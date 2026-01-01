Faceswap nasıl kullanılır

Adım 1: Face Swap'i açın

Uygulamalar'ı açın, Tüm Uygulamalar bölümüne kadar aşağı kaydırın ve Face Swap'i seçin.

Adım 2: Kaynak görselinizi seçin

Düzenlemek istediğiniz kaynak görseli seçin.

3. Adım: Hedef yüzü yükleyin

Uygulamak istediğiniz yüzün net, önden çekilmiş bir fotoğrafını yükleyin. Fotoğrafın şu özelliklere sahip olduğundan emin olun:

iyi aydınlatılmış

engelsiz

Adım 4: Değişimi işleyin

İşle'ye tıklayın. Dönüşümün ön izlemesini göreceksiniz.

Adım 5: Sonucu gözden geçirin

Sonuçtan memnunsanız, onu avatarınıza kaydedin. Değilseniz, geri dönüp işlemeyi yeniden başlatmadan önce görsellerden birini değiştirin.

Adım 6: Avatarınıza isim verin ve kaydedin

Avatarınıza bir ad verin, ardından özelleştirilmiş avatarınızı tamamlamak için Avatarı Kaydet’e tıklayın.

Adım 7: Avatarınızı kullanın

Artık bu avatarı AI Studio projelerinizde veya diğer HeyGen uygulamalarında kullanabilirsiniz.