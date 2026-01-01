HeyGen + Tolstoy
Tolstoy เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างประสบการณ์วิดีโอแบบเลือกเส้นทางเองและปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม อัตราการแปลง และการโต้ตอบกับลูกค้า
กรณีการใช้งาน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับของคุณใช้ Tolstoy ร่วมกับ HeyGen เพื่อขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร
Sales funnel แบบโต้ตอบ
ใช้ AI อวตารของ HeyGen เพื่อนำทางผู้ชมผ่านเส้นทางการขายแบบเฉพาะบุคคลและโต้ตอบได้ใน Tolstoy ช่วยคัดกรองลีด ตอบข้อโต้แย้ง และส่งต่อไปยังสินค้า หรือเซลส์ที่เหมาะสมตามคำตอบของแต่ละคน
การเริ่มต้นใช้งานและการดูแลลูกค้า
สร้างประสบการณ์ออนบอร์ดดิ้งแบบเลือกเส้นทางเองด้วยวิดีโอ HeyGen ที่ให้คำแนะนำทีละขั้นตอน ช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการโดยไม่ถูกรบกวนด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การสรรหาและการมีส่วนร่วมของผู้สมัคร
สร้างวิดีโอแบบโต้ตอบที่มีอวตาร HeyGen แนะนำและช่วงถามตอบ ช่วยให้ผู้สมัครเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง วัฒนธรรมองค์กร และขั้นตอนถัดไปตามตัวเลือกที่พวกเขาเลือกระหว่างประสบการณ์ใช้งาน
