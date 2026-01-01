Avatarınıza ürün nasıl eklenir

Bu derste Avatar IV veya VEO 3.1 kullanarak ürün yerleştirme videosu oluşturmayı öğreneceksiniz. Bir ürün görselini, bir avatarı ve bir metni birleştirerek sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli, gerçekçi videolar oluşturabilirsiniz.

Product Placement uygulamasına erişin

HeyGen kontrol panelinizden Uygulamalar bölümüne gidin. Öne Çıkan Uygulamalar altında Product Placement'i seçin.

Kendi ürün görselinizi ve avatar fotoğrafınızı yükleyebilir veya HeyGen’in örnek ürün ve avatar kitaplığından seçim yapabilirsiniz. En iyi sonuçlar için telefon ya da şişe gibi küçük veya elde tutulabilen ürünler kullanın. Masa veya sehpa gibi daha büyük öğeler, avatarın eline doğal şekilde oturması için ölçek olarak küçültülebilir.

Ürününüzü ve avatarınızı seçtikten sonra, Birleştirilmiş Görselleri Oluştur’a tıklayın. Bu işlem 60 saniyeye kadar sürebilir ve işlem devam ederken pencereyi güvenle kapatabilirsiniz. Geri döndüğünüzde sonuçlarınız hazır olacaktır.

Oluşturulan bir görsel seçin

Sonuçlar hazır olduğunda, oluşturulan dört görseli inceleyin ve vizyonunuza en uygun olanı seçin. Ardından devam etmek için İleri'ye tıklayın.

Avatar IV ile bir video oluşturun

Avatar IV'i seçerseniz, önce metninizi ekleyerek başlayın. Kendi metninizi yazabilir veya Sürpriz Yap'a tıklayarak otomatik olarak bir metin oluşturabilirsiniz.

Metniniz karakter sınırını biraz aşsa bile videonuz en fazla 180 saniye uzunluğunda olabilir.

Ardından, mesajınıza uygun bir ses seçin. Kendi özel seslerinizi kullanabilir, HeyGen ses kütüphanesinden seçim yapabilir veya ek seçenekler için 11 Labs ya da LMNT gibi üçüncü taraf araçları entegre edebilirsiniz.

Ayrıca jestleri veya yüz ifadelerini tanımlamak için özel hareketler de ekleyebilirsiniz. Gülümseme, el sallama veya şaşırmış bakma gibi eylemleri tarif edin ve ardından oluşturulan öneriler arasından seçim yapın. Gerekirse yeni hareket seçeneklerini görmek için yenile simgesini kullanın.

Her şey hazır olduğunda, çözünürlüğünüzü (720p veya 1080p) seçin ve Video Oluştur’a tıklayın.

VEO 3.1 ile bir video oluşturun

VEO 3.1'i seçerseniz, her biri en fazla sekiz saniye süren sekiz sahneye kadar çok sahneli videolar oluşturabilirsiniz.

Her sahnenin kendi diyalogları, jestleri ve açıklaması olabilir; bu da size ayrıntılı bir yaratıcı kontrol sağlar. Senaryolarınızı ekleyin, istediğiniz aksiyonları tarif edin ve bir ses seçin.

Otomatik senkronizasyon için Generate Voice to Match Video özelliğini etkinleştirebilir veya özel seslerinizden, HeyGen ses kitaplığından ya da 11 Labs veya LMNT gibi desteklenen üçüncü taraf entegrasyonlardan manuel olarak bir ses seçebilirsiniz.

Hazır olduğunuzda, Video Oluştur'a tıklayın. Her sahne kredi harcar ve planınıza göre kaç sahne oluşturabileceğinizi gösteren bir sayaç altta görünecektir.

Doğal diyaloglara, etkileyici jestlere ve kusursuz avatar animasyonuna sahip, senaryosu ve yönetimi tamamen size ait bir ürün yerleştirme videosu oluşturdunuz.