HeyGen x Slack
Nasa Slack na ang buong team mo. Ngayon, nandiyan na rin ang HeyGen. Gumawa ng mga video na may avatar na nagna-narrate nang hindi umaalis sa workspace mo—mula sa kahit anong channel, DM, o slash command.
Gumawa ng mga video nang hindi umaalis sa Slack
Karamihan sa mga video tool ay hiwalay sa mga tool na talagang ginagamit ng team mo. Pag may nagbukas na sa kanila, tapos na ang tamang oras. Ang HeyGen ay isang native na Slack app na isang beses lang ini-install, at magagamit na kahit saan sa workspace mo.
@mention HeyGen sa anumang channel o DM gamit ang isang prompt, at ang tapos na na video ay ipo-post direkta sa thread. Gamitin ang slash command para sa kumpletong kontrol. Mag-set up ng automated na mga video notification para lumabas ang mga natapos na HeyGen video sa tamang channel sa sandaling handa na sila. Walang manual na pag-share. Walang pagpapasa ng mga link.
“@HeyGen gumawa ng welcome video para sa mga bagong hire”
Idagdag ang HeyGen sa iyong Slack workspace
I-click ang Add to Slack sa itaas at bigyan ng awtorisasyon ang HeyGen sa iyong workspace. Kailangan mo ng Slack admin permissions. Mai-install ang app sa loob ng ilang segundo at agad na magagamit ng buong team mo.
Ikonekta ang iyong HeyGen account
Pagkatapos mag-install, i-link ang iyong HeyGen account para ma-authenticate. Kung wala ka pang account, maaari kang mag-sign up nang libre sa heygen.com. Ang may bayad na plan ay magbubukas ng full video generation at ng iyong digital twin.
Gumawa ng una mong video
Pumunta sa kahit anong channel o DM at i-type ang @HeyGen kasunod ng kailangan mo. Gagawa ang HeyGen ng isang video na may avatar na nagna-narrate at ipo-post ito diretso sa thread. Karaniwan itong tumatagal ng 2–5 minuto.
I-set up ang mga notification ng channel
Opsyonal mong i-configure ang HeyGen para magpadala ng mga notification sa partikular na mga channel kapag handa na ang video, para laging alam ng iyong content team, sales floor, o L&D leads kung kailan may mga bagong video na available.
Tatlong paraan para gumawa ng mga video sa Slack
Kapag na-install na ang HeyGen sa iyong workspace, magkakaroon ang buong team mo ng tatlong native na paraan para gumawa at tumanggap ng mga video. Walang paglipat-lipat ng app. Walang manual na hakbang.
@banggit sa anumang channel
I-tag ang @HeyGen sa anumang channel o mag-DM gamit ang isang simpleng prompt sa karaniwang wika. Isang tapos na video ang gagawin at ipo-post direkta sa thread sa loob lamang ng ilang minuto.
/heygen command
Gamitin ang /heygen para sa kumpletong kontrol. Tukuyin ang avatar, wika, tono, at script. Perpekto para sa mga templated o paulit-ulit na uri ng video na regular na ginagamit ng iyong team.
Awtomatikong mga abiso
Ikonekta ang mga HeyGen video event sa mga Slack channel para maabisuhan agad ang iyong team sa sandaling matapos mag-render ang isang video, kasama ang direktang link na handa nang i-share o i-review.
Para saan ito ginagamit ng mga team
Mula sa mga update mula sa pamunuan na talagang pinapanood, hanggang sa mga onboarding video na bumabati sa mga bagong empleyado gamit ang kanilang pangalan.
Mga anunsyo ng mga executive
Gawing isang video announcement mula sa CEO o head of product ang isang Slack message at i-post ito sa #announcements. Imposibleng hindi mapansin at mas nakakaengganyo kaysa sa mahabang pader ng text.
Pagbati sa mga bagong hire
Kapag may bagong sumali sa channel, awtomatikong gumawa at mag-post ng personalized na welcome video gamit ang kanilang pangalan, para maramdaman ng bawat bagong miyembro ng team na pinapansin at pinahahalagahan sila mula sa unang araw.
Pagdiriwang ng mga panalo sa sales
Kapag may deal na nagsara sa CRM mo, magpadala ng personalized na avatar video sa #sales-wins para batiin ang rep sa pangalan niya at bigyan siya ng sandaling pagkilala.
Mga on-demand na training clip
Puwedeng i-@mention ng mga miyembro ng team ang HeyGen kasama ang isang paksa para agad makakuha ng maikling training o explainer video na ipo-post kaagad. Isang self-serve na knowledge base na nabubuo sa pamamagitan ng mga pag-uusap.
Mga buod ng mataas-na-priority na alerto
I-convert ang mga agarang mensahe sa Slack bilang mga video brief na inilahad ng avatar para sa mga high-priority na channel tulad ng #incidents o #security-alerts, para masigurong napapansin ang mahahalagang impormasyon.
Magsimulang lumikha ng mga video gamit ang AI
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.