Faceswap nasıl kullanılır

Adım 1: Face Swap'i açın
Uygulamalar'ı açın, Tüm Uygulamalar bölümüne kadar aşağı kaydırın ve Face Swap'i seçin.
Adım 2: Kaynak görselinizi seçin
Düzenlemek istediğiniz kaynak görseli seçin.
3. Adım: Hedef yüzü yükleyin
Uygulamak istediğiniz yüzün net, önden çekilmiş bir fotoğrafını yükleyin. Fotoğrafın şu özelliklere sahip olduğundan emin olun:
Adım 4: Değişimi işleyin
İşle'ye tıklayın. Dönüşümün ön izlemesini göreceksiniz.
Adım 5: Sonucu gözden geçirin
Sonuçtan memnunsanız, onu avatarınıza kaydedin. Değilseniz, geri dönüp işlemeyi yeniden başlatmadan önce görsellerden birini değiştirin.
Adım 6: Avatarınıza isim verin ve kaydedin
Avatarınıza bir ad verin, ardından özelleştirilmiş avatarınızı tamamlamak için Avatarı Kaydet’e tıklayın.
Adım 7: Avatarınızı kullanın
Artık bu avatarı AI Studio projelerinizde veya diğer HeyGen uygulamalarında kullanabilirsiniz.