HeyGen x Make
Kung kailangan ng iyong video automation ng branching logic, iterators, routers, at tunay na conditional control, sa visual canvas ng HeyGen sa Make mo ito bubuuin.
HeyGen bilang isang module sa loob ng iyong sistema
Ang ibang mga automation tool ay itinuturing ang HeyGen bilang isang destinasyon—ang huling hakbang sa isang simpleng chain. Sa Make, itinuturing itong isang bahagi ng isang buhay na sistema. Maaari kang mag-route ng data papunta sa HeyGen mula sa anumang trigger, mag-apply ng conditional logic para matukoy kung anong video ang gagawin, patakbuhin ang HeyGen sa bawat row ng isang dataset gamit ang isang Iterator, pagsama-samahin ang mga resulta, at mag-branch ng susunod na mangyayari batay sa kung nagtagumpay o nabigo ang video.
Iyan ang kaibahan ng Make. Hindi lang "kapag nangyari ang X, gumawa ng video." Kundi "kapag nangyari ang X, i-check ang Y, kung natugunan ang kondisyon Z, mag-iterate sa mga record, gumawa ng mga video na may iba-ibang template per segment, i-handle ang errors sa branch A, at i-route ang mga natapos na link sa branch B." Isang sistema, hindi isang shortcut.
“Mag-trigger kapag may bagong HubSpot contact → gumawa ng welcome video sa HeyGen → ipadala sa Gmail”
Buksan ang Make at gumawa ng bagong scenario
Mag-log in sa make.com at i-click ang Create a new scenario. Sa canvas, i-click ang + para idagdag ang iyong unang module at hanapin ang HeyGen.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
Kapag na-prompt, i-click ang Add para gumawa ng bagong koneksyon. Ilagay ang iyong HeyGen API key mula sa iyong dashboard sa ilalim ng Settings → API. Ang koneksyon ay mase-save at magagamit muli.
Ibuo ang iyong senaryo batay sa HeyGen module
Magdagdag ng trigger (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), i-configure ang iyong HeyGen action module gamit ang naka-map na mga data field, pagkatapos ay magdagdag ng mga susunod na hakbang gamit ang Router at filter modules ng Make.
Subukan, i-debug, at i-activate
I-click ang Run once para patakbuhin at panoorin ang bawat module na gumagana nang real time. Gamitin ang live debugger ng Make para suriin ang mga input at output. Kapag maayos na ang lahat, i-toggle sa Active.
Ano ang magagawa ng HeyGen sa loob ng isang scenario
Lumilitaw ang HeyGen bilang isang set ng mga native na Make module — mga trigger, action, at search — na bawat isa ay puwedeng i-configure gamit ang data mapping at logic controls ng Make.
Avatar na kopya ng video
Nagtitrigger kapag natapos nang ma-render ang isang HeyGen video — matagumpay man o may error — para simulan ang mga kasunod na proseso ng routing at delivery.
Gumawa ng avatar na video
Gumawa ng personalisadong video gamit ang isang naka-save na HeyGen template, at magpasok ng mga dynamic na variable mula sa iyong data source sa bawat pag-ikot.
Gumawa ng video mula sa template
Gumawa ng sobrang makatotohanang talking avatar na video mula sa isang litrato lang gamit ang advanced na AI-powered na galaw at ekspresyon.
Isalin ang isang video
Ipadala ang anumang HeyGen video sa pagsasalin sa mahigit 175 na wika na may lip-sync, na magagamit bilang post-generation na hakbang sa anumang scenario branch.
Gumawa ng Avatar IV na video
Gumawa ng isang kumpletong video na iniuulat ng avatar mula sa isang script, avatar ID, at boses, na may anumang dynamic na data na naka-map mula sa mga naunang module.
Mag-upload ng asset
Mag-upload ng image, video, o audio file sa HeyGen storage mula sa naunang module, handang gamitin bilang input para sa susunod na paggawa ng video.
Ilista ang mga available na avatar
Kunin nang dinamiko ang lahat ng avatar sa iyong HeyGen account. Kapaki-pakinabang ito para sa mga sitwasyong kailangang pumili ng avatar batay sa mga kondisyon.
Kunin ang video gamit ang ID
Kunin ang status, URL, at metadata para sa isang partikular na video. Ginagamit sa polling loops o sa mga post-generation handoff na hakbang.
Para saan ito ginagamit ng mga tagapagtayo
Ang mga power user ng Make ay bumubuo ng video automation na kayang mag-scale, mag-branch, at humawak ng mga edge case.
Maramihang personalisadong mga video
Gumamit ng Iterator para iproseso ang bawat row sa isang Google Sheet, gumawa ng natatanging HeyGen avatar na video para sa bawat record, at ibalik ang mga natapos na link pabalik sa iyong CRM.
Segment-based na pagruruta ng video
Gumamit ng Router para hatiin ang outreach ayon sa segment — ang enterprise accounts ay may sariling template, at iba naman ang para sa SMB — para masiguro na bawat segment ay nakakatanggap ng akmang video.
Awtomatikong lokalizasyon
Gumawa ng master na video, pagkatapos ay gamitin ang Iterator ng Make para ipadaan ito sa Translate module ng HeyGen para sa bawat target na wika.
Paghahatid ng video na naka-trigger ng kaganapan
Mag-trigger ng custom na HeyGen video tuwing may nagaganap na pagbili, pagdalo sa webinar, o pagsusumite ng form.
Mga pipeline na may paghawak ng error
Gumawa ng mga error route para sa bawat HeyGen module. Kapag pumalya ang isang video, awtomatikong i-log ito, magpadala ng alert sa Slack, at ilagay ito sa pila para sa muling pagtatangka.
