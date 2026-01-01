Avatar genel bakış

HeyGen'de özel bir avatar oluşturmak, kişiliğinizi, markanızı veya karakterinizi hayata geçirmenin en güçlü yollarından biridir. HeyGen, farklı kullanım senaryoları ve yaratıcı kontrol seviyeleri için tasarlanmış birden fazla avatar oluşturma yolu sunar.

HeyGen, avatar oluşturmanız için üç temel yöntem sunar:

Hiper-gerçekçi avatar

Bu, HeyGen’in en gerçekçi seçeneğidir. Kısa bir video yükleyerek veya kaydederek gerçek yüz ifadelerini, hareketleri ve sesi yakalarsınız. Ortaya son derece gerçekçi bir dijital benliğiniz çıkar; bu da seçeneği, özellikle yöneticilere yönelik iletişimler, kurumsal eğitimler ve özgünlüğün kritik olduğu müşteri odaklı mesajlar için ideal hale getirir.

Fotoğraf avatar

Video kaydı mümkün değilse, fotoğraf avatarlar pratik bir alternatif sunar. 10–15 adet yüksek kaliteli görsel yükleyin; HeyGen’in yapay zekası doğal hareketlere, doğru dudak senkronizasyonuna ve seçtiğiniz sese sahip bir avatar oluşturur. Bu yöntem hızlı, güvenilir ve video çekimi yapmadan dijital bir ikiz oluşturmak için son derece uygundur.

Oluşturulmuş avatar

Maksimum yaratıcı özgürlük için, oluşturulmuş avatarlar tamamen bir metin prompt'undan oluşturulur. HeyGen, benzersiz özelliklere, stillere ve seslere sahip, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş bir karakter tasarlar. Bu seçenek, kurgusal kişilikler, stilize marka çalışmaları ve yaratıcı hikâye anlatımı için idealdir.

Avatarınız oluşturulduktan sonra, ona ifade yüklü hareketler ve dinamik ortamlar ekleyen yeni nesil özellik Avatar IV ile avatarınızı geliştirebilirsiniz.

Avatar IV, yüz ifadelerini, jestleri ve arka planları senaryonuzun duygusuna ve bağlamına uyacak şekilde uyumlar. Bu sayede, hangi avatar türüyle başlarsanız başlayın, daha doğal bir anlatım, daha güçlü duygusal uyum ve daha sürükleyici bir hikaye anlatımı elde edersiniz.

İster kendinizi gerçeğe yakın şekilde yansıtmak ister tamamen yeni bir persona tasarlamak isteyin, HeyGen avatarınızı gerçekten size ait kılmanız için gereken tüm araçları sunar.