Avatarınızın görünümünü en baştan başlamanıza gerek kalmadan tamamen değiştirebilirsiniz. İşte avatarınızın kıyafetini ve görünümünü adım adım nasıl güncelleyeceğiniz.
Adım 1: Avatarınızı seçin
Sol kenar çubuğundaki Avatars bölümüne gidin. Switch Avatar menüsünden güncellemek istediğiniz avatarı seçin.
Adım 2: Başlangıç görünümünü seçin
Başlangıç noktanız olarak mevcut bir görünüm seçin, üzerine tıklayın ve Görünümü Düzenle'ye basın.
3. Adım: Yeni görünümünüzü açıklayın
Hedeflediğiniz tarzı belirlemek için iki seçeneğiniz var:
Örnek kitaplıkta hoşunuza giden bir şey görürseniz Remix Photo’ya tıklayın, HeyGen avatarınızı aynı sahnenin içine yerleştirsin.
Adım 4: Sahne öğeleri ekleyin (isteğe bağlı)
Ayrıca sahne öğelerini kullanarak belirli ürünleri de ekleyebilirsiniz. Bu özellik, ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Adım 5: Yönü seçin ve oluşturun
Tercih ettiğiniz yönlendirmeyi seçin ve ardından Oluştur’a tıklayın. HeyGen, arasından seçim yapmanız için size üç farklı varyasyon sunacaktır.
Adım 6: Varyasyonlarınızı gözden geçirin
Herhangi bir varyasyonun üzerine gelerek şunları yapın: