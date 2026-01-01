HeyGen x Adobe Express
Sa Adobe Express ginagawa ang mga content na maganda at propesyonal. Sa HeyGen naman nabubuhay ang mga static na disenyo. Bilang native na add-on ng Adobe Express, inilalagay ng HeyGen ang isang makatotohanang AI avatar direkta sa iyong canvas.
Gumawa ng video at i-drag ito papunta sa canvas
Karamihan sa mga video tool ay hiwalay sa mismong design workflow. Tatapusin mo ang gawa sa Adobe Express, mag-e-export, lilipat ng tool, mag-i-import ng assets, babalikan at bubuuin ulit ang context, at magsisimula ka na naman sa umpisa. Ang HeyGen ay gumagana bilang add-on sa loob ng Express na maa-access mo mula sa Add-ons panel habang nagde-design ka.
Buksan ang HeyGen panel sa iyong Express project, pumili ng avatar, maglagay ng script, pumili ng boses at wika, at i-generate. Mare-render ang avatar video at diretsong ilalagay sa iyong canvas bilang isang naigagalaw at nae-resize na elemento, handang pagsamahin sa iyong brand typography, mga larawang gawa sa Firefly, stock assets, at motion effects. Kapag tapos ka na, i-download o i-share direkta mula sa Express.
Buksan ang Adobe Express at pumunta sa Add-ons
Buksan ang anumang proyekto sa Adobe Express at i-click ang Add-ons sa kaliwang navigation panel. Maaari ka ring mag-browse sa marketplace mula sa Express homepage. Hanapin ang HeyGen at i-click ang Add para i-install ang add-on.
Mag-sign in sa iyong HeyGen account
Pagkatapos mag-install, i-click ang HeyGen add-on para buksan ang panel. Mag-sign in sa iyong umiiral na HeyGen account, o gumawa ng bago sa heygen.com. Agad na magiging available sa loob ng panel ang iyong mga custom avatar, boses, at mga setting ng plan.
Pumili ng iyong avatar, script, at boses
Sa loob ng HeyGen panel, pumili ng avatar mula sa library ng iyong account, i-type o i-paste ang iyong script, at pumili ng boses at wika. Maaari kang magdagdag ng maraming avatar na video sa isang disenyo sa pamamagitan ng pag-ulit ng hakbang na ito para sa bawat isa.
I-click ang Generate Video at hintaying ma-render ang avatar. I-drag ang natapos na video papunta sa iyong Express canvas, i-posisyon at i-resize ito, tapos gamitin ang kumpletong toolkit ng Express para tapusin ang disenyo. I-download o i-share kapag handa na.
Ano ang ginagawa ng mga creative at marketing team
Anumang Adobe Express project na makikinabang sa pagkakaroon ng tagapagsalita—tulad ng campaign launch, social ad, o training slide—ay maaari nang lagyan nito nang hindi umaalis sa canvas.
Mga video ad sa social media
Idisenyo ang iyong ad sa Express na eksaktong sukat para sa Instagram, TikTok, o LinkedIn, pagkatapos ay magdagdag ng HeyGen avatar presenter at i-export ito bilang isang kumpletong video post. Lahat ito sa iisang tool, sa iisang session.
Nilalaman para sa paglulunsad ng kampanya
Gawin ang campaign visual sa Express gamit ang mga asset ng brand kit mo, pagkatapos maglagay ng HeyGen avatar para maghatid ng narration ng announcement, para makagawa ng video asset na eksaktong tumutugma sa visual campaign mo.
Mga materyales para sa pagsasanay at onboarding
Gamitin ang mga kontroladong template ng Express para matiyak na bawat training slide ay nakaayon sa brand, pagkatapos ay magdagdag ng HeyGen avatar narrator sa bawat isa upang bigyan ang L&D teams ng pare-pareho at nasusukat na video production workflow.
Pag-localize ng nilalamang multilingguwal
Magdisenyo nang isang beses sa Express, gumawa ng avatar narration sa mahigit 175 na wika at diyalekto gamit ang HeyGen, at gumawa ng mga lokal na video asset para sa bawat merkado mula sa iisang Express project, nang hindi inuulit ang pagdisenyo.
May salaysay na mga presentasyon at ulat
Magdagdag ng HeyGen avatar presenter sa anumang Express presentation o infographic, at gawing isang narrated na video ang isang static na deck na maaari mong i-share bilang MP4 o i-embed direkta sa isang campaign email.
