Video Slideshow Maker With Free Music

Gawing makinis na slideshow video online ang iyong mga larawan, video clips, at musika sa loob lang ng ilang minuto. Walang kailangang pag-shoot, walang editing software, walang design skills. Pumili lang ng template, idagdag ang iyong media, at i-share kahit saan.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145,283,604Mga video na nabuo
120,296,139Mga avatar na nabuo
20,056,459Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Stylized white car icon on a blue background.Mahahalagang Tampok

Mga Tampok ng Video Slideshow Maker

Combine Photos and Video Clips

Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Magdagdag ng Musika at AI Voiceover na Pagkukuwento

Magdagdag ng track mula sa stock music library o mag-upload ng sarili mong background music para ma-set ang mood. Para sa mga narrated slideshow, puwedeng gumawa ang editor ng AI voiceover mula sa isinulat mong script sa loob lang ng ilang segundo, kaya hindi mo na kailangang mag-record kahit isang linya ng audio.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Templates, Transitions, and Effects

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Resize and Export Watermark-Free

Palitan ang format ng iyong slideshow sa vertical, square, o widescreen para bumagay sa TikTok, Instagram Reels, YouTube, o isang big-screen na event. Kapag maayos na ang mga hiwa ng video, i-export ito bilang kumpletong MP4 sa HD na walang watermark—isang propesyonal na resulta na handang i-post, i-email, o i-play sa isang pagtitipon.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Ikuwento ang mga Slideshow sa Higit 175 na Wika

Gumawa lang ng isang slideshow, tapos maabot mo na ang bawat audience sa buong mundo. Ang AI video translator ay muling lumilikha ng iyong voiceover at captions sa mahigit 175 na wika na may eksaktong timing, para maibahagi mo ang mga video na may AI narration sa bawat merkado nang hindi na kailangang buuin muli ang buong proyekto.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Berdeng icon ng kahong regalo.Mga gamit

Mga gamit ng AI slideshow videos

A wedding and anniversary slideshow montage set to music.

Mga Slideshow para sa Kasal at Anibersaryo

Tipunin ang mga larawan at video mula sa espesyal na araw, ilapat ang mga ito sa isang kanta, at gumawa ng isang hindi malilimutang montage na gugustuhing panoorin ng mga bisita. Ibahagi ang link sa reception o ipadala ito sa mga kamag‑anak na malayo.

Isang slideshow ng pag-alaala at pagpupugay na may banayad na tugtugin sa background.

Mga Slideshow para sa Pag-alaala at Pagpupugay

Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.

Isang slideshow montage para sa kaarawan at pagdiriwang.

Mga Montage para sa Kaarawan at Pagdiriwang

Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.

Isang slideshow na video ng paglalakbay at bakasyon.

Mga Video ng Paglalakbay at Bakasyon

Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.

A product promo slideshow built from a slide deck.

Product Promos and Listing Videos

Gumamit ng slideshow videos para ipakita ang product launch, retail collection, o property listing nang hindi na kailangan ng film crew. I-upload ang slide deck sa PPT to Video flow, magdagdag ng narration, at i-publish ito bilang sales-ready na promo.

Isang multilingguwal na social media slideshow na may AI voiceover.

Multilingual na mga Post sa Social Media

Gumawa lang ng isang slideshow, tapos mag-publish ng mga video na may AI voiceover para sa bawat merkadong pinaglilingkuran mo. I-regenerate ang mga caption sa bawat wika, i-resize para sa Reels o Shorts, at abutin ang mga followers sa buong mundo nang hindi muling binubuo ang video sa bawat pagkakataon.

Malabong puting icon ng dokumento na may play button sa mapusyaw na asul na background.Paano ito gumagana

Paano gumagana ang video slideshow maker

Gumawa ng slideshow video sa apat na hakbang gamit ang isang simpleng gabay, mula sa mga raw na larawan hanggang sa isang tapos na, handang‑i-share na video na maaari mong i-post kahit saan.

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I-upload ang iyong media

I-drag ang iyong mga larawan, video clip, at anumang musika o audio na gusto mong gamitin sa slideshow.

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Ayusin ang iyong mga slide

Itakda ang pagkakasunod-sunod, piliin kung gaano katagal lalabas ang bawat larawan, at magdagdag ng mga transition sa pagitan ng mga slide sa isang click.

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Magdagdag ng audio at teksto

Pumili ng soundtrack, gumawa ng AI voiceover mula sa iyong script, at maglagay ng mga title o caption sa video.

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I-export at ibahagi

I-resize para sa platform na gagamitin mo, i-export bilang HD MP4 na walang watermark, at i-post o ipadala ang slideshow kahit saan.

Mga madalas itanong tungkol sa slideshow na mga video

Ano ang video slideshow maker at paano ito gumagana?

Ang isang video slideshow maker ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mga kaakit-akit na slideshow video mula sa mga larawan at video clips, na may musika, transitions, at tamang timing. Ia-upload mo ang iyong media, aayusin ang pagkakasunod-sunod, magdadagdag ng soundtrack o voiceover, at pagkatapos ay ie-export ito bilang tapos na MP4 na maaari mong i-share.

Maaari ko bang kontrolin ang pagkakasunod-sunod at timing ng bawat larawan?

Oo. Ikaw ang magtatakda ng eksaktong pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng pag-drag ng mga slide, at ikaw din ang pipili kung ilang segundo mananatili sa screen ang bawat larawan o clip. Wala itong nakalock, kaya maaari mong i-fine-tune ang pacing para siguradong tugma ito sa musika o narasyon bago ka mag-export.

Paano ako gagawa ng slideshow na video gamit ang mga larawan at isang script?

I-upload ang iyong mga larawan, pagkatapos i-paste ang iyong script para ang text to video engine ang bumuo ng mga sinasalaysay na eksena sa paligid ng bawat imahe. Ayusin ang pagkakasunod-sunod at timing, magdagdag ng musika, at hayaan ang slideshow na gumawa ng creation work para mabilis kang makabuo ng tapos na video.

Bakit HeyGen ang dapat gamitin kaysa sa ibang slideshow video tools?

Karamihan sa mga tool ay hanggang larawan, musika, at simpleng transitions lang. Bilang isang slideshow maker na may musika at AI voiceover, kayang i-regenerate ng HeyGen ang buong video sa mahigit 175 na wika, at bawat export ay walang watermark, kaya isang proyekto lang ay maaari nang umabot sa pandaigdigang audience.

Talaga bang makakatipid ng oras sa regular na content ang isang slideshow maker?

Oo. Maraming creator ang nagsasabing malaki ang natitipid nilang oras kapag tinanggal na ang pag-shoot at pag-edit, kaya mas madali nang gumawa ng regular na content. Ang educator na si Anton Voroniuk ay nakatipid ng 15.5 oras bawat linggo at nabawasan ang production costs nang hanggang 40x matapos lumipat sa HeyGen, habang umaabot sa mahigit isang milyong estudyante.

Libre ba ang video slideshow maker ng HeyGen, at may watermark ba ang mga export?

Bilang isang libreng slideshow maker, hinahayaan ka ng HeyGen na gumawa at mag-export ng mga slideshow video nang walang bayad, at ang mga download ay walang watermark. Mayroon ding mga bayad na plano na nagdaragdag ng mas mahabang haba ng video, mas mataas na resolution, at mas maraming wika habang lumalaki ang pangangailangan mo.

Maaari ba akong magdagdag ng sarili kong musika o gumamit ng royalty-free na tugtugin?

Pareho silang puwede. Pumili ng perpektong track mula sa built‑in na library o mag-upload ng sarili mong kanta, pagkatapos ay i-trim ang audio track sa tamang haba at i-balanse ito sa iyong narasyon. Mananatiling naka-sync ang audio kahit i-reorder o baguhin mo ang timing ng iyong mga slide.

Maaari ba akong maghalo ng mga larawan at video clip sa iisang slideshow?

Oo. Maaari kang magdagdag ng mga still photo at video clip sa iisang timeline at awtomatikong pagsasamahin ito ng editor bilang isang tuloy-tuloy na slideshow. Malaya kang maghalo ng portrait at landscape na media, pagandahin ito gamit ang mga transition, at ang export ay maayos na magre-resize sa anumang aspect ratio na piliin mo.

Paano ako magdaragdag ng mga transition at effects sa pagitan ng mga slide?

Piliin ang pagitan sa pagitan ng dalawang slide at pumili ng transition gaya ng fade o slide, pagkatapos ay i-apply ito sa buong proyekto o kada slide. Magdagdag ng galaw sa mga still na larawan para mag-pan at mag-zoom ang mga ito, para magkaroon ka ng malikhaing kontrol sa istilo ng bawat eksena.

Anong mga aspect ratio ang maaari kong i-export para sa TikTok, Reels, at YouTube?

I-export sa vertical 9:16 para sa TikTok, Reels, at Shorts, square 1:1 para sa feed posts, o widescreen 16:9 para sa YouTube at presentations. Maaari mong palitan ang ratio kahit kailan at awtomatikong magre-reframe ang slideshow, kaya mukhang gawa ng propesyonal nang hindi mo kailangang buuin ulit.

Maaari ba akong gumawa ng memorial o tribute na slideshow na video?

Oo. Pagsama-samahin ang mga larawan mula sa iba’t ibang yugto ng buhay ng isang tao, lagyan ito ng mahinahong tugtog at opsyonal na mensaheng binibigkas, tapos i-export bilang video na puwedeng ipalabas sa seremonya o ibahagi nang pribado. Maaari mong balikan ang proyekto at i-update ito kung may madagdag pang mga larawan.

Ilang mga larawan ang kailangan ko at gaano ito kahaba dapat?

Isaalang-alang ang okasyon. Ang limang minutong slideshow ay karaniwang may 45 hanggang 60 larawan na may ilang maiikling clip at tatlo hanggang limang segundo bawat larawan, bagama’t maaari mong ayusin ang haba ayon sa kuwento mo. Maaari kang magdagdag o mag-alis ng media anumang oras at awtomatikong mag-a-update ang timing.

Pwede ba akong gumawa ng slideshow sa phone ko at anu-anong mga file ang suportado?

Gumagana ang editor sa kahit anong browser, kaya makakagawa ka gamit ang phone, tablet, o computer. Maaari kang mag-upload ng mga karaniwang format tulad ng JPG, PNG, HEIC, at MP4, at mag-export ng tapos na MP4 kasama ang SRT caption file para sa accessibility.

Kailangan ko bang mag-download ng software o gumawa ng account?

Hindi. Ang slideshow maker ay tumatakbo sa iyong browser, kaya hindi mo na kailangang mag-download o mag-install ng kahit ano. Maaari kang magsimula bilang bisita, at sa isang libreng account, maaaring mag-save ng mga proyekto ang bawat user, balikan ang proseso ng paggawa ng video, at ipagpatuloy ito kung saan sila huling tumigil.

Maaari ba akong gumawa ng AI slideshow videos na mukhang propesyonal?

Oo. Ang iba’t ibang designer templates, makinis na transitions, at AI voiceover ay tumutulong para maging kamangha-mangha at kapana-panabik ang iyong AI slideshow videos. Maaari mong iayon ang itsura sa iyong brand, kaya ang magiging resulta ay mukhang propesyonal na ginawa at hindi basta-bastang pinagsama-sama lang.

Maaari ko pa bang i-edit o baguhin ang aking slideshow pagkatapos itong magawa?

Oo. Buksan muli ang proyekto sa AI video editor para palitan ang mga larawan, baguhin ang musika, isulat muli ang narasyon, o ayusin ang timing, tapos i-export ulit. Dahil naka-save ang mga bersyon, mas mabilis ang pag-edit, kaya ilang minuto na lang ang kailangan para i-update ang slideshow kumpara sa pagsisimula muli mula sa umpisa.

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