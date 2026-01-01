Plainly + HeyGen
Plainly คือแพลตฟอร์มอัตโนมัติด้านวิดีโอที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปริมาณมากได้ โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และคอนเทนต์แบบไดนามิก
กรณีการใช้งาน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับของคุณใช้ Plainly ร่วมกับ HeyGen เพื่อขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร
วิดีโอการตลาดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในจำนวนมาก
ผสานอวตาร AI ของ HeyGen เข้ากับเทมเพลตแบบไดนามิกของ Plainly เพื่อสร้างโฆษณาวิดีโอหรือแคมเปญอีเมลแบบปรับให้เป็นส่วนตัวนับร้อยหรือนับพันรายการที่ปรับตามชื่อตำแหน่งที่ตั้งหรือความชอบของผู้ชมแต่ละคน
การสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ
ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างข้อความต้อนรับอัตโนมัติ การแจ้งเตือนต่ออายุ หรืออัปเดตสินค้า โดยใช้ประโยชน์จากอวตารสมจริงของ HeyGen และฟอร์แมตวิดีโอที่ปรับแต่งได้ของ Plainly
ขยายการขายแบบสเกลได้
มอบเครื่องมือให้ทีมขายส่งวิดีโอพิตช์หรือวิดีโอติดตามผลแบบไฮเปอร์ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมาก ใช้ HeyGen เพื่อการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์ และใช้ Plainly เพื่อการปรับแต่งตามข้อมูลได้อย่างราบรื่น
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด