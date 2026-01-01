Ikonekta ang HeyGen sa mga API at MCP clients
Kung nag-a-automate ka ng mga gawain, tumutulong sa mga ahente, o gumagawa ng mga custom na solusyon, sabay-sabay na gumagana ang lahat para makalikha at makapaghatid ng AI video sa malakihang antas.
Apat na paraan para i-integrate ang HeyGen
Direktang Integrasyon
Ikonekta ang HeyGen direkta sa iyong mga tools. Walang kailangang code. I-click lang at mag-authenticate.
Mga Agent Platform
Hayaan ang iyong AI agent na awtomatikong gumawa ng HeyGen videos, on demand o bilang bahagi ng isang workflow.
Gumagana sa mga AI Workflow
Ang mga kasalukuyan mong tool ay nagbibigay ng data sa HeyGen sa loob ng isang AI agent. Walang kailangang setup. I-load mo lang silang sabay-sabay.
Bumuo gamit ang HeyGen
Ganap na programmatic access para sa mga developer na bumubuo gamit ang HeyGen's API, MCP server, at Skills.
Adobe Express
Gawing mga kahanga-hangang larawan at disenyo bilang mga dynamic na video narrative sa loob ng Adobe Express.
Apollo
Kinukuha ng agent ang mas pinayamang prospect data mula sa Apollo, ipinapasa ito sa HeyGen, at lumilikha ng personalisadong outreach video nang maramihan.
Autohive
Gawing AI agents ang mga paulit-ulit na gawain para awtomatikong i-handle ang mga video workflow sa HeyGen. Hindi kailangan ng coding.
Canva
Gawing AI-powered avatar videos ang mga static na Canva design nang hindi umaalis sa Canva.
ChatGPT
Gumawa ng video script sa ChatGPT at agad itong gawing tapos na na HeyGen video.
Claude (Anthropic)
Idagdag ang HeyGen bilang katutubong tool sa Claude. Gumawa ng avatar videos mula sa anumang usapan o agentic workflow.
Clay
I-automate ang paggawa ng mga personalisadong sales at marketing video nang maramihan mula sa mga Clay sequence.
Cursor
Gumawa ng mga demo video, walkthrough, at narasyon para sa mga dokumento mismo sa iyong AI coding environment.
FlowShare
Gawing mga AI-powered na training at onboarding video ang iyong step-by-step guides nang awtomatiko.
Gamma
Binabasa ng agent ang Gamma deck, kinukuha ang nilalaman nito, ipinapadala ito sa HeyGen Video Agent, at lumilikha ng video na may avatar na nagkukuwento.
Gong
Binabasa ng agent ang mga transcript ng tawag sa Gong, ipinapasa ito sa HeyGen Video Agent, at gumagawa ng personalisadong follow-up na video.
Granola
Kinukuha ng agent ang meeting notes mula sa Granola, ipinapasa ito sa HeyGen, at gumagawa ng mga personalisadong video summary o recap.
Hexus
Magdagdag ng mga avatar sa mga demo at gabay gamit ang Hexus AI para gawing mas interactive at mas madaling i-scale ang iyong product content.
Hubspot
Gumawa at magpadala ng personalisadong AI videos direkta sa loob ng mga HubSpot workflow at email campaign.
Linear
Kumukuha ang agent ng sprint o change log mula sa Linear, ipinapasa ito sa HeyGen, at gumagawa ng stakeholder video update para sa release na iyon.
Kaibig-ibig
Ikonekta ang HeyGen bilang personal na connector para makagawa ng mga app na nagti-trigger ng avatar video generation bilang isang native na tampok ng produkto.
Gumawa
Gumawa ng mga advanced na multi-step automation sa Make gamit ang HeyGen na video generation platform.
Manus
Idagdag ang HeyGen bilang isang MCP-callable na tool sa Manus para ma-trigger ang pagbuo ng video bilang isang hakbang sa loob ng anumang autonomous na workflow.
Microsoft Copilot
Ikonekta ang HeyGen sa Copilot Studio para makagawa ang enterprise agents ng mga training at comms video nang awtomatiko sa buong M365.
Mindstamp
Magdagdag ng interaktibidad sa iyong mga video gamit ang mga button, quiz, at iba pa upang mapataas ang pakikilahok ng mga nag-aaral sa bawat panonood.
n8n
Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 1,000 apps at serbisyo gamit ang automation platform ng n8n para madaling makabuo ng makapangyarihang AI-driven na mga video workflow.
Notion
Binabasa ng agent ang isang Notion page o database, ipinapasa ang nilalaman sa HeyGen, at gumagawa ng isang video summary na inilahad ng avatar.
NVIDIA NemoClaw
I-deploy ang HeyGen gamit ang NemoClaw para makagawa ng ligtas, kontrolado ang privacy na mga video na pinapagana ng mga autonomous na AI agent na tumatakbo sa lokal na compute.
OpenClaw
Irehistro ang HeyGen bilang isang skill sa ClawHub para makatawag ang anumang OpenClaw agent sa HeyGen OpenClaw API upang gumawa ng mga video.
Pabbly
Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 2,000 na mga tool para awtomatikong pamahalaan ang mga video workflow at pataasin ang produktibidad gamit ang tuloy-tuloy na paglipat ng data.
Simple
Awtomatikong maglagay ng mga HeyGen video sa mga After Effects template para makagawa ng dynamic na mga video na may avatars.
Repurpose.io
Gawing post ang iyong HeyGen video at awtomatikong ibahagi ito saanman para madali at walang kahirap-hirap na maipakalat ang iyong content.
ServiceNow
Kinukuha ng agent ang incident o onboarding records, ipinapasa sa HeyGen, at gumagawa ng mga IT communications na video.
Slack
Binabasa ng agent ang isang Slack thread, ipinapasa ang konteksto sa HeyGen, gumagawa ng video update, at ipinopost ito pabalik sa channel.
Superhuman
I-deploy ang HeyGen bilang partner agent sa Superhuman Go Agent Store para makagawa at makapagpadala ng avatar videos mula sa higit 1M na apps.
Tolstoy
I-embed ang mga HeyGen video sa mga website, email, o SMS para pataasin ang views at magdala ng mas maraming traffic sa iba’t ibang channel.
Trupeer
Magdagdag ng human touch sa iyong screen recordings at agad na gawing video ang text gamit ang AI avatars ng HeyGen.
Vercel
Nagtatanong ang agent sa Vercel para sa deployment metadata, ipinapasa ito sa HeyGen, at awtomatikong lumilikha ng release announcement na video.
viaSocket
I-automate ang mga proseso sa iba’t ibang tools gamit ang no-code platform ng viaSocket para makabuo ng mga video workflow nang hindi kailangan ng tulong mula sa engineering.
Vimeo
I-sync nang direkta ang iyong HeyGen videos sa naka-map na mga Vimeo folder, na may opsyon na i-enable ang awtomatikong pag-sync.
Zapier
Ikonekta ang HeyGen sa mahigit 8,000 na apps. I-trigger ang paggawa ng video mula sa anumang event sa iyong workflow.
Zoom
Gumamit ng mga interactive na avatar sa mga Zoom meeting na nag-iisip at tumutugon na parang ikaw, nang real time.
May mga tanong ka? Narito ang mga sagot namin
Ano-ano ang iba’t ibang paraan para mag-integrate sa HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng tatlong paraan ng integrasyon: MCP para ikonekta sa mga AI assistant tulad ng Claude nang hindi mo kailangang mag-manage ng mga API, Skills para palawakin ang kakayahan ng mga AI coding agent tulad ng Claude Code at Cursor, at Direct API para sa ganap na programmatic na kontrol sa pagbuo ng mga video.
Paano gumagana ang authentication para sa bawat integration path?
Gumagamit ang MCP ng OAuth — nag-a-authorize ang mga user sa pamamagitan ng consent screen, kaya hindi na kailangan ng API keys. Parehong gumagamit ang Skills at Direct API ng API key na ipinapasa sa X-Api-Key header, na ginagawa mula sa Settings → API sa iyong HeyGen dashboard.
Kailangan ko ba ng API key?
Hindi. Ang Remote MCP ay gumagamit ng OAuth authentication na naka-link sa iyong HeyGen account (Web Plan). Hindi kailangan ng API key.
May karagdagang bayad ba ang MCP ng HeyGen?
Hindi. Ang pagbuo ng video ay gumagamit ng premium credits na kasama na sa kasalukuyan mong HeyGen plan. Walang hiwalay na singil para sa API o anumang karagdagang bayarin.
Aling mga HeyGen plan ang sumusuporta sa MCP?
Available ang MCP sa lahat ng HeyGen plans. Para sa mas mabigat na paggamit, inirerekomendang mag-upgrade sa Creator plan o mas mataas pa.
Maaari ko bang gamitin ang sarili kong mga avatar at boses?
Oo. Anumang avatar o boses na available sa iyong HeyGen account, kabilang ang mga custom-built na asset, ay magagamit sa pamamagitan ng HeyGen MCP.
Ano ang pagkakaiba nito kumpara sa HeyGen API?
Ang HeyGen API ay nagbibigay sa iyo ng direktang REST endpoints para sa programmatic control. Ibinabalot ng Remote MCP ang mga kakayahang iyon para magamit ng mga AI agent sa paraang conversational nang hindi mo na kailangang magsulat ng integration code.
