Çalışma alanınıza üye davet edin

Çalışma alanınıza ekip arkadaşlarınızı nasıl davet edeceğinizi ele alalım; böylece birlikte çalışıp hemen içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Panelden hesabınıza tıklayın ve çalışma alanlarını yönet bölümüne gidin. Çalışma alanı yönetimi görünümünde şunları göreceksiniz:

Zaten davet ettiğiniz kullanıcıların listesi

Atanmış rollerini

Mevcut davet durumları

Bu alan, şirket e-posta alan adınızı kullanarak HeyGen'e kayıt olan ekip arkadaşlarınızı da önerebilir.

Yeni üyeleri şu yollarla davet edebilirsiniz:

E-posta adreslerini girerek veya

Davet bağlantısını kopyalayıp paylaşma

Bir davet gönderdikten sonra, kullanıcının e-posta adresi listede Davet Gönderildi durumu ile görünecektir.

Çalışma alanınız katılmak için onay gerektirecek şekilde yapılandırıldıysa, bu görünümde katılma isteklerini de görürsünüz.

Davet ve istek durumunu takip edin

Bir kullanıcı HeyGen'e giriş yapıp daveti kabul ettiğinde ve çalışma alanına katıldığında, durumu Etkin olarak güncellenir.

Bir katılma isteğini onaylarsanız, kullanıcı hemen etkin bir çalışma alanı üyesi olur. Adı, etkin üyeler listesinde görünür ve bir koltuk kullanılmış olur.

Çalışma alanı rollerini anlayın

HeyGen çalışma alanları, her biri farklı izinlere sahip çeşitli rolleri destekler.

Süper yönetici

Süper yöneticiler genellikle HeyGen planını ve çalışma alanlarını yönetir. Kullanıcılar ve izinleri yönetme, satın alma veya yükseltme yapma ile içerik oluşturma, düzenleme ve inceleme dahil olmak üzere tüm yetkilere sahiptir.

Geliştiriciler içerik oluşturabilir ve HeyGen API'sine erişebilir. Bu rolü, bir CRM veya e-posta sistemi bağlamak gibi gelişmiş entegrasyonlara ihtiyaç duyan ekip arkadaşlarınıza atayın.

Creator'lar düzenli olarak içerik oluşturan kullanıcılardır. Avatarlar, videolar ve sesler oluşturabilirler ancak yetkileri, satın alımları veya API erişimini yönetemezler.

Görüntüleyiciler genellikle içerikleri inceleyen veya onaylayan kullanıcılardır. İçeriği görüntüleyebilirler ancak düzenleme yapamazlar.

Katılma isteklerini onaylayın veya reddedin

Çalışma alanınızın kullanıcıların erişim talebinde bulunmasını gerektirmesi durumunda, istekleri iki farklı yerden inceleyebilirsiniz:

Bildirimler paneli

Üyeler ve Çalışma Alanları sekmesi

Her iki konumdan da bekleyen istekleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Onaylandıktan sonra kullanıcı, aktif bir üye olur ve bir koltuk kullanır.

Çalışma alanı içinde içerik paylaşın

Rollere ek olarak, tek tek projelere, videolara veya klasörlere erişimi kontrol edebilirsiniz.

İçerik paylaşmak için:

Taslak, video veya klasördeki üç noktalı menüyü seçin

Paylaş'ı seçin

Buradan şu işlemleri yapabilirsiniz:

Belirli kullanıcılarla paylaşın

Yalnızca görüntüleme veya düzenleme izinleri atayın

Genel erişimi yalnızca kendinize, yalnızca seçili kullanıcılara veya çalışma alanına erişimi olan herkese olacak şekilde ayarlayın

Görüntüleyici rolüne sahip kullanıcılar her zaman yalnızca görüntüleme yetkisine sahip olacaktır.

Videoları paylaşın ve yayınlayın

Bir video oluşturulduktan sonra, aşağıdakileri yapabileceğiniz Paylaşım Sayfası'nda açılır:

Videoyu parola ile koruyun

Genel erişim izinlerini yapılandırın

Altyazı ekleyin veya düzenleyin

Ayrıca Paylaş sekmesini kullanarak videoyu web’de yayımlayabilir, böylece herkes oturum açmadan yalnızca görüntüleme yetkisine sahip sürümü izleyebilir.

Bu adımları tamamladıktan sonra, ekip üyelerini davet ederek, roller atayarak ve içerikleri güvenli bir şekilde paylaşarak HeyGen'de ekibinizle iş birliği yapmaya hazırsınız.