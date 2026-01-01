Trupeer x HeyGen
Ang raw na screen recording ay kumukuha ng lahat ng ginawa mo. Pinapakinis ng Trupeer kung paano ito tingnan. Naglalagay naman ang HeyGen ng makatotohanang tagapagsalita sa harap nito. Magkasama nilang ginagawang parang studio-quality na product video ang isang magaspang na walkthrough—nang hindi kailangan ng kamera.
Mag-record ka nang isang beses, ayusin ito, at lagyan ng mukha
Kadalasan pumapalya ang mga workflow para sa product videos sa isa sa dalawang sandali: kapag masyadong magaspang ang itsura ng recording para magamit, o kapag mukhang pulido pero walang boses ang walkthrough kaya nananatiling malamig at impersonal. Magkasunod na inaayos ng Trupeer at HeyGen ang dalawang sandaling iyon.
I-record ang screen walkthrough mo gamit ang Chrome extension ng Trupeer. Magsalita nang natural at huwag mag-alala sa mga pagkakamali. Nililinis ng Trupeer ang script, naglalagay ng visual effects, at inaayos ang istruktura ng content mo. Pagkatapos, ikonekta ang HeyGen: pumili ng avatar, pumili ng wika, at ang na-prosesong video ng Trupeer ay nagiging avatar-narrated, studio-quality na product video na handa nang i-share, i-embed, o i-localize.
Gumawa ng mga account sa parehong platform
Mag-sign up sa trupeer.ai at heygen.com. Kailangan mo ng HeyGen na may bayad na plano para makagawa ng avatar videos. May libreng tier ang Trupeer para makapagsimula ka sa screen recording at pag-polish ng video.
Idagdag ang iyong HeyGen API key sa Trupeer
Sa Trupeer, pumunta sa Integrations → Avatar Integration at i-paste ang iyong HeyGen API key mula sa iyong HeyGen dashboard sa ilalim ng Settings → API. Agad na magiging available ang iyong HeyGen avatars sa loob ng editor ng Trupeer.
I-record at pagandahin ang iyong video sa Trupeer
I-install ang Chrome extension ng Trupeer, i-record ang walkthrough ng iyong screen, at hayaang i-process ito ng Trupeer, awtomatikong lilinisin ang script at magdadagdag ng mga zoom, highlight, at caption. I-review at gawin ang anumang mga pagbabago na kailangan mo.
Pumili ng HeyGen avatar at bumuo
Sa loob ng avatar settings ng Trupeer, piliin ang iyong HeyGen avatar at nais na wika. Ipapasa ng Trupeer ang pininong script at recording sa HeyGen, na siyang magre-render ng tapos na video na inilahad ng avatar.
Ano ang ginagawa ng mga product at training team
Sa tuwing kailangan maging parang tunay na tao ang isang screen recording (gaya ng demo, tutorial, o onboarding walkthrough), sabay na ginagawa nina Trupeer at HeyGen ang tapos at pulidong resulta.
Mga demo ng produkto sa malakihang antas
Mag-record ng product walkthrough nang isang beses sa Trupeer, palitan ito ng HeyGen avatar presenter, at gumawa ng mga personalized na bersyon para sa iba’t ibang audience o rehiyon nang hindi na kailangang mag-record muli.
Pagsasanay at onboarding sa software
Gawing isang pulidong training video ang anumang internal process o walkthrough ng tool gamit ang isang avatar na tagapagsalaysay. Tiyak ang pare-parehong delivery sa bawat pagkakataon, nang hindi na kailangang i-schedule ang subject matter expert para sa bawat batch.
Multilingual na nilalaman ng produkto
Mag-record ka lang nang isang beses sa English. Si Trupeer na ang bahala sa captions at structure. Si HeyGen naman ang muling magkuwento gamit ang isang avatar sa mahigit 175 na wika at diyalekto, para gawing simpleng workflow ang global content localization, hindi isang malaking production project.
Tagumpay at suporta ng customer
Gumawa ng mga how-to video na iniuulat ng avatar para sa mga karaniwang support query—sapat ang pagkakagawa para mabawasan ang mga ticket, sapat ang pagiging personal para maramdaman na totoong sagot, at laging available 24/7 kahit walang live na team.
Paghanap at pag-abot sa mga potensyal na kliyente
Mag-record ng product walkthrough na nakaayon sa use case ng isang prospect sa Trupeer, tapos gumawa ng HeyGen avatar na bersyon nito na parang personal na demo pero kayang i-scale sa buong pipeline mo.
