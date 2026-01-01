Ana sayfa Akademi Avatarlar Fotoğrafları kullanarak avatar nasıl oluşturulur

Fotoğrafları kullanarak avatar nasıl oluşturulur

Bu derste, kendi fotoğraflarınızı kullanarak özel bir avatar oluşturmayı öğreneceksiniz. Bu, dijital ikizinizi hayata geçirmenin hızlı ve basit bir yoludur; video kaydı veya ekipman kurulumu gerekmez.

Avatarlar sayfasından başlayın

HeyGen kontrol panelinizde sol taraftaki menüden Avatars'a tıklayın. Create New Avatar'ı seçin, ardından Start with Photo'yu tercih edin.

Fotoğraflarınızı yükleyin

Yalnızca sizi net bir şekilde gösteren, güncel ve yüksek kaliteli fotoğraflar yükleyin. En iyi sonuçlar için, farklı açılardan çekilmiş yakın plan ve tam boy fotoğrafları; gülümseyen, nötr veya ciddi gibi farklı yüz ifadeleriyle birlikte kullanın. Bugünkü görünümünüzü doğru şekilde yansıtan fotoğraflar tercih edin.

Fotoğraf avatarlar, gerçekçi yüz hatları ve oranlarına sahip, insan benzeri yüzlerden oluşturulmalıdır. Görseliniz bir çizgi film ya da illüstrasyonsa, Avatar IV daha iyi bir seçenektir.

Bir avatar oluşturun veya mevcut bir avatara ekleyin

Fotoğraflarınızı yükledikten sonra, bunları mevcut bir Görünüm’e eklemek mi yoksa tamamen yeni bir avatar oluşturmak mı istediğinizi seçin. Yeni bir avatar oluşturuyorsanız, bir ad girin, yaş, cinsiyet ve etnik köken seçin, koşulları inceleyin ve Devam’a tıklayın.

Bir ses seçin

Ardından avatarınız için bir ses seçin. HeyGen Voice Library içinden seçim yapabilir, kendi özel seslerinizden birini kullanabilir veya yeni bir ses tasarlayabilirsiniz.

Seçiminizi yaptıktan sonra HeyGen avatarınızı oluşturmaya başlayacaktır.

Avatarınızı yönetin

Oluşturma tamamlandığında Foto Avatar’ınız, Avatarlar listenizde görünecektir. Buradan yeni Görünümler ekleyebilir, mevcut olanları düzenleyebilir veya avatarın adını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Herhangi bir zamanda kaldırmanız gerekirse, avatarın üzerindeki üç noktalı menüye tıklayın ve Sil'i seçin.