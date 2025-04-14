Gawing makinis na slideshow video online ang iyong mga larawan, video clips, at musika sa loob lang ng ilang minuto. Walang kailangang pag-shoot, walang editing software, walang design skills. Pumili lang ng template, idagdag ang iyong media, at i-share kahit saan.
Mga Tampok ng Video Slideshow Maker
Combine Photos and Video Clips
Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.
Magdagdag ng Musika at AI Voiceover na Pagkukuwento
Magdagdag ng track mula sa stock music library o mag-upload ng sarili mong background music para ma-set ang mood. Para sa mga narrated slideshow, puwedeng gumawa ang editor ng AI voiceover mula sa isinulat mong script sa loob lang ng ilang segundo, kaya hindi mo na kailangang mag-record kahit isang linya ng audio.
Templates, Transitions, and Effects
Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.
Resize and Export Watermark-Free
Palitan ang format ng iyong slideshow sa vertical, square, o widescreen para bumagay sa TikTok, Instagram Reels, YouTube, o isang big-screen na event. Kapag maayos na ang mga hiwa ng video, i-export ito bilang kumpletong MP4 sa HD na walang watermark—isang propesyonal na resulta na handang i-post, i-email, o i-play sa isang pagtitipon.
Ikuwento ang mga Slideshow sa Higit 175 na Wika
Gumawa lang ng isang slideshow, tapos maabot mo na ang bawat audience sa buong mundo. Ang AI video translator ay muling lumilikha ng iyong voiceover at captions sa mahigit 175 na wika na may eksaktong timing, para maibahagi mo ang mga video na may AI narration sa bawat merkado nang hindi na kailangang buuin muli ang buong proyekto.
Tipunin ang mga larawan at video mula sa espesyal na araw, ilapat ang mga ito sa isang kanta, at gumawa ng isang hindi malilimutang montage na gugustuhing panoorin ng mga bisita. Ibahagi ang link sa reception o ipadala ito sa mga kamag‑anak na malayo.
Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.
Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.
Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.
Gumamit ng slideshow videos para ipakita ang product launch, retail collection, o property listing nang hindi na kailangan ng film crew. I-upload ang slide deck sa PPT to Video flow, magdagdag ng narration, at i-publish ito bilang sales-ready na promo.
Gumawa lang ng isang slideshow, tapos mag-publish ng mga video na may AI voiceover para sa bawat merkadong pinaglilingkuran mo. I-regenerate ang mga caption sa bawat wika, i-resize para sa Reels o Shorts, at abutin ang mga followers sa buong mundo nang hindi muling binubuo ang video sa bawat pagkakataon.
Paano gumagana ang video slideshow maker
Gumawa ng slideshow video sa apat na hakbang gamit ang isang simpleng gabay, mula sa mga raw na larawan hanggang sa isang tapos na, handang‑i-share na video na maaari mong i-post kahit saan.
I-drag ang iyong mga larawan, video clip, at anumang musika o audio na gusto mong gamitin sa slideshow.
Itakda ang pagkakasunod-sunod, piliin kung gaano katagal lalabas ang bawat larawan, at magdagdag ng mga transition sa pagitan ng mga slide sa isang click.
Pumili ng soundtrack, gumawa ng AI voiceover mula sa iyong script, at maglagay ng mga title o caption sa video.
I-resize para sa platform na gagamitin mo, i-export bilang HD MP4 na walang watermark, at i-post o ipadala ang slideshow kahit saan.
Ang isang video slideshow maker ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mga kaakit-akit na slideshow video mula sa mga larawan at video clips, na may musika, transitions, at tamang timing. Ia-upload mo ang iyong media, aayusin ang pagkakasunod-sunod, magdadagdag ng soundtrack o voiceover, at pagkatapos ay ie-export ito bilang tapos na MP4 na maaari mong i-share.
Oo. Ikaw ang magtatakda ng eksaktong pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng pag-drag ng mga slide, at ikaw din ang pipili kung ilang segundo mananatili sa screen ang bawat larawan o clip. Wala itong nakalock, kaya maaari mong i-fine-tune ang pacing para siguradong tugma ito sa musika o narasyon bago ka mag-export.
I-upload ang iyong mga larawan, pagkatapos i-paste ang iyong script para ang text to video engine ang bumuo ng mga sinasalaysay na eksena sa paligid ng bawat imahe. Ayusin ang pagkakasunod-sunod at timing, magdagdag ng musika, at hayaan ang slideshow na gumawa ng creation work para mabilis kang makabuo ng tapos na video.
Karamihan sa mga tool ay hanggang larawan, musika, at simpleng transitions lang. Bilang isang slideshow maker na may musika at AI voiceover, kayang i-regenerate ng HeyGen ang buong video sa mahigit 175 na wika, at bawat export ay walang watermark, kaya isang proyekto lang ay maaari nang umabot sa pandaigdigang audience.
Oo. Maraming creator ang nagsasabing malaki ang natitipid nilang oras kapag tinanggal na ang pag-shoot at pag-edit, kaya mas madali nang gumawa ng regular na content. Ang educator na si Anton Voroniuk ay nakatipid ng 15.5 oras bawat linggo at nabawasan ang production costs nang hanggang 40x matapos lumipat sa HeyGen, habang umaabot sa mahigit isang milyong estudyante.
Bilang isang libreng slideshow maker, hinahayaan ka ng HeyGen na gumawa at mag-export ng mga slideshow video nang walang bayad, at ang mga download ay walang watermark. Mayroon ding mga bayad na plano na nagdaragdag ng mas mahabang haba ng video, mas mataas na resolution, at mas maraming wika habang lumalaki ang pangangailangan mo.
Pareho silang puwede. Pumili ng perpektong track mula sa built‑in na library o mag-upload ng sarili mong kanta, pagkatapos ay i-trim ang audio track sa tamang haba at i-balanse ito sa iyong narasyon. Mananatiling naka-sync ang audio kahit i-reorder o baguhin mo ang timing ng iyong mga slide.
Oo. Maaari kang magdagdag ng mga still photo at video clip sa iisang timeline at awtomatikong pagsasamahin ito ng editor bilang isang tuloy-tuloy na slideshow. Malaya kang maghalo ng portrait at landscape na media, pagandahin ito gamit ang mga transition, at ang export ay maayos na magre-resize sa anumang aspect ratio na piliin mo.
Piliin ang pagitan sa pagitan ng dalawang slide at pumili ng transition gaya ng fade o slide, pagkatapos ay i-apply ito sa buong proyekto o kada slide. Magdagdag ng galaw sa mga still na larawan para mag-pan at mag-zoom ang mga ito, para magkaroon ka ng malikhaing kontrol sa istilo ng bawat eksena.
I-export sa vertical 9:16 para sa TikTok, Reels, at Shorts, square 1:1 para sa feed posts, o widescreen 16:9 para sa YouTube at presentations. Maaari mong palitan ang ratio kahit kailan at awtomatikong magre-reframe ang slideshow, kaya mukhang gawa ng propesyonal nang hindi mo kailangang buuin ulit.
Oo. Pagsama-samahin ang mga larawan mula sa iba’t ibang yugto ng buhay ng isang tao, lagyan ito ng mahinahong tugtog at opsyonal na mensaheng binibigkas, tapos i-export bilang video na puwedeng ipalabas sa seremonya o ibahagi nang pribado. Maaari mong balikan ang proyekto at i-update ito kung may madagdag pang mga larawan.
Isaalang-alang ang okasyon. Ang limang minutong slideshow ay karaniwang may 45 hanggang 60 larawan na may ilang maiikling clip at tatlo hanggang limang segundo bawat larawan, bagama’t maaari mong ayusin ang haba ayon sa kuwento mo. Maaari kang magdagdag o mag-alis ng media anumang oras at awtomatikong mag-a-update ang timing.
Gumagana ang editor sa kahit anong browser, kaya makakagawa ka gamit ang phone, tablet, o computer. Maaari kang mag-upload ng mga karaniwang format tulad ng JPG, PNG, HEIC, at MP4, at mag-export ng tapos na MP4 kasama ang SRT caption file para sa accessibility.
Hindi. Ang slideshow maker ay tumatakbo sa iyong browser, kaya hindi mo na kailangang mag-download o mag-install ng kahit ano. Maaari kang magsimula bilang bisita, at sa isang libreng account, maaaring mag-save ng mga proyekto ang bawat user, balikan ang proseso ng paggawa ng video, at ipagpatuloy ito kung saan sila huling tumigil.
Oo. Ang iba’t ibang designer templates, makinis na transitions, at AI voiceover ay tumutulong para maging kamangha-mangha at kapana-panabik ang iyong AI slideshow videos. Maaari mong iayon ang itsura sa iyong brand, kaya ang magiging resulta ay mukhang propesyonal na ginawa at hindi basta-bastang pinagsama-sama lang.
Oo. Buksan muli ang proyekto sa AI video editor para palitan ang mga larawan, baguhin ang musika, isulat muli ang narasyon, o ayusin ang timing, tapos i-export ulit. Dahil naka-save ang mga bersyon, mas mabilis ang pag-edit, kaya ilang minuto na lang ang kailangan para i-update ang slideshow kumpara sa pagsisimula muli mula sa umpisa.
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