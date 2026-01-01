Pabbly + HeyGen
Pabbly เป็นแพลตฟอร์ม automation และ integration ที่ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อแอปต่างๆ อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และจัดการการตลาด การเรียกเก็บเงิน และฟอร์มต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
กรณีการใช้งาน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณใช้ Pabbly ร่วมกับ HeyGen เพื่อขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร
วิดีโอติดตามผลลีดอัตโนมัติ
ทริกเกอร์ข้อความวิดีโอ AI แบบเฉพาะบุคคลจาก HeyGen ทันทีที่มีลีดใหม่จากฟอร์ม ระบบ CRM หรือการสมัครอีเมลที่เชื่อมต่อผ่าน Pabbly เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการแปลง
การเริ่มต้นใช้งานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ส่งวิดีโอต้อนรับหรือออนบอร์ดดิ้งแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติหลังการสั่งซื้อหรือสมัครใช้งาน โดยใช้ Pabbly เพื่อติดตามอีเวนต์ และใช้ HeyGen เพื่อสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่ดูเป็นธรรมชาติและขยายการผลิตได้
แคมเปญวิดีโอตามเหตุการณ์
ใช้ Pabbly เพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้ เช่น การลงทะเบียนเว็บบินาร์ การส่งฟอร์ม หรือการอัปเกรดแพ็กเกจ และทริกเกอร์วิดีโอ HeyGen แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ข้อมูล ให้ความรู้ หรือกระตุ้นการอัปเซลในจังหวะที่เหมาะสม
