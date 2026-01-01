ChatGPT x HeyGen
800 milyong tao ang gumagamit ng ChatGPT para mag-isip, magsulat, at magplano. Dati, para gawing video ang mga usapang iyon, kailangan mong lumipat sa ibang tool. Binabago iyon ng HeyGen. Ang prompt na mismo ang produksyon.
Kung saan nagiging video ang 800 milyong ideya
Sa tuwing may natatapos na script, research thread, o kahit magaspang na ideya sa ChatGPT, laging may puwang. ’Yung sandali na maiisip mo: “Mas gusto ko itong panoorin kaysa basahin,” tapos kailangan mo pang magbukas ng ibang tool, buuin ulit ang konteksto, at magsimula na naman sa umpisa.
Ang native ChatGPT app ng HeyGen ang tuluyang nagsasara sa puwang na ’yan. I-type lang ang /heygen sa kahit anong conversation at ilarawan kung ano ang kailangan mo. Gagamitin ni Video Agent ang konteksto ng thread mo, bubuo ng production plan, at gagawa ng tapos na video na kumpleto na sa avatars, motion graphics, b-roll, at narration — direkta mismo sa chat. I-refine ito sa pamamagitan ng usapan hanggang maging eksakto sa gusto mo. Walang exports. Walang bagong tab.
“Saliksikin ang nangungunang 3 benepisyo ng async na video para sa mga remote na team, tapos gamit ang /heygen gawin mo itong isang 60-segundong explainer.”
Hanapin ang HeyGen sa ChatGPT App Store
Buksan ang ChatGPT at pumunta sa App Store. Hanapin ang HeyGen at i-click para buksan ang app listing. Maaari ka ring kumonekta direkta mula sa iyong HeyGen dashboard sa ilalim ng Integrations → ChatGPT.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
I-click ang Add to ChatGPT at bigyan ng awtorisasyon ang HeyGen gamit ang iyong account. Kailangan mo ng libreng HeyGen account — mag-sign up sa heygen.com kung wala ka pa. Agad na maililipat ang iyong custom avatars at voice settings.
I-activate ang HeyGen sa anumang usapan
Sa anumang ChatGPT thread, i-type ang /heygen kasunod ng iyong paglalarawan ng video. Ginagamit ng HeyGen ang buong konteksto ng iyong usapan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag muli kung ano ang iyong ginagawa. Lalabas ang isang production plan para sa iyong pag-review bago magsimula ang rendering.
Manood, pinuhin, at ibahagi
Ang tapos mong video ay nirender at pinapatugtog direkta sa loob ng ChatGPT. Pwede mo itong pinuhin sa pamamagitan ng usapan — ayusin ang haba, palitan ang visuals, baguhin ang tono — lahat nang hindi umaalis sa chat. I-click ang link papunta sa HeyGen para sa mas advanced na pag-edit, 4K export, o pagsasalin sa mahigit 175 na wika.
Bawat usapan ay nararapat magkaroon ng video
Kung natapos mo na ang isang ChatGPT thread at naisip mo, “Sana pwede ko na lang itong ipadala bilang video,” eksakto para diyan ang integration na ito.
Mula-ideya-hanggang-paliwanag
Magsaliksik ng isang paksa sa ChatGPT, tapos i-type ang /heygen para gawing isang pulidong explainer video ang buong thread. Walang copy-paste. Walang paglipat ng context.
Mga pitch at investor na video
I-draft ang iyong pitch narrative sa ChatGPT, tapos hayaan mong gawin ni Video Agent itong isang propesyonal na pitch video na pinangungunahan ng avatar, kumpleto sa motion graphics, data visualizations, at malakas na CTA.
Nilalaman sa pagsasanay at tutorial
Sabihin kay ChatGPT na mag-outline ng isang aralin, tapos gumawa ng isang nakaayos na training video na may avatar na nagna-narrate mula sa parehong usapan, at gawing kumpletong lesson module sa loob lang ng ilang minuto.
Mga video ad sa social media
Mag-prompt sa ChatGPT para sa mga scroll-stopping na social copy, tapos gamitin ang HeyGen para gumawa ng video version na naka-size, may script, at produced para sa TikTok, Instagram, o LinkedIn nang hindi umaalis sa chat.
Mga demo at update ng produkto
Gumawa ng anunsyo para sa product update sa ChatGPT, tapos i-convert ito bilang avatar-led na video para sa iyong mga customer, team, o stakeholders — direkta mula sa thread na naisulat mo na.
