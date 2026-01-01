Görünümler nasıl oluşturulur

Avatarınızın görünümünü en baştan başlamanıza gerek kalmadan tamamen değiştirebilirsiniz. İşte avatarınızın kıyafetini ve görünümünü adım adım nasıl güncelleyeceğiniz.

Adım 1: Avatarınızı seçin

Sol kenar çubuğundaki Avatars bölümüne gidin. Switch Avatar menüsünden güncellemek istediğiniz avatarı seçin.

Adım 2: Başlangıç görünümünü seçin

Başlangıç noktanız olarak mevcut bir görünüm seçin, üzerine tıklayın ve Görünümü Düzenle'ye basın.

3. Adım: Yeni görünümünüzü açıklayın

Hedeflediğiniz tarzı belirlemek için iki seçeneğiniz var:

  • istediğiniz havayı tarif etmek için açıklamayı prompt kutusuna yazın
  • ilham almak için HeyGen'in örnek kitaplığını inceleyin

Örnek kitaplıkta hoşunuza giden bir şey görürseniz Remix Photo’ya tıklayın, HeyGen avatarınızı aynı sahnenin içine yerleştirsin.

Adım 4: Sahne öğeleri ekleyin (isteğe bağlı)

Ayrıca sahne öğelerini kullanarak belirli ürünleri de ekleyebilirsiniz. Bu özellik, ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Adım 5: Yönü seçin ve oluşturun

Tercih ettiğiniz yönlendirmeyi seçin ve ardından Oluştur’a tıklayın. HeyGen, arasından seçim yapmanız için size üç farklı varyasyon sunacaktır.

Adım 6: Varyasyonlarınızı gözden geçirin

Herhangi bir varyasyonun üzerine gelerek şunları yapın:

  • silin
  • bir sonraki incelemeniz için prompt'u yeniden açıp üzerinde iyileştirmeler yapın