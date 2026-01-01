Ana sayfa Akademi Avatarlar Yapay zeka kullanarak yeni bir avatar nasıl oluşturulur

Yapay zeka kullanarak yeni bir avatar nasıl oluşturulur

1. Adım: Avatarlar bölümüne gidin

HeyGen menüsünden Avatars bölümüne gidin ve Create Avatar'a tıklayın.

Adım 2: YZ ile tasarımı seçin

Avatarınızı Oluştur penceresinde, Sanal Bir Karakter Oluştur seçeneğinin üzerine gelin ve Yapay Zeka ile Tasarla’yı seçin.

Adım 3: Avatarınızın temel bilgilerini girin

Temel Bilgiler bölümünde aşağıdaki gibi bilgileri girin:

ad

yaş

cinsiyet

etnik köken

Adım 4: Görünüm prompt'unuzu ekleyin

Appearance bölümüne geçin ve avatarınızın nasıl görünmesi gerektiğini açıklayın. İlham almak için, HeyGen'in önceden yazılmış promptlarından birini hızlıca kullanmaya başlamak üzere Try a Sample'a tıklayın.

Adım 5: Yönü, pozu ve stili seçin

Açıklamanız hazır olduğunda avatarınızın şunlarını seçin:

yönü

poz

stil

Her şey iyi görünüyorsa, Önizleme Oluştur'a tıklayın.

Adım 6: Avatarınızı gözden geçirin ve kaydedin

HeyGen, incelemeniz için birkaç örnek avatar oluşturacak. Sonuçlardan memnun kalmazsanız şunları yapabilirsiniz:

yeniden oluşturun

prompt'unuzu düzenleyin

Aksi halde Kaydet'e tıklayın.

Adım 7: Bir ses seçin

Avatarınız için bir ses seçmeniz istenecek. Şu seçenekleriniz olacak:

mevcut kitaplığınızdan bir ses seçin

bir sesi klonlayın

yeni bir ses tasarlayın

İptal'e tıklayarak HeyGen'in otomatik olarak birini seçmesine izin verin

Adım 8: Onaylayın ve oluşturun

Sesinizi onayladıktan sonra HeyGen yeni avatarınızı oluşturacak ve avatar kitaplığınıza ekleyecek.