Mga Integrasyon

Ikonekta ang HeyGen sa mga API at MCP clients

Kung nag-a-automate ka ng mga gawain, tumutulong sa mga ahente, o gumagawa ng mga custom na solusyon, sabay-sabay na gumagana ang lahat para makalikha at makapaghatid ng AI video sa malakihang antas.

Mag-integrate sa mga nangungunang tool sa mundo
Adobe Express
Apollo
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
FlowShare
Gamma
Gong
Granola
Hexus
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
Repurpose.io
ServiceNow
Slack
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Apat na paraan para i-integrate ang HeyGen

Direktang Integrasyon

Ikonekta ang HeyGen direkta sa iyong mga tools. Walang kailangang code. I-click lang at mag-authenticate.

Mga Agent Platform

Hayaan ang iyong AI agent na awtomatikong gumawa ng HeyGen videos, on demand o bilang bahagi ng isang workflow.

Gumagana sa mga AI Workflow

Ang mga kasalukuyan mong tool ay nagbibigay ng data sa HeyGen sa loob ng isang AI agent. Walang kailangang setup. I-load mo lang silang sabay-sabay.

Bumuo gamit ang HeyGen

Ganap na programmatic access para sa mga developer na bumubuo gamit ang HeyGen's API, MCP server, at Skills.

Alamin pa
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Gawing mga kahanga-hangang larawan at disenyo bilang mga dynamic na video narrative sa loob ng Adobe Express.

Matuto pa
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Kinukuha ng agent ang mas pinayamang prospect data mula sa Apollo, ipinapasa ito sa HeyGen, at lumilikha ng personalisadong outreach video nang maramihan.

Tingnan kung paano ito gumagana
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Gawing AI agents ang mga paulit-ulit na gawain para awtomatikong i-handle ang mga video workflow sa HeyGen. Hindi kailangan ng coding.

Alamin pa
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Gawing AI-powered avatar videos ang mga static na Canva design nang hindi umaalis sa Canva.

Alamin pa
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

Gumawa ng video script sa ChatGPT at agad itong gawing tapos na na HeyGen video.

Alamin pa
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

Idagdag ang HeyGen bilang katutubong tool sa Claude. Gumawa ng avatar videos mula sa anumang usapan o agentic workflow.

Matuto pa
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

I-automate ang paggawa ng mga personalisadong sales at marketing video nang maramihan mula sa mga Clay sequence.

Matuto pa
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Gumawa ng mga demo video, walkthrough, at narasyon para sa mga dokumento mismo sa iyong AI coding environment.

Tingnan kung paano ito gumagana
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Gawing mga AI-powered na training at onboarding video ang iyong step-by-step guides nang awtomatiko.

Kumonekta
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

Binabasa ng agent ang Gamma deck, kinukuha ang nilalaman nito, ipinapadala ito sa HeyGen Video Agent, at lumilikha ng video na may avatar na nagkukuwento.

Tingnan kung paano ito gumagana
Gong logo

Gong

MCP
Coming soon
AI Workflows
GTM Intelligence

Binabasa ng agent ang mga transcript ng tawag sa Gong, ipinapasa ito sa HeyGen Video Agent, at gumagawa ng personalisadong follow-up na video.

Tingnan kung paano ito gumagana
Granola logo

Granola

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Kinukuha ng agent ang meeting notes mula sa Granola, ipinapasa ito sa HeyGen, at gumagawa ng mga personalisadong video summary o recap.

Tingnan kung paano ito gumagana
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Magdagdag ng mga avatar sa mga demo at gabay gamit ang Hexus AI para gawing mas interactive at mas madaling i-scale ang iyong product content.

Kumonekta
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Gumawa at magpadala ng personalisadong AI videos direkta sa loob ng mga HubSpot workflow at email campaign.

Matuto pa
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Kumukuha ang agent ng sprint o change log mula sa Linear, ipinapasa ito sa HeyGen, at gumagawa ng stakeholder video update para sa release na iyon.

Tingnan kung paano ito gumagana
Kaibig-ibig logo

Kaibig-ibig

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Ikonekta ang HeyGen bilang personal na connector para makagawa ng mga app na nagti-trigger ng avatar video generation bilang isang native na tampok ng produkto.

Tingnan kung paano ito gumagana
Gumawa logo

Gumawa

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Gumawa ng mga advanced na multi-step automation sa Make gamit ang HeyGen na video generation platform.

Alamin pa
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

Idagdag ang HeyGen bilang isang MCP-callable na tool sa Manus para ma-trigger ang pagbuo ng video bilang isang hakbang sa loob ng anumang autonomous na workflow.

Alamin pa
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

Ikonekta ang HeyGen sa Copilot Studio para makagawa ang enterprise agents ng mga training at comms video nang awtomatiko sa buong M365.

Tingnan kung paano ito gumagana
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

Magdagdag ng interaktibidad sa iyong mga video gamit ang mga button, quiz, at iba pa upang mapataas ang pakikilahok ng mga nag-aaral sa bawat panonood.

Kumonekta
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 1,000 apps at serbisyo gamit ang automation platform ng n8n para madaling makabuo ng makapangyarihang AI-driven na mga video workflow.

Matuto pa
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

Binabasa ng agent ang isang Notion page o database, ipinapasa ang nilalaman sa HeyGen, at gumagawa ng isang video summary na inilahad ng avatar.

Tingnan kung paano ito gumagana
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

I-deploy ang HeyGen gamit ang NemoClaw para makagawa ng ligtas, kontrolado ang privacy na mga video na pinapagana ng mga autonomous na AI agent na tumatakbo sa lokal na compute.

Tingnan kung paano ito gumagana
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

Irehistro ang HeyGen bilang isang skill sa ClawHub para makatawag ang anumang OpenClaw agent sa HeyGen OpenClaw API upang gumawa ng mga video.

Kumonekta
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 2,000 na mga tool para awtomatikong pamahalaan ang mga video workflow at pataasin ang produktibidad gamit ang tuloy-tuloy na paglipat ng data.

Kumonekta
Simple logo

Simple

API
Direct Integrations
Design & Content

Awtomatikong maglagay ng mga HeyGen video sa mga After Effects template para makagawa ng dynamic na mga video na may avatars.

Kumonekta
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

Gawing post ang iyong HeyGen video at awtomatikong ibahagi ito saanman para madali at walang kahirap-hirap na maipakalat ang iyong content.

Kumonekta
ServiceNow logo

ServiceNow

MCP
AI Workflows
Knowledge

Kinukuha ng agent ang incident o onboarding records, ipinapasa sa HeyGen, at gumagawa ng mga IT communications na video.

Tingnan kung paano ito gumagana
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

Binabasa ng agent ang isang Slack thread, ipinapasa ang konteksto sa HeyGen, gumagawa ng video update, at ipinopost ito pabalik sa channel.

Alamin pa
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

I-deploy ang HeyGen bilang partner agent sa Superhuman Go Agent Store para makagawa at makapagpadala ng avatar videos mula sa higit 1M na apps.

Matuto pa
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

I-embed ang mga HeyGen video sa mga website, email, o SMS para pataasin ang views at magdala ng mas maraming traffic sa iba’t ibang channel.

Kumonekta
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Magdagdag ng human touch sa iyong screen recordings at agad na gawing video ang text gamit ang AI avatars ng HeyGen.

Matuto pa
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Nagtatanong ang agent sa Vercel para sa deployment metadata, ipinapasa ito sa HeyGen, at awtomatikong lumilikha ng release announcement na video.

Tingnan kung paano ito gumagana
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

I-automate ang mga proseso sa iba’t ibang tools gamit ang no-code platform ng viaSocket para makabuo ng mga video workflow nang hindi kailangan ng tulong mula sa engineering.

Kumonekta
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

I-sync nang direkta ang iyong HeyGen videos sa naka-map na mga Vimeo folder, na may opsyon na i-enable ang awtomatikong pag-sync.

Kumonekta
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 8,000 na apps. I-trigger ang paggawa ng video mula sa anumang event sa iyong workflow.

Matuto pa
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Gumamit ng mga interactive na avatar sa mga Zoom meeting na nag-iisip at tumutugon na parang ikaw, nang real time.

Kumonekta

Interesado sa pag-integrate sa HeyGen?

Makipag-ugnayan upang tuklasin ang mga API at MCP integration, custom na solusyon, at mga oportunidad sa partnership sa HeyGen upang lumikha at maghatid ng AI video sa malaking sukat.

Makipag-ugnayan

May mga tanong ka? Narito ang mga sagot namin

Ano-ano ang iba’t ibang paraan para mag-integrate sa HeyGen?

Nag-aalok ang HeyGen ng tatlong paraan ng integrasyon: MCP para ikonekta sa mga AI assistant tulad ng Claude nang hindi mo kailangang mag-manage ng mga API, Skills para palawakin ang kakayahan ng mga AI coding agent tulad ng Claude Code at Cursor, at Direct API para sa ganap na programmatic na kontrol sa pagbuo ng mga video.

Paano gumagana ang authentication para sa bawat integration path?

Gumagamit ang MCP ng OAuth — nag-a-authorize ang mga user sa pamamagitan ng consent screen, kaya hindi na kailangan ng API keys. Parehong gumagamit ang Skills at Direct API ng API key na ipinapasa sa X-Api-Key header, na ginagawa mula sa Settings → API sa iyong HeyGen dashboard.

Kailangan ko ba ng API key?

Hindi. Ang Remote MCP ay gumagamit ng OAuth authentication na naka-link sa iyong HeyGen account (Web Plan). Hindi kailangan ng API key.

May karagdagang bayad ba ang MCP ng HeyGen?

Hindi. Ang pagbuo ng video ay gumagamit ng premium credits na kasama na sa kasalukuyan mong HeyGen plan. Walang hiwalay na singil para sa API o anumang karagdagang bayarin.

Aling mga HeyGen plan ang sumusuporta sa MCP?

Available ang MCP sa lahat ng HeyGen plans. Para sa mas mabigat na paggamit, inirerekomendang mag-upgrade sa Creator plan o mas mataas pa.

Maaari ko bang gamitin ang sarili kong mga avatar at boses?

Oo. Anumang avatar o boses na available sa iyong HeyGen account, kabilang ang mga custom-built na asset, ay magagamit sa pamamagitan ng HeyGen MCP.

Ano ang pagkakaiba nito kumpara sa HeyGen API?

Ang HeyGen API ay nagbibigay sa iyo ng direktang REST endpoints para sa programmatic control. Ibinabalot ng Remote MCP ang mga kakayahang iyon para magamit ng mga AI agent sa paraang conversational nang hindi mo na kailangang magsulat ng integration code.

Magsimula ng paggawa ng mga video gamit ang AI

Tingnan kung paano ang mga negosyo tulad ng sa iyo ay nag-scale ng content creation at nagpaandar ng growth gamit ang pinaka-innovative na AI video.

Mag-book ng meeting
CTA background