Mga Global na Video para sa Pagsasanay sa Pagsunod
Palitan ang luma at hindi na napapanahong mga PDF at magastos na film crew gamit ang AI-powered na video na nag-i-standardize ng compliance sa bawat departamento, lokasyon, at wika—sa loob lang ng ilang minuto, hindi buwan.
Ang problema sa compliance training
Ang Suliranin sa Compliance Training
Hindi humihinto ang mga obligasyon mo sa compliance. Mga update sa HIPAA, mga safety protocol, mga HR policy—palaging nagbabago. Pero ang paggawa ng video training na kasabay nito? Kailangan mong mag-coordinate ng film crews, mag-book ng mga SME na laging walang oras, at maghintay ng ilang buwan para sa content na lipas na bago pa man ito ma‑launch. Samantala, ang workforce mo ay nasa iba’t ibang lokasyon, wika, at time zone, at lahat sila kailangan ng parehong malinaw at pare-parehong mensahe. Hindi nababasa ang mga static na PDF. Hindi scalable ang mga live session. At bawat puwang sa training ay puwang sa proteksyon.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang mga nakakaengganyong video training ni HeyGen ang iyong compliance documentation na talagang pinapanood ng iyong mga empleyado. I-upload ang iyong mga policy document, pumili ng AI avatar, at gumawa ng mga propesyonal na training video sa loob lamang ng ilang minuto—hindi buwan. May bagong regulasyon? Muli lamang i-generate ang video sa loob ng ilang oras. Kailangan ito sa Spanish, Mandarin, at German? Isang click lang. Mananatiling pare-pareho ang iyong compliance message sa bawat lokasyon, bawat wika, at bawat empleyado. At sa pamamagitan ng SCORM export, direkta itong kumokonekta sa kasalukuyan mong LMS.
Lahat ng Kailangan ng Compliance Teams para Mag-train sa Malaking Sukatan
Pag-convert ng Patakaran tungo sa Video
Gawing mga training module na pinangungunahan ng avatar ang mga kasalukuyang compliance document mo—mga SOP, policy PDF, at PowerPoint deck. Hindi na kailangang magsulat ng script mula sa simula. Hindi na rin kailangang mag-iskedyul ng mga subject matter expert. I-upload lang ang content mo at hayaan ang AI ang bahalang gumawa ng produksyon.
• Awtomatikong i-convert ang mga dokumento ng polisiya tungo sa mga video script
• Bumuo ng mga training mula sa umiiral na mga slide deck
• I-update ang content nang hindi muling nagre-record
Multilingual na Pagsunod sa Mga Regulasyon
Isang training video, mahigit 175 na wika. AI na pagsasalin ng video na may voice cloning at lip-sync para maging parang lokal ang tunog ng iyong HIPAA training sa bawat merkado—hindi parang dinub na banyagang pelikula. Pare-parehong mensahe, lokal ang delivery.
• Ang voice cloning ay nagpapanatili ng pagiging totoo ng tagapagsalita
• Ang lip-sync ay tumutugma sa galaw ng bibig sa isinaling audio
• I-deploy sa pandaigdigang workforce gamit ang iisang source video
Pagsasama sa LMS
I-export nang direkta ang mga compliance module sa iyong learning management system. Gumagana ang SCORM-compliant na packaging sa Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, at iba pa. Subaybayan ang completions, scores, at attestations tulad ng sa anumang ibang course.
• Pag-export ng SCORM 1.2 at 2004
• Suporta direktang pag-upload sa LMS
• Handa na para sa pagsubaybay ng completion
SME Digital Twins
Hindi kayang maging nasa lahat ng lugar ng iyong mga compliance expert. I-clone ang iyong mga subject matter expert isang beses, at pagkatapos ay i-deploy ang kanilang expertise sa bawat training module. Pare-parehong boses, pare-parehong delivery, zero na conflict sa schedule.
• Gumawa ng mga digital twin mula sa isang maikling video recording
• Gamitin muli ang mga expert avatar sa walang limitasyong mga module
• I-update ang mga script nang hindi muling nagre-record
Kontrol sa Brand at Regulasyon
I-secure ang aprubadong mensahe, logo, at terminolohiya gamit ang Brand Kit. Tinitiyak ng Brand Glossary na ang mga termino tulad ng "HIPAA" at ang pangalan ng iyong kumpanya ay laging tama ang pagbigkas. Walang maling interpretasyon. Walang off-brand na training.
• Ipatupad ang pare-parehong branding sa lahat ng video
• Kinokontrol ng glossary ang pagbigkas ng mga teknikal na termino
• Aprubadong avatar library para sa inyong organisasyon
Mabilis na Siklo ng Pag-update
Nagbabago ang mga regulasyon. Dapat sumabay ang training mo. Kapag nag-update ang OSHA ng mga alituntunin o binago ng policy team ninyo ang mga proseso, mag-regenerate lang ng mga video sa loob ng ilang oras—hindi sa loob ng maraming linggo na kailangan para magpa-reshoot. Manatiling up-to-date nang walang mabigat na production overhead.
- Naipapatupad ang mga pagbabago sa script sa loob ng ilang minuto
- Hindi na kailangang mag-re-film para sa mga update
- Kontrol ng bersyon para sa mga compliance audit
Mula sa Policy Document hanggang Training Video sa loob ng 3 Hakbang
I-upload ang Iyong Compliance Content
Magsimula sa kung ano ang mayroon ka—mga PDF ng polisiya, slide deck, o nakasulat na mga proseso. Ginagawang mga handang-gamitin na script para sa video ng AI script generator ng HeyGen ang iyong dokumentasyon, o i-paste ang sarili mong script.
Pumili ng Avatar at Boses
Pumili mula sa mahigit 200 iba’t ibang AI avatar o gumawa ng digital twin ng iyong compliance officer. Magtakda ng boses na tugma sa tono ng iyong brand, o i-clone ang boses ng iyong SME para sa mas tunay na dating.
Bumuo at Mag-deploy
I-click ang generate. Sa loob lang ng ilang minuto, may propesyonal kang compliance training video. I-export ito sa iyong LMS gamit ang SCORM packaging, o i-download para sa internal na distribusyon. Kailangan ng mga salin? I-generate ang lahat ng 175+ na wika mula sa iisang source.
Ginawa para sa Bawat Gawain sa Pagsunod
Pagsunod sa HIPAA at mga Regulasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan
Gumawa ng training sa privacy ng pasyente na tumutupad sa mga regulasyong kinakailangan. Mga healthcare training video na tinitiyak na bawat miyembro ng staff—mula front desk hanggang clinical—ay nakakatanggap ng pare-parehong HIPAA education sa wikang pinaka-komportable sila.
Gamit: Palitan ang mahahabang live na HIPAA sessions ng maiikli, self-paced na video modules para sa mga internal na empleyado.
Pagsasanay sa Kaligtasan sa Lugar ng Trabaho
Mga kinakailangan ng OSHA, komunikasyon tungkol sa mga panganib, at mga PPE protocol—safety training na talagang pinapanood ng mga manggagawa. Mas epektibo ang mga visual demonstration na may avatar narration kaysa sa makakapal na manual na puro teksto pagdating sa retention at completion rates.
Gamit: Maghatid ng mga video tungkol sa kaligtasan sa laboratoryo sa lahat ng pasilidad sa buong mundo na may pare-parehong mensahe sa bawat rehiyon.
HR at Pagsunod sa Workplace
Pag-iwas sa sexual harassment, code of conduct, at mga patakaran laban sa diskriminasyon. Ang mga sensitibong paksa ay naihahatid nang propesyonal at pare-pareho. I-update taun-taon nang hindi na kailangang muling mag-shoot.
Gamit: Gumawa ng maiikling video na nagbibigay-gabay sa batas sa paggawa na tumatalakay sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagsunod sa labor compliance.
Gamit: Gumawa ng mabilis na gabay na video tungkol sa batas sa paggawa na tumatalakay sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagsunod sa labor compliance.
Pagsunod sa Pinansyal at Regulasyong Mga Alituntunin
Pagsunod sa SOX, pag-iwas sa money laundering, at mga patakaran laban sa insider trading. Kailangan ng mga regulated na industriya ang dokumentasyon na naganap ang pagsasanay—ibinibigay ito ng video na may LMS tracking.
Paggawa at Pagsunod sa Pamantayan ng Kalidad
Mga pamamaraan ng ISO, mga kinakailangan sa GMP, mga protocol sa pagkontrol ng kalidad. Mga training video na nagpapakita ng tamang mga pamamaraan upang mabawasan ang mga pagkakamali at mga natuklasan sa audit.
Halimbawa: Nabawasan ng Würth Group ang gastos sa pagsasalin ng 80% habang nakagawa ng isang 65-minutong compliance presentation sa 8 wika sa loob lamang ng 4 na araw.
Mga Pandaigdigang Programa sa Pagsunod
Multinational na compliance training nang walang multinasyonal na production costs. Iisang training, sa bawat wika, mula sa iisang source video. Konsistensiyang pinahahalagahan ng mga auditor.
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang compliance training video software?
Ang compliance training video software ay tumutulong sa mga organisasyon na gumawa, mag-manage, at mag-distribute ng mga video-based na training content para sa mga regulasyon at polisiya. Ginagamit ng HeyGen ang AI avatars at voice synthesis para gumawa ng mga propesyonal na training video mula sa mga script o dokumento—nang hindi kailangan ng kamera, studio, o production crew. Ang resulta ay pare-pareho at nasusukat na compliance training na madaling ma-update kapag nagbago ang mga regulasyon.
Paano ako makakagawa ng mga training video para sa HIPAA compliance?
I-upload ang iyong HIPAA policy documentation o i-paste ang iyong training script sa HeyGen. Pumili ng AI avatar na magsisilbing on-screen presenter, pumili ng propesyonal na boses, at i-generate ang iyong video. Para sa mga healthcare organization na naglilingkod sa iba’t ibang komunidad, gamitin ang video translation para gumawa ng mga bersyon sa Spanish, Mandarin, Vietnamese, at iba pang wikang sinasalita ng iyong workforce. I-export gamit ang SCORM packaging para sa LMS tracking ng mga nakatapos.
Maaari ko bang i-update ang mga compliance training video kapag nagbago ang mga regulasyon?
Oo—isa ito sa pangunahing bentahe ng HeyGen para sa mga compliance team. Kapag may pagbabago sa mga polisiya, i-update mo lang ang iyong script at i-regenerate ang video. Hindi mo na kailangang mag-reschedule ng shooting, mag-book ng studio, o makipag-coordinate sa availability ng mga SME. Karamihan sa mga update sa script ay nakagagawa ng bagong video sa loob ng wala pang 30 minuto, kaya nananatiling napapanahon ang iyong training sa mga regulasyong kinakailangan.
Nakakakonekta ba ang HeyGen sa LMS namin?
Nag-e-export ang HeyGen ng mga SCORM 1.2 at SCORM 2004 package na gumagana sa mga pangunahing learning management system kabilang ang Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, at Absorb. I-upload nang direkta sa iyong LMS ang na-export mong package upang masubaybayan ang completions, scores, at compliance attestations.
Paano gumagana ang multilingual na compliance training?
Gawin mo lang nang isang beses ang iyong compliance training video sa pangunahing wika mo. Pagkatapos, gamitin ang translation feature ng HeyGen para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa mahigit 175 na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng tagapagsalita sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Ang Spanish na bersyon mo ay tunog natural na Spanish, hindi parang dinub na English.
Ligtas ba ang aking compliance content?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga enterprise compliance team na humahawak ng sensitibong policy documentation, nag-aalok ang HeyGen ng mga dedicated workspace na may SSO integration at sentralisadong pamamahala ng user. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Anong mga uri ng compliance training ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang anumang use case para sa compliance training kabilang ang: HIPAA at privacy sa pangangalagang pangkalusugan, OSHA at kaligtasan sa lugar ng trabaho, HR compliance (pag-iwas sa harassment, code of conduct), mga regulasyong pinansyal (SOX, AML, insider trading), mga pamantayan sa pagmamanupaktura (ISO, GMP), data privacy (GDPR, CCPA), at mga sertipikasyong partikular sa industriya. Kung kaya mong magsulat ng script para rito, kayang gawin ng HeyGen ang video.
Gaano kahaba maaaring maging ang mga compliance training video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba para umangkop sa disenyo ng iyong training. Karamihan sa mga compliance module ay mahusay gumagana sa loob ng 3–10 minuto para sa microlearning approach, ngunit maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalalim na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), mainam na hatiin ang content sa mga kabanata o module upang mas mapahusay ang engagement ng mga learner at mas madaling masubaybayan ang kanilang progreso.
Maaaring gamitin ba ng maraming tao sa aking compliance team ang HeyGen?
Oo.HeyGen para sa Negosyo ay may kasamang mga team workspace kung saan maaaring magtulungan ang mga compliance manager, instructional designer, at content creator. Pinananatiling madaling ma-access ng mga shared asset library para sa buong team ang mga aprubadong avatar, elemento ng brand, at mga template. Pinapayagan ka ng admin controls na pamahalaan ang mga permiso at subaybayan ang paggamit.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng compliance videos?
Ang tradisyonal na paggawa ng compliance videos ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga presenter, pag-book ng studio, pagko-coordinate ng production crew, at post-production editing—karaniwan itong tumatagal ng 2–3 buwan at nagkakahalaga ng humigit-kumulang $5,000–$15,000+ bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng mga video na may kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto hanggang oras, na may walang limitasyong revisions nang walang karagdagang gastos. Kapag nagbago ang mga regulasyon, ia-update at ire-regenerate mo lang ang video sa halip na mag-reshoot. Iniulat ng Würth Group ang 50% na pagbawas sa oras ng produksyon at 80% na pagbawas sa gastos sa pagsasalin. Nabawasan naman ng Advantive ang oras ng paggawa ng content ng 50%.
Maaari ba akong gumawa ng digital twin ng aming compliance officer?
Oo. Ang AI clone feature ng HeyGen ay lumilikha ng digital twin mula sa isang maikling video recording. Isang beses lang magre-record ang iyong compliance officer, at pagkatapos ay magagamit na ng kanilang avatar ang walang limitasyong training modules nang hindi na kailangang mag-iskedyul muli. Kapag umalis sila sa organisasyon, maaari mong i-retire ang avatar at gumawa ng panibago—walang maiiwang lumang training content.
Anong mga format at resolusyon ng video ang sinusuportahan?
Nag-e-export ang HeyGen sa MP4 format hanggang 4K resolution. Para sa compliance training, karamihan sa mga organisasyon ay gumagamit ng 1080p (Full HD) na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kalidad at laki ng file para sa LMS delivery. Maaari ka ring mag-export sa 720p para sa mga kapaligirang limitado ang bandwidth o para sa mobile-first na delivery.
