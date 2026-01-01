HeyGen x HubSpot
71% ng mga mamimili ay umaasang may personalisasyon. Hindi na sapat ang simpleng "Hi {first_name}". Dinadala ng HeyGen ang personalisadong, avatar-narrated na video direkta sa iyong mga HubSpot workflows.
Gawing bahagi ng workflow ang video, hindi lang dagdag sa huli
Karamihan sa mga team ay tinitingnan ang video bilang hiwalay na production process. Magsho-shoot ka muna, may mag-e-edit, may mag-a-upload, tapos may magka-copy–paste ng link sa email. Pag nangyari na lahat ’yon, tapos na ang mismong sandali na gusto mong maabot.
Kapag naka-install ang HeyGen mula sa HubSpot Marketplace, nagiging native workflow action na ang paggawa ng video. Parang pagpapadala lang ng email, pag-update ng property, o pag-assign ng task. Kapag umabot ang isang contact sa enrollment trigger mo, awtomatikong gagawa ang HeyGen ng personalized avatar video gamit ang CRM data nila, isusulat ang link diretso sa contact record nila, at puwede nang isama ng susunod mong workflow action ang video na ’yon sa isang email nang awtomatiko. Buong proseso ay hands-free.
“Tip: Magdagdag ng shareable na link ng nagawang video para ma-embed sa mga email, maidagdag sa deal records, o magamit sa sequences.”
I-install ang HeyGen mula sa HubSpot Marketplace
Pumunta sa HubSpot App Marketplace, hanapin ang HeyGen, at i-click ang Install. Payagan ang mga permiso para pamahalaan at tingnan ang iyong CRM data. Dalawang custom contact properties ang awtomatikong malilikha.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
Sa panahon ng installation, ilagay ang HeyGen API token mula sa iyong dashboard sa ilalim ng Settings → API. Iuugnay nito ang HeyGen sa HubSpot at gagawing available ang iyong mga avatar, template, at boses sa loob ng workflows.
Idagdag ang HeyGen na aksyon sa isang workflow
Sa HubSpot Workflows, idagdag ang custom action na Generate a HeyGen personalized video para sa isang contact. Pumili ng template, i-map ang mga HubSpot contact property sa mga script variable, at i-configure ang mga setting para sa wika at avatar.
Gamitin ang video link sa iyong email
Magdagdag ng pangalawang aksyon para magpadala ng marketing email. Ipasok ang property na heygen_video_gif bilang animated na preview image na naka-link sa heygen_video_url.
Isang personalisadong video para sa bawat yugto
Ang video ay hindi lang para sa top-of-funnel awareness. Sa pamamagitan ng HeyGen na naka-trigger sa loob ng mga HubSpot workflow, maaari kang maghatid ng tamang video sa bawat touchpoint nang awtomatiko.
Pag-aalaga ng mga lead
Mag-trigger ng isang personalisadong product overview na video sa sandaling may bagong lead na mag-fill out ng form, binabati sila sa pangalan at may mensaheng tumutugon sa kanilang industriya at pangunahing problema, bago pa man makapag-follow up ang iyong sales team.
Pagkatapos ng event
Pagkatapos ng isang webinar o kumperensya, isama ang mga dumalo sa isang workflow na gumagawa ng personalisadong thank-you video na tumutukoy sa event na kanilang dinaluhan, sa mga tinalakay, at sa malinaw na susunod na hakbang.
Mga sales sequence
Kapag umabot ang isang deal sa isang mahalagang yugto, awtomatikong magpadala ng personalized na follow-up na video mula sa avatar ng sales rep na nagre-recap ng usapan, nagha-highlight ng kaugnay na case study, at nagtutulak sa prospect na makapagdesisyon.
Pagpapasimula ng customer
Maghatid ng nakaangkop na "Getting Started" na video sa bawat bagong customer gamit ang kanilang pangalan, kumpanya, at uri ng plan upang gabayan sila sa mga pangunahing feature na pinaka‑may kaugnayan sa kanilang paggamit.
Pag-ampon ng produkto
Mag-trigger ng mga adoption nudge video kapag hindi nagamit ng customer ang isang mahalagang feature, nakarating sa isang usage milestone, o papalapit na ang renewal, upang manatili silang engaged at patuloy na lumalawak ang nakukuhang value nila sa buong lifecycle nila.
Pandaigdigang mga kampanya
Gamitin ang paboritong wika sa pakikipag-ugnayan o datos ng bansa para gumawa at magpadala ng mga video sa mahigit 175 na wika, na nagbibigay ng ganap na lokal na content na may avatar na nagkukuwento sa bawat merkado mula sa iisang workflow.
Ano ang ginagawa ng mga marketing at sales team
Gumagamit ang mga team sa HubSpot ng HeyGen para magdagdag ng video sa mga workflow na ginagamit na nila, para gawing mas personal ang mga kasalukuyang campaign nang hindi nadaragdagan ang production workload.
Mga email campaign na may video
Palitan ang static na email thumbnail ng HeyGen GIF preview na awtomatikong tumutugtog kapag hin-hover, para makamit ang napatunayang 65% na pagtaas sa click-through rates kapag may kasamang video sa marketing email.
ABM at target na outreach
Isama ang mga high-value account sa isang workflow na lumilikha ng mga personalized na exec-level na video na tumutukoy sa kanilang kumpanya, industriya, at mga partikular na pain point, para maging parang talagang nakaangkop sa kanila ang enterprise outreach.
Mga follow-up na sequence pagkatapos ng demo
Magpadala ng personalisadong video recap pagkatapos ng bawat demo, na nagbubuod ng mga tinalakay, itinatampok ang pinaka‑kaugnay na use case, at hinihikayat ang prospect na pumirma ng kontrata.
Mga kampanya para muling ma-engage ang audience
Kapag nanlamig na ang isang contact — walang opens, walang clicks, walang galaw sa deal — mag-trigger ng personalized na video na babasag sa ingay at muling magpapasiklab ng usapan sa mas makataong paraan.
Multilingual na sunod-sunod na drip na mensahe
Gamitin ang language preference property ng HubSpot para awtomatikong gumawa at magpadala ng mga video sa katutubong wika ng contact. Iisang workflow, naka-localize para sa bawat merkado.
Magsimulang gumawa ng mga video gamit ang AI
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.