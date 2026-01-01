HeyGen MCP:
การสร้างวิดีโอ
สำหรับ AI agent ทุกประเภท
เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับ Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor และอื่นๆ ผ่าน Model Context Protocol (MCP) เอเจนต์ของคุณจะสร้าง จัดการ และดึงวิดีโอโดยใช้แพลน HeyGen ที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม
HeyGen MCP ทำให้วิดีโอเป็นความสามารถดั้งเดิมของ Agent
AI agents เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์คุณอยู่แล้ว เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นสิ่งที่ agent ที่รองรับ MCP ตัวใดก็เข้าถึงได้ ไม่ต้องเพิ่มขั้นตอน ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบแยกต่างหาก
ไม่มีภาระงานด้านการเชื่อมต่อระบบ
เชื่อมต่อกับความสามารถด้านวิดีโอครบชุดของ HeyGen ได้ทันทีโดยไม่ต้องพัฒนาและดูแลการเชื่อมต่อ API เอง ไม่ต้องคอยตามการเปลี่ยนแปลงใน change log
ทำงานได้ในที่ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
ใช้งาน Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI หรือ Cursor อยู่แล้วใช่ไหม HeyGen เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ทุกวันได้อย่างราบรื่น
ปลอดภัยโดยค่าเริ่มต้น
การยืนยันตัวตนแบบ OAuth ผูกกับบัญชี HeyGen ของคุณโดยตรง ไม่ต้องจัดการหรือเปิดเผย API key วิดีโอของคุณ บัญชีของคุณ เครดิตของคุณ
อวตารและเสียงของคุณ
อวตารหรือเสียงแบบกำหนดเองใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี HeyGen ของคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Remote MCP รวมถึงแอสเซ็ตที่เป็นแบรนด์ของคุณด้วย
รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
Agent สามารถสร้างคอนเทนต์วิดีโอหลายภาษาได้ด้วยลิปซิงก์และการแปลด้วย AI ในระดับสเกลและตามต้องการ ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ HeyGen ปัจจุบันของคุณ ใช้งานได้ทุกแพ็กเกจรวมถึงบัญชีฟรี
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
ต้องใช้คีย์ API ไหม
ไม่จำเป็น Remote MCP ใช้การยืนยันตัวตนแบบ OAuth ที่เชื่อมกับบัญชี HeyGen ของคุณ (Web Plan) โดยไม่ต้องใช้ API key
การใช้ MCP ของ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
ไม่ใช่ การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตพรีเมียมที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ HeyGen ปัจจุบันของคุณอยู่แล้ว ไม่มีการคิดค่าบริการ API แยกต่างหากหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
แพ็กเกจ HeyGen แบบใดบ้างที่รองรับ MCP?
MCP ใช้งานได้ในทุกแพ็กเกจของ HeyGen สำหรับการใช้งานปริมาณมาก แนะนำให้อัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Creator หรือสูงกว่า
สามารถใช้อวตารและเสียงแบบกำหนดเองของฉันได้ไหม
ได้ อวตารหรือเสียงใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี HeyGen ของคุณรวมถึงแอสเซ็ตที่สร้างแบบกำหนดเองสามารถใช้งานผ่าน HeyGen MCP ได้
สิ่งนี้แตกต่างจาก HeyGen API อย่างไร
HeyGen API ให้คุณเข้าถึง REST endpoint โดยตรงเพื่อควบคุมการทำงานแบบโปรแกรมมิง Remote MCP จะครอบความสามารถเหล่านี้ไว้ เพื่อให้ AI agent ใช้งานได้แบบสนทนาโดยที่คุณไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อเอง