Ana sayfa Akademi Kurulum kontrol listesi Microsoft Entra ID ile SAML SSO kurulumunu yapın

Microsoft Entra ID ile SAML SSO kurulumunu yapın

HeyGen Academy'ye hoş geldiniz.

Bu derste kimlik sağlayıcınızla SAML Single Sign-On (SSO) kurmayı, şirket alan adınızı anında (just-in-time) provizyon için kaydetmeyi ve erişim kontrollerini yönetmeyi öğreneceksiniz.

SAML SSO, ekibinizin şirket kimlik bilgilerini kullanarak güvenli bir şekilde oturum açmasını sağlarken kimlik doğrulamayı merkezileştirir. Bu kurumsal özellik, daha sorunsuz bir işe alım süreci, daha güçlü güvenlik ve SOC 2 gibi standartlarla uyumluluk sağlar.

Başlamadan önce, işe alıştırma koordinasyonu, alan adı kaydı ve yetkilendirme konularında destek verebilecek HeyGen Account Executive'inizle bağlantıda olduğunuzdan emin olun.

Şirket alan adınızı kaydedin

Kurumsal yönetici olarak, kuruluşunuzun e-posta alan adını HeyGen çalışma alanınızla ilişkilendirebilirsiniz. SAML SSO kullanırken anında (just-in-time) kullanıcı sağlama özelliğini etkinleştirmek için bu adım gereklidir.

Alan adı kaydı şu anda manuel bir süreçtir. Kuruluşunuza ait tüm alan adlarının bir listesini HeyGen'e iletin.

Kaydedildikten sonra bu alan adları şunları sağlar:

Otomatik keşif – şirket e-posta alan adınızla kayıt olan kullanıcılar kurumsal çalışma alanınızı görecektir.

Tam Zamanında Sağlama (Just-in-Time Provisioning) – SAML SSO ile birlikte kullanıldığında, kullanıcı hesapları ilk girişte otomatik olarak oluşturulabilir.

Microsoft Entra ID (Azure AD) ile SAML SSO'yu ayarlayın

Başlamak için Azure portalınıza giriş yapın ve Microsoft Entra ID'yi açın.

Enterprise Applications bölümüne gidin, ardından All Applications'ı seçin.

New Application'a tıklayın, Create your own application'ı seçin, uygulamaya HeyGen adını verin ve Create'e tıklayın.

Uygulama oluşturulduktan sonra Single Sign-On bölümünü açın ve SAML'i seçin.

SAML ayarlarını yapılandırın

SAML ayrıntılarını yapılandırmak için Düzenle'ye tıklayın.

Tanımlayıcı (Varlık Kimliği - Entity ID) için şunu girin:

api2.heygen.com

Yanıt URL'si için HeyGen kontrol panelinize dönün, Hesap Ayarları'na gidin, Güvenlik sekmesini açın, SSO'yu etkinleştirin ve verilen URL'yi kopyalayın.

Yanıt URL'sini Entra ID'ye yapıştırın ve Kaydet'e tıklayın.

Uygulamanın kullanıcı kimliğini e-posta formatında ilettiğinden emin olun.

NameID talebi, kullanıcının e-posta adresi olarak ayarlanmalıdır.

Şu kullanıcı özniteliklerini ekleyin:

firstName

soyadı

Kullanıcıları ve grupları atayın

Ardından, Kullanıcıları ve grupları ata seçeneğini seçin ve Kullanıcı veya grup ekle'ye tıklayın.

SSO üzerinden HeyGen'e erişmesi gereken ekip arkadaşlarını seçin ve Atama'yı tıklayın.

Yapılandırma değerlerini toplayın

Tek Oturum Açma sayfasına geri dönün ve SAML Certificate ve Set Up HeyGen olarak etiketlenmiş bölümlere kadar aşağı kaydırın.

Bu bölümlerden aşağıdaki değerleri toplayın:

Sertifika (Base64)

Giriş URL'si

Microsoft Entra ID

Bu değerleri son yapılandırma adımı için hazır bulundurun.

HeyGen'de kurulumu tamamlayın

HeyGen Yönetici Panelinize geri dönün ve SSO Ayarları sayfasını açın.

Sertifika, giriş URL'si ve Entra ID değerlerini ilgili alanlara yapıştırın, ardından Kaydet'e tıklayın.

HeyGen ile Microsoft Entra ID arasındaki SAML bağlantınız artık yapılandırıldı.

SSO kurulumunuzu test edin

Kurulumu doğrulamak için HeyGen giriş sayfasını açın ve SSO ile giriş yap seçeneğini seçin.

Şirket kimlik bilgilerinizle giriş yapın. Her şey doğru şekilde yapılandırıldıysa, SSO etkin olarak doğrudan HeyGen'e yönlendirileceksiniz.

SAML SSO artık HeyGen çalışma alanınız için aktif.

Ek parola veya adım gerektirmeden, ekibiniz şirket kimlik bilgilerini kullanarak güvenli bir şekilde oturum açabilir.