HeyGen x Clay
Alam na ni Clay ang lahat tungkol sa prospect mo. Ginagawang personalisadong video ng HeyGen ang intelihensyang iyon. Magkasama, pinapalitan nila ang generic na cold outreach ng mensaheng talagang sinasagot ng mga prospect.
Data-powered na personal na video, sa malakihang antas
Lumaos na ang lumang outreach playbook — gumawa ng listahan, magsulat ng template, i-blast sa lahat — hindi na ito umeefektibo. Alam agad ng mga buyer kung generic lang. Inaayos ito sa pinakaugat ng HeyGen × Clay integration.
Pinayayaman ng Clay ang bawat prospect gamit ang kontekstong nagpapakatotoo sa personalisasyon: ang pinakahuling pagpopondo ng kanilang kumpanya, ang tech stack na ginagamit nila, ang trabahong kakapost lang nila, at ang pinakamahalagang pain point sa kanilang industriya. Ginagamit ng HeyGen ang datos na iyon para gumawa ng natatanging avatar video para sa bawat prospect, kung saan binabanggit nang malinaw ang kanilang pangalan, tinutukoy ang kanilang kumpanya ayon sa konteksto, at naghahatid ng mensaheng tumatama dahil tunay na tungkol ito sa kanila. Bawat video ay parang personal na ni-record para sa kanila. Wala ni isa ang talagang ganoon.
“Anumang field na lumalabas sa Clay ay puwedeng gawing variable sa iyong HeyGen script.”
Buuin at pagyamanin ang iyong prospect table sa Clay
I-import ang iyong mga lead o bumuo ng listahan gamit ang ICP filters ni Clay at 150+ data sources. Gamitin ang waterfall enrichment para makuha ang funding signals, tech stacks, at hiring intent.
Idagdag ang HeyGen bilang isang enrichment action
Sa iyong Clay table, i-click ang Add enrichment at hanapin ang HeyGen. Ikonekta ang iyong account gamit ang iyong API key. Pumili sa pagitan ng Create Avatar Video o Generate Video from Template.
Bumuo ng iyong personalisadong template ng script
Gumawa ng script text field sa iyong table. Gamitin ang enriched columns ng Clay bilang mga dynamic variable — tumutukoy sa first name, company news, funding round, o anumang iba pang field.
Patakbuhin, kolektahin ang mga link, at i-deploy para sa outreach
Patakbuhin ang HeyGen enrichment sa buong table mo. Awtomatikong isinusulat pabalik ang mga video link. I-export ang mga link na iyon papunta sa iyong email sequences, CRM, o outreach platform.
Mula sa listahan hanggang sa naihatid na video
Si Clay ang bahala sa data intelligence. Si HeyGen naman ang bahala sa paggawa ng video. Ise-set up mo lang ang workflow isang beses at tatakbo na ito para sa bawat prospect.
Ano ang ginagawa ng mga GTM team
Mula sa cold outbound na nagbu-book ng mas maraming meeting hanggang sa ABM campaigns na nakakakuha ng malalaking enterprise na kliyente.
Personalized na malamig na outreach
Palitan ang generic na cold email ng isang 30-segundong video na tumutukoy sa kamakailang funding, hiring activity, o tech stack ng prospect.
ABM campaigns sa malakihang sukat
Bumuo ng listahan ng target accounts, dagdagan ito ng firmographic signals, at gumawa ng nakaangkop na HeyGen videos para sa bawat decision-maker.
Mga follow-up sa event at webinar
Kapag dumalo ang isang prospect sa isang event, awtomatikong magpadala ng personalized na thank-you video gamit ang event attendance data ng Clay.
Mulíng paglahok matapos ang demo
Pagyamanin ang mga naantalang deal gamit ang mga bagong intent signal, pagkatapos ay magpadala ng personalisadong HeyGen video na nagre-recap ng demo at nagha-highlight ng isang kaugnay na case study.
Multilingual na pandaigdigang pag-abot
Gamitin ang Clay para i-segment ayon sa rehiyon at wika, tapos hayaan ang HeyGen na gumawa at magsalin ng mga personalisadong video sa mahigit 175 na wika.
