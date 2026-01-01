HeyGen x Superhuman
Ginagawang isang kumpletong creative studio ng HeyGen Agent ang Superhuman Go para makagawa ka ng mga propesyonal na kalidad na video at audio file direkta sa iyong browser, nang hindi umaalis sa anumang ginagawa mo.
Ang iyong browser, ngayon ay isang creative studio
Ang HeyGen Agent ay nasa loob ng Superhuman Go panel, sa parehong sidebar na ginagamit mo na para sa AI assistance saanman sa web. Wala kang kailangang buksang bagong tool, walang file na kailangang i-export, at walang context na kailangang buuin muli sa hiwalay na app.
Buksan ang Go mula sa kahit anong page sa Chrome o Edge, pumunta sa HeyGen Agent sa Agent Store, i-type ang script mo o ilarawan kung ano ang gusto mo, at pumili kung video o audio ang output. Gagamitin ng agent ang HeyGen account mo para mag-render, kasama ang avatar mo, boses mo, credits mo, at ihahatid ang tapos na file na handa nang i-share, i-embed, o i-send. Lahat ito nangyayari mismo sa browser na ginagamit mo na.
I-install ang Go mula sa Chrome o Edge extension store
I-download ang Superhuman Go extension mula sa Chrome Web Store o Microsoft Edge Add-ons. Mag-sign in gamit ang iyong Superhuman account. Aandar ang Go sa iyong browser at maa-access mula sa extension toolbar sa anumang web page.
Buksan ang Agent Store at idagdag ang HeyGen Agent
I-click ang Superhuman Go icon sa toolbar ng iyong browser para buksan ang panel. Pumunta sa Agent Store, hanapin ang HeyGen Agent, at i-click ang Add. Agad na lalabas ang agent sa iyong Go panel at magagamit na ito sa bawat page mula ngayon.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
Sa unang paggamit mo ng HeyGen Agent, hihilingin sa iyo na mag-sign in sa iyong HeyGen account. Mag-authenticate gamit ang OAuth. Agad na magiging available sa loob ng Go panel ang iyong mga custom avatar, voice clone, at plan credits. Walang hiwalay na app, walang API key, walang karagdagang singil.
Gumawa ng una mong video o audio na mensahe
Buksan ang Go mula sa kahit anong page, piliin ang HeyGen Agent, pumili kung Video o Audio, i-type ang iyong script, at i-click ang Generate. Handa nang i-download o i-share ang natapos na file nang hindi umaalis sa page na ginagamit mo. Para sa pinakamagandang resulta, mag-set up muna ng custom avatar at voice clone sa heygen.com/avatar.
Kung ano ang gagawin mo sa halip na magsulat ng mahabang email
Sa anumang sandali na mas babagay ang video o audio message kaysa text (tulad ng project update, client recap, o explainer), handa na agad sa iyong browser ang HeyGen Agent para gawin ito.
Personalized na mga outreach na video
Habang nasa CRM o email ka, buksan ang Go at gumawa ng 30-segundong HeyGen avatar na video na naka-personalize para sa prospect, kasama ang kanilang pangalan, kumpanya, at problema. Ipadala ito bago mo isara ang tab.
Mga update para sa mga stakeholder
Sa halip na magsulat ng mahabang project status email, buksan ang HeyGen Agent mula sa kahit anong tool na gamit mo, tulad ng Notion, Linear, o Google Docs, at gumawa ng isang narrated na video update para sa mga taong kailangang makaalam.
Mga mensahe para sa mga async na team
Kapag parang sobra na ang video, gamitin ang audio output ng HeyGen Agent para magpadala ng voice message na ginawa mula sa isang script, gamit ang kinopyang boses mo. Maaari itong maging mabilis na briefing, paliwanag sa isang desisyon, o update para sa kliyente.
Mga recap at follow-up sa kliyente
Pagkatapos ng tawag, habang nasa tool ka pa kung saan ka nag-take ng notes, buksan ang Go at gumawa ng narrated recap video para sa kliyente na nagbubuod ng mga napagdesisyunan, susunod na mga hakbang, at kung ano ang kailangan mo mula sa kanila.
Multilingguwal na komunikasyon
Nakikipagtrabaho ka ba sa mga international na kliyente o team? Gumawa lang ng video o audio message nang isang beses, tapos gamitin ang 175+ na wika at diyalekto ng HeyGen para i-produce ito sa wika nila mula sa loob ng iisang Go session.
