คู่มือการใช้แบรนด์ HeyGen
หน้านี้อธิบายวิธีใช้ทรัพย์สินแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของ HeyGen อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับพาร์ทเนอร์ สื่อ และผู้ที่สร้างคอนเทนต์ที่มีการนำเสนอหรืออ้างอิงถึง HeyGen การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์ของเราถูกนำเสนออย่างถูกต้องและสม่ำเสมอในทุกสื่อของบุคคลที่สาม
โลโก้ HeyGen แบบเต็ม
โลโก้ HeyGen แบบเต็มคือเวอร์ชันหลักที่ควรใช้ในเกือบทุกกรณี ใช้โลโก้แบบแนวตั้งเฉพาะเมื่อมีพื้นที่จำกัดหรือเลย์เอาต์ต้องการรูปแบบที่กระชับขึ้น เช่น พื้นที่แคบ โพสต์บนโซเชียล หรือสื่อดิจิทัล ที่ยังต้องให้โลโก้แสดงได้อย่างชัดเจน
โลโก้รองของ HeyGen
HeyGen เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ คือทำให้การสร้างวิดีโอง่ายสำหรับทุกคน วันนี้เรากำลังพลิกโฉมการเล่าเรื่องด้วย AI เพื่อให้ใครๆ ก็สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างไร้ขีดจำกัด
โลโก้ลำดับที่สามของ HeyGen
HeyGen เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ คือทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก ทุกวันนี้เรากำลังพลิกโฉมการเล่าเรื่องด้วย AI เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างไร้ขีดจำกัด
สัญลักษณ์ HeyGen
HeyGen เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ คือทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย ทุกวันนี้เรากำลังพลิกโฉมการเล่าเรื่องด้วย AI เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างไร้ขีดจำกัด
พาร์ทเนอร์ชิป
เมื่อแสดงโลโก้ HeyGen คู่กับโลโก้พาร์ทเนอร์ ทั้งสองโลโก้ควรมีความสมดุลและมีขนาดเท่ากัน เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้ทั้งสองให้สม่ำเสมอ ประมาณความกว้างของไอคอน HeyGen หนึ่งไอคอน โลโก้ HeyGen ควรอยู่ด้านซ้ายเสมอ และโลโก้ของพาร์ทเนอร์หรือสปอนเซอร์อยู่ด้านขวา ทั้งสองโลโก้ต้องจัดกึ่งกลางในแนวนอนภายในเลย์เอาต์ทุกครั้ง หากเป็นไปได้ควรใช้โทนสีแบบเดียวกันกับทั้งสองโลโก้เพื่อให้ภาพรวมกลมกลืนกัน หากโลโก้ของพาร์ทเนอร์จำเป็นต้องใช้สีดั้งเดิม ให้ใช้โลโก้ HeyGen สีขาวบนพื้นหลังที่เลือกจากพาเลตสีของพาร์ทเนอร์เพื่อคงความตัดกันและความกลมกลืนของภาพรวม
แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้า HeyGen
แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ (“แนวทาง”) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์ ผู้รับอนุญาต สื่อ และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ (“คุณ”) ใช้ทรัพย์สินด้านแบรนด์ของ HeyGen ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อผลิตภัณฑ์ และการระบุอื่นๆ ใดๆ ที่ใช้ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของ HeyGen (“ทรัพย์สินแบรนด์ HeyGen”)
คุณสามารถใช้ทรัพย์สินแบรนด์ HeyGen ได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแนวทางฉบับนี้และ HeyGen Style Guide เท่านั้น การใช้งานใดๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าไม่ได้รับอนุญาต HeyGen ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตหรือแก้ไขแนวทางฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ
ความเป็นเจ้าของและการใช้งาน
ทรัพย์สินแบรนด์ HeyGen เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ HeyGen การใช้หรืออ้างอิงทรัพย์สินแบรนด์ HeyGen ใดๆ ถือว่าคุณยอมรับว่า:
- ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้และ HeyGen Terms of Service
- รับทราบว่า HeyGen เป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินด้านแบรนด์ทั้งหมด
- หลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือแทรกแซงสิทธิของ HeyGen
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ด้านชื่อเสียงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ HeyGen Brand Assets เป็นประโยชน์ต่อ HeyGen
HeyGen ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินแบรนด์ของตนได้ทุกเมื่อ และอาจเพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานได้ตามดุลยพินิจของตน
หากคุณมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ HeyGen เช่น ข้อตกลงพาร์ทเนอร์หรือข้อตกลงพันธมิตร ข้อกำหนดในข้อตกลงนั้นจะมีผลเหนือแนวทางปฏิบัตินี้หากมีข้อขัดแย้งกัน
ทรัพยากรแบรนด์ HeyGen ประกอบด้วย:
- โลโก้ตัวอักษร HeyGen
- โลโก้ HeyGen (เวอร์ชันแนวนอนและแนวตั้ง)
- ไอคอน HeyGen
- ชื่อผลิตภัณฑ์ HeyGen สโลแกน และแท็กไลน์
เครื่องหมายการค้า โลโก้ และตัวระบุแบรนด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ HeyGen Inc. และอาจจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
ควรทำ:
- ใช้เฉพาะเวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับอนุมัติของ HeyGen Brand Assets ตามที่ระบุไว้ใน HeyGen Style Guide เท่านั้น
- แสดงโลโก้ HeyGen โดยรักษาระยะห่างและสัดส่วนให้ถูกต้อง
- ระบุความสัมพันธ์ของคุณกับ HeyGen ให้ชัดเจนเมื่อกล่าวอ้างถึงแบรนด์ของเรา
ห้าม:
- ห้ามปรับเปลี่ยน HeyGen Brand Assets ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม (เช่น เปลี่ยนสี บิดเบือนสัดส่วน ครอป หรือใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติม)
- ผสมผสาน HeyGen Brand Assets เข้ากับโลโก้หรือแบรนด์ของคุณเองไม่ได้ ต้องแสดงแยกจากกันอย่างชัดเจนเสมอ
- ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของ HeyGen เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโดเมนของคุณ
- เลียนแบบลักษณะหน้าตา รูปแบบการใช้งาน หรือดีไซน์ของเว็บไซต์ อินเทอร์เฟซ หรือสื่อการตลาดของ HeyGen
- ใช้ทรัพย์สินแบรนด์ HeyGen ในลักษณะที่สื่อถึงการเป็นสปอนเซอร์ การรับรอง หรือความเป็นพันธมิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ HeyGen เป็นคำนามหรือคำกริยา ควรจับคู่กับคำอธิบายทั่วไปเสมอ (เช่น “แพลตฟอร์มวิดีโอ AI HeyGen®”)
คำถาม
หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีใช้ Brand Assets ของ HeyGen หรือหากต้องการขออนุมัติการใช้งานในกรณีเฉพาะ ติดต่อได้ที่ [email protected]
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด