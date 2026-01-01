Ana sayfa Akademi Avatarlar Görünümler nasıl oluşturulur

Görünümler nasıl oluşturulur

Avatarınızın görünümünü en baştan başlamanıza gerek kalmadan tamamen değiştirebilirsiniz. İşte avatarınızın kıyafetini ve görünümünü adım adım nasıl güncelleyeceğiniz.

Adım 1: Avatarınızı seçin

Sol kenar çubuğundaki Avatars bölümüne gidin. Switch Avatar menüsünden güncellemek istediğiniz avatarı seçin.

Adım 2: Başlangıç görünümünü seçin

Başlangıç noktanız olarak mevcut bir görünüm seçin, üzerine tıklayın ve Görünümü Düzenle'ye basın.

3. Adım: Yeni görünümünüzü açıklayın

Hedeflediğiniz tarzı belirlemek için iki seçeneğiniz var:

istediğiniz havayı tarif etmek için açıklamayı prompt kutusuna yazın

ilham almak için HeyGen'in örnek kitaplığını inceleyin

Örnek kitaplıkta hoşunuza giden bir şey görürseniz Remix Photo’ya tıklayın, HeyGen avatarınızı aynı sahnenin içine yerleştirsin.

Adım 4: Sahne öğeleri ekleyin (isteğe bağlı)

Ayrıca sahne öğelerini kullanarak belirli ürünleri de ekleyebilirsiniz. Bu özellik, ayrı bir videoda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Adım 5: Yönü seçin ve oluşturun

Tercih ettiğiniz yönlendirmeyi seçin ve ardından Oluştur’a tıklayın. HeyGen, arasından seçim yapmanız için size üç farklı varyasyon sunacaktır.

Adım 6: Varyasyonlarınızı gözden geçirin

Herhangi bir varyasyonun üzerine gelerek şunları yapın: