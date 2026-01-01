Avatar IV nasıl kullanılır

Bu derste, avatarınızı HeyGen’in en gelişmiş ifadeli avatar modeli olan Avatar IV ile nasıl hayata geçireceğinizi öğreneceksiniz.

Avatar IV, fotoğraf veya videodan, kamera, çekim ya da stüdyo kurulumuna ihtiyaç duymadan, gerçekçi konuşma performansları oluşturmanızı sağlar.

Photo to Video ile bir video oluşturun

HeyGen ana sayfanızdan Uygulamalar'ı açın ve Photo to Video'yu seçin.

Bir fotoğraf yükleyin veya örnek bir görsel seçin. Ardından bir script yazarak ya da bir ses dosyası yükleyerek içeriğinizi ekleyin. İlham arıyorsanız, otomatik olarak bir script oluşturmak için Surprise Me seçeneğine tıklayın.

En iyi sonuçlar için videonuzu 180 saniyenin altında tutun.

Yazılı bir metin kullanıyorsanız bir ses seçin. Mevcut seslerinizden birini kullanabilir, HeyGen Library içinden seçim yapabilir veya özel bir prompt yazarak Voice Design ile yeni bir ses oluşturabilirsiniz.

Hareketi ve ifade gücünü yapılandırın

Sonra, Hareket Oluşturma Modunuzu seçin. Daha hızlı sonuçlar için Faster'ı, daha yüksek doğrulukta çıktı için Quality'yi tercih edin. Quality modunun iki kat fazla kredi kullandığını unutmayın.

Avatarın ne kadar hareketli görünmesini istediğinize bağlı olarak İfade Düzeyi'ni Düşük, Normal veya Yüksek olarak ayarlayın.

Custom Motion alanında, avatarın hareketini yönlendirmek için hareket ipuçlarını yazabilir veya hazır seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca çözünürlüğü 720p'den 1080p'ye ayarlayabilirsiniz.

Her şey hazır olduğunda Oluştur'a tıklayın. İşleme tamamlandığında videonuz Projeler bölümünüzde görünecektir.

AI Studio'da Avatar IV kullanın

Avatar IV'yi doğrudan AI Studio içinde de uygulayabilirsiniz.

Avatarınızı seçin, ardından ses seçicisinin yanındaki komut düzenleyicisinde avatar motoru menüsünü açın. Buradan Avatar Unlimited ile Avatar IV arasında geçiş yapın.

Avatar IV'ü seçin, oluşturma modunuzu belirleyin, ifade düzeyini ayarlayın ve özel hareket prompt'ları veya hazır ayarları ekleyin. Yeni varyasyonlar keşfetmek için hazır ayarları yenileyebilirsiniz.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra, videoyu oluşturmak için Oluştur’a tıklayın.

Sonlandırın ve gönderin

Avatar IV videoları, HeyGen'in otomatik olarak hesapladığı Generative Credits kullanır.

Ayarlarınızı onaylayın ve son videonuzu oluşturmak için Gönder'e tıklayın.

Artık Avatar IV kullanarak gerçekçi, ifadeli konuşan avatarlar oluşturmayı öğrendiniz. Bu özellik, kişisel mesajlar, yaratıcı hikaye anlatımı ve hızlı ve zahmetsizce sunulan, yüksek kaliteli YZ ile oluşturulmuş içerikler için idealdir.