sağlar. Etkinleştirip yapılandırdıktan sonra kullanıcılar doğrudan Okta üzerinden oturum açabilir.

Okta Yönetici Konsolu'nda başlayın

Öncelikle Okta Yönetici Konsolunuza giriş yapın.

Applications bölümüne gidin, ardından tekrar Applications'ı seçin.

Create App Integration'a tıklayın.

Oturum açma yöntemi olarak SAML 2.0'ı seçin ve İleri'yi tıklayın.

Okta'da HeyGen uygulamasını oluşturun

Uygulamaya ad vermeniz istendiğinde HeyGen yazın ve ardından İleri'ye tıklayın.

Şimdi sizden SAML yapılandırma ayrıntılarını sağlamanız istenecek.

Audience ID (Entity ID) için şunu girin:

api2.heygen.com

Single Sign-On URL’si için HeyGen kontrol panelinize geri dönün, Ayarlar’a gidin, Güvenlik sekmesini açın, SSO’yu etkinleştirin ve verilen SSO URL’sini kopyalayın.

Bu URL'yi Okta'daki ilgili alana yapıştırın.

Uygulamanın kullanıcı kimliğini e-posta formatında ilettiğinden emin olun.

NameID talebi, kullanıcının e-posta adresini kullanmalıdır.

Ardından, aşağıdaki kullanıcı özniteliklerini ekleyin:

Ad

Soyadı

İşiniz bittiğinde aşağı kaydırın ve İleri'ye tıklayın.

Bu bir dahili uygulamadır seçeneğini işaretleyin, ardından Bitir'e tıklayın.

Kullanıcıları Okta uygulamasına atayın

Uygulama oluşturulduktan sonra Assignments sekmesini açın.

Assign’e tıklayın, ardından SSO kullanarak HeyGen’e erişebilmesi gereken kullanıcıları veya grupları ekleyin.

SAML yapılandırma değerlerini alın

Ardından, Okta'da Sign On sekmesini açın ve aşağı kaydırın.

SAML kurulum talimatlarını görüntüle'ye tıklayın.

Bu sayfada üç zorunlu değer görüntülenir:

Kimlik sağlayıcı tekli oturum açma (Single Sign-On) URL'si

Kimlik sağlayıcı veren kuruluş

X.509 Sertifikası

Bu sayfayı açık bırakın; HeyGen'deki kurulumu tamamlamak için bu değerlere ihtiyacınız olacak.

HeyGen'de kurulumu tamamlayın

HeyGen Yönetici Panelinize geri dönün ve SSO Ayarları sayfasını açın.

Okta'daki üç değeri kopyalayıp HeyGen'deki ilgili alanlara yapıştırın, ardından Kaydet'e tıklayın.

Okta ve HeyGen bağlantınız artık yapılandırıldı.

SSO kurulumunuzu test edin

Her şeyin düzgün çalıştığını doğrulamak için HeyGen giriş sayfasına gidin ve SSO ile giriş yap seçeneğini seçin.

İstendiğinde şirket alan adınızı girin.

Okta kimlik bilgileriniz kullanılarak otomatik olarak oturum açmış olmalısınız.

SSO artık HeyGen çalışma alanınız için etkinleştirildi.

Ekstra parola veya adım olmadan, ekibiniz şirket kimlik bilgilerini kullanarak güvenli bir şekilde oturum açabilir.