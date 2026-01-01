HeyGen
Integration partner

HeyGen x Zapier

Karamihan sa mga team ay tinitingnan ang video bilang isang minsanang gawain. Sa tulong ng Zapier, nagiging buhay na bahagi ng iyong stack ang HeyGen, na awtomatikong lumilikha ng mga personalisadong video na may avatar na nagkukuwento tuwing may nangyayari sa iba mo pang apps.

Mag-integrate sa mga nangungunang tool sa mundo
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Pangkalahatang-ideya ng integrasyon

HeyGen bilang isang live na bahagi ng iyong stack

Ang paggawa ng video ay palaging mano-mano at isang beses lang ginagawa. Binabago iyon ng integrasyon ng HeyGen × Zapier. Ikonekta ang HeyGen sa anumang app sa Zapier ecosystem at ang paggawa ng video ay nagiging isang event-driven na aksyon na awtomatikong na-trigger ng mga nangyayari na sa iyong negosyo.

Kapag may bagong lead na pumasok sa iyong CRM, magpapadala ang HeyGen ng personalisadong outreach na video. Kapag may na-submit na form, magpapadala ang HeyGen ng thank-you video sa loob ng ilang segundo. Kapag may nadagdag na row sa isang spreadsheet, magha-handang ipila ng HeyGen ang isang nakaangkop na training clip. Walang manual na trabaho. Walang delay. Walang bottleneck.

Kapag nangyari ito sa App A → gumagawa ang HeyGen ng video

1

Mag-log in sa Zapier at gumawa ng isang Zap

Pumunta sa zapier.com, i-click ang Create a Zap, at hanapin ang HeyGen. Makikita mo ito sa listahan kasama ng lahat ng available na triggers at actions na handa nang i-configure.

2

Itakda ang iyong trigger

Piliin ang app at event na magsisimula ng paggawa ng video — isang bagong lead sa CRM, isang form submission, isang row sa spreadsheet, isang event sa calendar. Maaari itong maging kahit ano mula sa library ng Zapier na may higit sa 7,000 apps.

3

I-configure ang iyong HeyGen action

Piliin ang HeyGen bilang action app at ikonekta ang iyong account. Piliin ang Create Video from Template, pumili ng naka-save mong template, at i-map ang trigger data mo (mga pangalan, kumpanya, at custom fields) papunta sa script.

4

Magdagdag ng delivery step at mag-live na

Magdagdag ng pangalawang action para kunin ang shareable na video link kapag tapos nang mag-render ang HeyGen, tapos i-route ito kung saan man kailangan (email, Slack, CRM mo, o Google Sheet log). I-activate ang iyong Zap at awtomatiko na itong tatakbo mula rito.

Mga trigger at aksyon

Ano ang magagawa ng HeyGen sa loob ng Zapier

Gumagana ang HeyGen bilang parehong trigger at action sa Zapier, na nagbibigay sa iyo ng ganap na kontrol kung kailan magsisimula ang paggawa ng video at kung ano ang mangyayari pagkatapos nitong matapos.

Trigger

Tagumpay ng avatar na video

Nagti-trigger kapag tapos nang ma‑process ang HeyGen video at handa na itong i-share.

Trigger

Bagong video event

Nagti-trigger sa anumang pagbabago ng status ng video. Maaaring i-customize ayon sa pangangailangan ng iyong workflow.

Trigger

Tagumpay sa pagsasalin ng video

Nagti-trigger kapag handa na ang isinaling video, na nagbibigay-daan sa mga daloy para sa pamamahagi sa maraming wika.

Aksyon

Gumawa ng video mula sa template

Gumawa ng personalisadong avatar na video gamit ang isang naka-save na HeyGen template at mga dynamic na field.

Aksyon

Isalin ang isang video

Ipadala ang anumang HeyGen video sa pagsasalin sa mahigit 175 na wika at diyalekto na may awtomatikong lip-sync.

Aksyon

Kunin ang maibabahaging link

Kunin ang pampublikong link ng isang video para maipasa ito sa email, CRM, Slack, o anumang iba pang downstream na app.

Aksyon

Gumawa ng WebM na video ng avatar

Gumawa ng avatar clip na may transparent na background para i-overlay sa mga visual o web embeds.

Aksyon

Mag-upload ng asset

Mag-upload ng image, video, o audio file sa HeyGen para magamit sa susunod na paggawa ng video.

Mga gamit

Aling mga team ang nag-a-automate

Mula sa sales outreach hanggang sa global content localization, pinapalitan ng HeyGen at Zapier ang manu-manong proseso ng paggawa ng video gamit ang mga event-driven workflow na kusang tumatakbo.

Personalized na sales outreach

Kapag may bagong lead na nadagdag sa HubSpot o may bagong row na nalikha sa Google Sheet, awtomatikong gumawa ng personalized na avatar video at ihatid ito sa inbox ng prospect bago pa magawa iyon ng iyong kakumpitensya.

Onboarding na naka-trigger sa kaganapan

Kapag may bagong customer na nag-sign up o may na-submit na Typeform, awtomatikong pinapagana ng Zapier ang HeyGen para gumawa ng custom na welcome o onboarding video sa loob lang ng ilang segundo, nang walang kahit anong manu-manong proseso.

Awtomatikong pag-localize ng video

Awtomatikong i-trigger ang multilingguwal na pagsasalin ng video sa sandaling makumpleto ang isang bagong HeyGen video, para awtomatikong makagawa ng mga bersyon sa mahigit 175 na wika at diyalekto at maipadala ang mga ito sa tamang rehiyonal na mga channel.

Mga pipeline para sa pamamahagi ng content

Kapag natapos nang mag-render ang isang HeyGen video, awtomatikong i-upload ito sa Google Drive, i-log sa tracking sheet, at i-post ang shareable link sa Slack—lahat ito nang walang manu-manong paglipat o handoff.

Nasusukat na paghahatid ng pagsasanay

Gumawa ng mga training video na iniuulat ng avatar mula sa mga FAQ record o course content data sa Zapier Tables, at awtomatikong i-enroll ang mga learner sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga video link sa iyong LMS o email platform.

