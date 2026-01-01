HeyGen x Zapier
Karamihan sa mga team ay tinitingnan ang video bilang isang minsanang gawain. Sa tulong ng Zapier, nagiging buhay na bahagi ng iyong stack ang HeyGen, na awtomatikong lumilikha ng mga personalisadong video na may avatar na nagkukuwento tuwing may nangyayari sa iba mo pang apps.
HeyGen bilang isang live na bahagi ng iyong stack
Ang paggawa ng video ay palaging mano-mano at isang beses lang ginagawa. Binabago iyon ng integrasyon ng HeyGen × Zapier. Ikonekta ang HeyGen sa anumang app sa Zapier ecosystem at ang paggawa ng video ay nagiging isang event-driven na aksyon na awtomatikong na-trigger ng mga nangyayari na sa iyong negosyo.
Kapag may bagong lead na pumasok sa iyong CRM, magpapadala ang HeyGen ng personalisadong outreach na video. Kapag may na-submit na form, magpapadala ang HeyGen ng thank-you video sa loob ng ilang segundo. Kapag may nadagdag na row sa isang spreadsheet, magha-handang ipila ng HeyGen ang isang nakaangkop na training clip. Walang manual na trabaho. Walang delay. Walang bottleneck.
“Kapag nangyari ito sa App A → gumagawa ang HeyGen ng video”
Mag-log in sa Zapier at gumawa ng isang Zap
Pumunta sa zapier.com, i-click ang Create a Zap, at hanapin ang HeyGen. Makikita mo ito sa listahan kasama ng lahat ng available na triggers at actions na handa nang i-configure.
Itakda ang iyong trigger
Piliin ang app at event na magsisimula ng paggawa ng video — isang bagong lead sa CRM, isang form submission, isang row sa spreadsheet, isang event sa calendar. Maaari itong maging kahit ano mula sa library ng Zapier na may higit sa 7,000 apps.
I-configure ang iyong HeyGen action
Piliin ang HeyGen bilang action app at ikonekta ang iyong account. Piliin ang Create Video from Template, pumili ng naka-save mong template, at i-map ang trigger data mo (mga pangalan, kumpanya, at custom fields) papunta sa script.
Magdagdag ng delivery step at mag-live na
Magdagdag ng pangalawang action para kunin ang shareable na video link kapag tapos nang mag-render ang HeyGen, tapos i-route ito kung saan man kailangan (email, Slack, CRM mo, o Google Sheet log). I-activate ang iyong Zap at awtomatiko na itong tatakbo mula rito.
Ano ang magagawa ng HeyGen sa loob ng Zapier
Gumagana ang HeyGen bilang parehong trigger at action sa Zapier, na nagbibigay sa iyo ng ganap na kontrol kung kailan magsisimula ang paggawa ng video at kung ano ang mangyayari pagkatapos nitong matapos.
Tagumpay ng avatar na video
Nagti-trigger kapag tapos nang ma‑process ang HeyGen video at handa na itong i-share.
Bagong video event
Nagti-trigger sa anumang pagbabago ng status ng video. Maaaring i-customize ayon sa pangangailangan ng iyong workflow.
Tagumpay sa pagsasalin ng video
Nagti-trigger kapag handa na ang isinaling video, na nagbibigay-daan sa mga daloy para sa pamamahagi sa maraming wika.
Gumawa ng video mula sa template
Gumawa ng personalisadong avatar na video gamit ang isang naka-save na HeyGen template at mga dynamic na field.
Isalin ang isang video
Ipadala ang anumang HeyGen video sa pagsasalin sa mahigit 175 na wika at diyalekto na may awtomatikong lip-sync.
Kunin ang maibabahaging link
Kunin ang pampublikong link ng isang video para maipasa ito sa email, CRM, Slack, o anumang iba pang downstream na app.
Gumawa ng WebM na video ng avatar
Gumawa ng avatar clip na may transparent na background para i-overlay sa mga visual o web embeds.
Mag-upload ng asset
Mag-upload ng image, video, o audio file sa HeyGen para magamit sa susunod na paggawa ng video.
Aling mga team ang nag-a-automate
Mula sa sales outreach hanggang sa global content localization, pinapalitan ng HeyGen at Zapier ang manu-manong proseso ng paggawa ng video gamit ang mga event-driven workflow na kusang tumatakbo.
Personalized na sales outreach
Kapag may bagong lead na nadagdag sa HubSpot o may bagong row na nalikha sa Google Sheet, awtomatikong gumawa ng personalized na avatar video at ihatid ito sa inbox ng prospect bago pa magawa iyon ng iyong kakumpitensya.
Onboarding na naka-trigger sa kaganapan
Kapag may bagong customer na nag-sign up o may na-submit na Typeform, awtomatikong pinapagana ng Zapier ang HeyGen para gumawa ng custom na welcome o onboarding video sa loob lang ng ilang segundo, nang walang kahit anong manu-manong proseso.
Awtomatikong pag-localize ng video
Awtomatikong i-trigger ang multilingguwal na pagsasalin ng video sa sandaling makumpleto ang isang bagong HeyGen video, para awtomatikong makagawa ng mga bersyon sa mahigit 175 na wika at diyalekto at maipadala ang mga ito sa tamang rehiyonal na mga channel.
Mga pipeline para sa pamamahagi ng content
Kapag natapos nang mag-render ang isang HeyGen video, awtomatikong i-upload ito sa Google Drive, i-log sa tracking sheet, at i-post ang shareable link sa Slack—lahat ito nang walang manu-manong paglipat o handoff.
Nasusukat na paghahatid ng pagsasanay
Gumawa ng mga training video na iniuulat ng avatar mula sa mga FAQ record o course content data sa Zapier Tables, at awtomatikong i-enroll ang mga learner sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga video link sa iyong LMS o email platform.
