HeyGen x FlowShare
Kinukuha ng FlowShare ang bawat hakbang ng anumang proseso habang ginagawa mo ito. Ginagawang ganap na inilahad na AI avatar na video ng HeyGen ang nakuhang gabay na iyon. Magkasama nilang tinuturuan ang buong team mo nang hindi kailangan ng script, recording software, o mano-manong pag-edit.
Idokumento ang isang proseso, gumawa ng may-kuwentong video
Ang HeyGen integration ay makikita sa loob ng Export menu ng FlowShare; doon din kung saan ka nag-e-export ng PDF o Word document. Wala kang kailangang i-configure na API, walang hiwalay na tool na bubuksan, at walang content na kailangang ihanda. Nandoon na agad ang iyong flow.
Kapag nakagawa ka na ng gabay sa FlowShare, buksan ang Export panel, piliin ang HeyGen, pumili ng avatar, boses, at wika, at i-click ang generate. Ipapadala ng FlowShare ang nilalaman ng mga hakbang sa HeyGen, na siyang gagawa ng avatar video kung saan binabasa ang bawat hakbang nang sunod-sunod. Ibabalik ang tapos na video sa FlowShare, handa nang i-share.
Buksan ang FlowShare Settings at pumunta sa Integrations
Sa FlowShare, buksan ang Settings at pumunta sa tab na Integrations. Makikita mo roon ang HeyGen. I-click ang HeyGen icon para simulan ang setup.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
Ilagay ang iyong HeyGen API key — makukuha mula sa heygen.com/settings/api — sa FlowShare HeyGen configuration panel. Ivavalidate ng FlowShare ang koneksyon at ilo-load ang mga available mong avatar at boses. Maaari mong i-export ang iyong integration settings sa isang .fss settings file at ipamahagi ito sa lahat ng team instances.
Kunanin ang isang flow gaya ng nakasanayan mong gawin
I-record ang anumang proseso sa FlowShare sa pamamagitan ng pagdaan dito sa anumang Windows application. Kapag tapos ka na, suriin ang awtomatikong nabuo na mga paglalarawan ng bawat hakbang, i-edit kung saan kinakailangan, at i-bulk blur ang anumang sensitibong data. Ang mga paglalarawan ng mga hakbang ang magiging HeyGen narration script — kaya siguraduhing malinaw at kumpleto ang mga ito.
I-export sa HeyGen at matanggap ang iyong video
Buksan ang Export panel, piliin ang HeyGen, pumili ng avatar, boses, at wika, at i-click ang Generate. Ipapadala ng FlowShare ang nilalaman ng mga hakbang sa HeyGen, na siyang gagawa ng narrated avatar video at ibabalik ito sa FlowShare. Makikita na ngayon ang video kasama ng iba mo pang export — handa nang i-share, i-publish sa Portal, o i-push sa iyong LMS.
HeyGen mga input at output ng node
Ang HeyGen integration ay nagdaragdag ng avatar video sa kasalukuyang export library ng FlowShare. Nananatili ang iyong gabay sa FlowShare, handang i-export sa mga format na akma sa sitwasyon, kabilang ang maramihang export nang sabay-sabay.
Mga naka-brand na nalilimbag na gabay para sa anumang proseso
PowerPoint
Mga handa nang slide na training deck na may mga screenshot
Salita
Nae-edit na mga manual sa DOCX na format
HTML
Interactive na mga demo para sa pag-embed sa web
PNG
Mga indibidwal na screenshot sa bawat hakbang
MP4
Simpleng pag-export ng screen-capture na video
SCORM / xAPI
Mga e-learning package na tugma sa LMS
HeyGen
AI avatar na nagna-narrate ng video mula sa iyong flow
Sino ang gumagawa ng ano gamit ang FlowShare at HeyGen
Kahit saan na makikinabang ang isang process guide mula sa isang tagapagsalita (ERP training, software rollouts, onboarding materials), awtomatikong ginagawang narrated video ng HeyGen ang nakasulat na gabay.
Mga video sa pagsasanay sa ERP at SAP
Ang FlowShare ay ginawa para sa kumplikadong software tulad ng SAP. I-capture ang isang ERP workflow — invoice posting, purchase orders, goods receipts — at gumawa ng isang narrated na HeyGen video na gagabay sa mga empleyado sa bawat hakbang nang hindi na kailangan ng trainer sa loob ng silid.
Software at pamamahala ng pagbabago
Kapag may bagong system na inilulunsad, idokumento ang bawat mahahalagang proseso sa FlowShare at gumawa ng HeyGen video library sa loob lang ng ilang oras — hindi linggo. Bigyan ang bawat departamento ng may-narration na walkthrough ng mga prosesong may epekto sa kanila, bago pa man ang unang araw.
Onboarding ng empleyado sa malakihang antas
Maaaring idokumento ng mga HR at L&D team ang bawat onboarding task — mula sa pag-setup ng payroll hanggang sa pag-file ng expenses — at gumawa ng mga narrated na video guide para sa bawat isa. Makakakuha ang mga bagong hire ng pare-pareho at de-kalidad na walkthrough, kahit sino pa ang available para mag-train sa kanila.
Multilingguwal na dokumentasyon ng proseso
Sinusuportahan ng FlowShare ang pagsasalin sa maraming wika sa pamamagitan ng AutoTranslation add-on nito. Pagsamahin ito sa 175+ na boses sa iba’t ibang wika ng HeyGen para makagawa ng parehong gabay sa proseso bilang isang may-naratang video sa anumang wika — mula sa iisang orihinal na flow capture.
Pagpapalakas sa mga customer at partner
Maaaring idokumento ng mga software vendor at consultancy ang mga prosesong nakaharap sa kliyente sa FlowShare at maghatid ng may-naratang HeyGen na mga video tutorial kasabay ng mga nakasulat na gabay — nagbibigay sa mga customer ng mas makabuluhang onboarding experience nang hindi nadaragdagan ang oras ng produksyon.
