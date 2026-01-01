HeyGen x Claude
Si Claude ang sumusulat ng script. Si HeyGen ang gumagawa at nagde-deliver ng video. Nasa Claude.ai ka man, Claude Desktop, o Claude Code, isang prompt ka na lang mula sa isang tapos na, avatar-narrated na video.
Mula sa prompt hanggang sa video sa loob ng Claude
Bago ang integration na ito, ganito ang itsura ng workflow: magsulat ng script sa Claude, kopyahin, buksan ang HeyGen, i-paste, i-configure ang avatar mo, mag-generate, maghintay, mag-download, mag-share. Mano-mano ang bawat hakbang. Bawat hakbang ay paglipat ng context. Ngayon, si Claude na ang humahawak sa buong proseso.
Ilalarawan mo lang kung ano ang kailangan mo. Si Claude ang sumusulat ng script, tumatawag sa mga video tools ng HeyGen gamit ang MCP, nagmo-monitor ng rendering, at ibinabalik sa'yo ang isang shareable na link — lahat ito sa iisang usapan lang, nang hindi mo kailangang umalis kay Claude.
“Sumulat ng 45-segundong explainer video tungkol sa bago naming onboarding flow para sa mga enterprise customer. Gamitin ang exec avatar.”
Maghanda ng HeyGen account
Mag-sign in o gumawa ng libreng account sa heygen.com. Lahat ng plano ay sumusuporta sa MCP at Skills. Ang paggawa ng video ay gagamit ng kasalukuyan mong premium credit balance. Walang karagdagang bayad para sa mismong integration.
Piliin ang iyong Claude na interface
Claude.ai: Pumunta sa Connectors at idagdag ang HeyGen. Claude Desktop: Idagdag ang MCP server ng HeyGen sa desktop config mo. Claude Code: Patakbuhin ang npx skills add heygen-com/skills sa terminal mo.
I-authenticate ang iyong account
Para sa Claude.ai at Claude Desktop, i-authorize ang HeyGen sa pamamagitan ng OAuth consent screen. Hindi kailangan ng API key. Para sa Claude Code, itakda ang iyong HEYGEN_API_KEY bilang environment variable.
Gumawa ng una mong video
Sa Claude.ai o Desktop, ilarawan mo lang sa chat ang video na gusto mong gawin. Sa Claude Code, i-paste ang una mong prompt at panoorin si Claude habang nagsasaliksik, sumusulat ng script, at gumagawa ng tapos na video.
Piliin ang Claude surface mo
Gumagana ang HeyGen sa lahat ng Claude environment. Ang bawat integration path ay na-optimize para sa iba’t ibang uri ng user.
Claude.ai at Desktop
Idagdag ang HeyGen bilang connector direkta sa loob ng Claude.ai o Claude Desktop. Mag-authenticate nang isang beses gamit ang OAuth — walang API keys, walang setup — at magsimulang gumawa ng mga video mula sa anumang pag-uusap.
Claude Desktop (advanced)
Patakbuhin ang MCP server ng HeyGen nang lokal at ikonekta ito sa Claude Desktop para sa mas malalim na integrasyon. Perpekto ito para sa mga team na gustong may ganap na kontrol sa kanilang setup o on-premise na mga workflow.
Claude Code
I-install ang HeyGen Skills sa Claude Code at bigyan ang iyong terminal ng kumpletong video production pipeline. Magsaliksik, magsulat, mag-generate, at mag-translate — lahat mula sa iisang prompt.
Ano ang maaari mong buuin
Ang kakayahan ni Claude na magsaliksik, mag-isip nang lohikal, at magsulat — na pinagsama sa video production ng HeyGen — ay nagbubukas ng mga workflow na imposible noon habang hiwalay na naka-tab ang dalawang tool.
Pananaliksik-hanggang-video
Sabihin kay Claude na magsaliksik tungkol sa isang paksa, gumawa ng script, at i-produce ang video. Ang Claude Code na may HeyGen Skills ay kayang tumanggap ng isang utos at magbalik ng maraming tapos na video.
Agarang multilingguwal na mga bersyon
Pagkatapos gumawa ng video, hilingin kay Claude na isalin at i-render itong muli sa alinman sa 175+ na wika gamit ang HeyGen na may lip-sync translation — lahat ito mula lang sa isang follow-up na mensahe.
Awtomatikong paggawa ng kurso
Magbigay ng syllabus. Ire-research ng Claude Code na may HeyGen Skills ang bawat module, isusulat ang mga script, at gagawa ng mga lesson video na pinangungunahan ng avatar.
Personalized na mga outreach na video
Si Claude ang sumusulat ng personalisadong script para sa bawat prospect. Gumagawa ang HeyGen ng natatanging avatar na video para sa bawat contact. Kayang patakbuhin ito ng Claude Code para sa daan-daang leads.
Mga anunsyo ng produkto
Ibigay kay Claude ang iyong release notes. Siya ang magsusulat ng script, tatawag sa HeyGen para gumawa ng executive avatar na video, at ibabalik ang isang link na handa nang ipasa sa Slack o email.
