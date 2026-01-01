Canva x HeyGen
Magaganda na ang mga disenyo mo. Ngayon, bigyan mo na rin sila ng boses. Magdagdag ng makatotohanang AI avatar sa kahit anong Canva design at gumawa ng kumpletong, may-narration na video nang hindi umaalis sa canvas.
Ikaw ang nagdidisenyo, si HeyGen ang nagdadagdag ng tagapagsalita
Ang mga static na disenyo ay nagpapabasa sa mga tao. Ang video naman ang nagpapapanood sa kanila. Pinagdurugtong ng HeyGen × Canva integration ang dalawa. Nagiging slide ang iyong Canva visual, at ang AI avatar ng HeyGen ang nagiging tagapagsalaysay na nagpe-presenta nito.
Buksan ang HeyGen AI Avatars app sa loob ng Canva, piliin ang iyong avatar, ilagay ang iyong script, at i-generate. Ang tapos na video ay direktang ie-export mula sa Canva bilang MP4. On-brand, on-voice, at handa nang i-publish. Walang hiwalay na video tool. Walang re-importing ng assets. Walang pagsisimula muli.
“Tip: I-import ang iyong disenyo bilang visual na background sa editor ng HeyGen.”
Hanapin ang HeyGen sa Canva Apps marketplace
Sa anumang Canva design, buksan ang Apps panel sa kaliwang sidebar. Hanapin ang HeyGen AI Avatars at i-click ito para buksan. Maaari mo rin itong makita sa canva.com/apps at idagdag ito sa iyong workspace mula roon.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
I-click ang Connect kapag na-prompt. Lalabas ang sign-in window. Mag-log in gamit ang iyong HeyGen account para i-authorize ang integration. Kapag na-link na, makikita mo na agad sa loob mismo ng Canva ang iyong custom avatars, voices, at credits.
Idagdag ang iyong avatar at script
Kapag bukas ang HeyGen sa Canva sidebar, pumili ng AI presenter mula sa iyong account, i-type o i-paste ang iyong script, at pumili ng boses at wika. Ang avatar ay awtomatikong ilalagay sa iyong design bilang isang aktibong video element.
Bumuo at i-export ang iyong video
Kapag handa na ang iyong disenyo at script, i-click ang Generate Video sa HeyGen panel. Kapag tapos na ang rendering, i-click ang Share → Download sa itaas na bar ng Canva at piliin ang MP4 para ma-download ang iyong natapos na video.
Ano ang ginagawa ng mga creative at marketing team
Nasa Canva na talaga ang mga design team. Dahil sa integration na ito, makakapaglabas na sila ng video content kasing bilis ng paglabas nila ng static assets, nang hindi na kailangang matuto ng panibagong tool.
Mga video ad sa social media
I-design ang iyong social ad sa Canva — nakaayos nang perpekto para sa Instagram, TikTok, o LinkedIn — tapos magdagdag ng avatar presenter at boses para gawing video ad na handang i-publish sa loob lang ng ilang minuto.
Mga presentasyong may tagapagsalaysay
Gawing isang may-narration na video presentation ang iyong Canva slide deck. Bawat slide ay nagiging isang eksena, gagabay ang iyong avatar sa audience sa buong content, at mae-export ang tapos na video bilang isang MP4 na puwedeng madaling i-share.
Mga video ng pagpapakita ng produkto
Gumawa ng product visual sa Canva gamit ang brand assets mo, tapos magdagdag ng HeyGen avatar para magkuwento ng mga pangunahing features, para makagawa ng pulidong product video nang hindi na kailangan ng studio, camera, o editor.
Nilalaman para sa pagsasanay at onboarding
Magdisenyo ng mga training slide sa Canva, magdagdag ng avatar na tagapagsalaysay sa HeyGen, at gumawa ng pare-pareho, on-brand na mga training video sa malakihang produksyon, habang pinananatili ang visual identity sa bawat aralin.
Mga video para sa paglulunsad ng kampanya
Bigyang-buhay ang creative ng iyong kampanya. Gamitin ang Canva-designed launch assets na inaprubahan na ng iyong team at i-convert ang mga ito sa isang avatar-led announcement video. Parehong visuals, ngayon may boses na.