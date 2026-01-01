Vimeo + HeyGen
การผสานการทำงานระหว่าง HeyGen และ Vimeo ช่วยให้ผู้ใช้ซิงก์วิดีโอใหม่จากโฟลเดอร์ HeyGen ที่กำหนดไปยังโฟลเดอร์ Vimeo ที่จับคู่ไว้ได้อย่างราบรื่น พร้อมตัวเลือกการซิงก์อัตโนมัติเพื่อจัดการคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดาย
กรณีการใช้งาน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณใช้ Vimeo ร่วมกับ HeyGen เพื่อขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร
คลังเนื้อหาสำหรับการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงาน
สร้างวิดีโอออนบอร์ดดิงและวิดีโอเทรนนิงที่น่าสนใจใน HeyGen ปรับให้เหมาะกับแต่ละบทบาทหรือแต่ละแผนก จากนั้นซิงก์ไปยังโฟลเดอร์ Vimeo ที่ปลอดภัยได้ทันที ให้ทีมเข้าถึง จัดการ และติดตามการมีส่วนร่วมได้ในที่เดียว
บันทึกประจำรุ่นผลิตภัณฑ์และอัปเดตฟีเจอร์
ใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออัปเดตที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแบรนด์สำหรับทุกการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ แชร์ได้ทันทีผ่านการฝังวิดีโอจาก Vimeo และติดตามเมตริกผู้ชมเพื่อเข้าใจการเข้าถึงและอัตราการรับชมต่อเนื่อง
วิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับจำนวนมาก
ทำการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เพื่อส่งเดโมสินค้าแบบปรับให้เหมาะกับลีดแต่ละราย โฮสต์วิดีโอบน Vimeo เพื่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงลึกและดูว่าโปรสเปกต์คนไหนมีส่วนร่วมมากที่สุด
การให้ความรู้ลูกค้าและคู่มือวิธีใช้งานหลายภาษา
สร้างวิดีโอสอนและคู่มือผลิตภัณฑ์หลายภาษาด้วย HeyGen เพื่อรองรับผู้ใช้ทั่วโลก โฮสต์อย่างปลอดภัยบน Vimeo เพื่อควบคุมการเข้าถึง ปกป้องทรัพย์สินของแบรนด์ และจัดระเบียบคอนเทนต์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
การรีวิวและอนุมัติระหว่างเอเจนซีและลูกค้า
สร้างคอนเซ็ปต์ครีเอทีฟและวิดีโออธิบายด้วย HeyGen จากนั้นอัปโหลดไปยัง Vimeo เพื่อรับฟีดแบ็กได้อย่างราบรื่น ใช้โฟลเดอร์ทีมและการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อจัดการรอบการรีวิวและการอนุมัติได้อย่างชัดเจน
