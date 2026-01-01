Academy decor
Welcome to HeyGen Academy
กลับไปยังภาพรวม
การจัดการซับเวิร์กสเปซ

การจัดการซับเวิร์กสเปซ

Sub-workspace คือสภาพแวดล้อมที่แยกออกจากกันภายในบัญชี HeyGen เดียว โดยแต่ละ Sub-workspace สามารถมีสมาชิก สิทธิ์การเข้าถึง และการตั้งค่าเป็นของตัวเอง ช่วยให้จัดการทีม แผนก หรือโปรเจกต์ลูกค้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่ซ้อนทับกัน

มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับ:

  • เอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย
  • ทีมองค์กรที่มีหลายแผนก
  • ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน
  • จัดการการเรียกเก็บเงินและการสมัครสมาชิก
  • ติดตามการใช้งาน API
  • แยกทรัพยากรออกจากกันระหว่างแต่ละทีม

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ซับเวิร์กสเปซสามารถแชร์หรือแยกการเรียกเก็บเงิน อวตาร คีย์ API และเทมเพลตออกจากกันได้

เข้าถึงซับเวิร์กสเปซ

จากแดชบอร์ด HeyGen ให้คลิกที่ชื่อของคุณแล้วเลือก Manage Workspace

ภายในส่วนนี้คุณจะเห็นตัวเลือก Sub-workspaces

สร้างซับเวิร์กสเปซใหม่

หากต้องการสร้างซับเวิร์กสเปซ ให้เลือก Create Sub-workspace

เริ่มต้นดังนี้:

  • ตั้งชื่อซับเวิร์กสเปซ
  • เพิ่มรูปภาพ (ไม่บังคับ) เพื่อช่วยให้แยกแยะทีมและลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เชิญสมาชิกและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

จากนั้นเชิญสมาชิกโดยกรอกที่อยู่อีเมลและกำหนดบทบาท

บทบาทที่มีให้เลือกได้แก่:

  • Super Admin – สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด รวมถึงการจัดการผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ และการสั่งซื้อ
  • นักพัฒนา – สร้างคอนเทนต์และเข้าถึง API ได้
  • Creator – สามารถสร้างอวตาร วิดีโอ และเสียงได้
  • ผู้ชม – สามารถดูคอนเทนต์ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

กำหนดค่าเซ็ตติ้งและสิทธิ์การเข้าถึง

หลังจากกำหนดบทบาทแล้ว ให้ตั้งค่าซับเวิร์กสเปซ

หากเปิดใช้ Parent Workspace Manages Billing:

  • ซับเวิร์กสเปซจัดการการสมัครใช้งานของตัวเอง
  • พื้นที่ทำงานย่อยจะไม่ใช้โควตาหรือจำนวนช่องอวตารของพื้นที่ทำงานหลัก
  • เจ้าของซับเวิร์กสเปซสามารถสร้างซับเวิร์กสเปซเพิ่มเติมได้

คุณยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าซับเวิร์กสเปซจะสามารถดูการตั้งค่า API ได้หรือไม่
เมื่อเปิดใช้งาน ซับเวิร์กสเปซจะได้รับคีย์ API ของตัวเอง และการใช้งานจะถูกติดตามแยกจากกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกิจกรรมตามทีมหรือไคลเอนต์

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Create Sub-workspace เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เมื่อสร้างแล้ว ที่นั่งจากเวิร์กสเปซหลักจะถูกจัดสรรให้อัตโนมัติ

เมื่อเชิญสมาชิกใหม่ ระบบจะจัดสรรที่นั่งตามจำนวนที่ว่างอยู่ หากจำนวนที่นั่งถึงขีดจำกัดแล้ว ต้องลบสมาชิกเดิมออกก่อนจึงจะเพิ่มสมาชิกใหม่ได้

จัดการทรัพยากรและการใช้งาน

โดยเลือกไอคอนรูปเฟืองถัดจากซับเวิร์กสเปซใดๆ สามารถอัปเดตการตั้งค่าและทรัพยากรที่จัดสรรให้ได้

การควบคุมหลักประกอบด้วย:

  • จำนวนช่องอวตาร – จำกัดจำนวนอวตารที่แต่ละซับเวิร์กสเปซสามารถสร้างได้
  • เครดิตสำหรับการสร้าง – ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมอวตาร การสร้างวิดีโอ การสร้างรูปภาพ และการแปลภาษา
  • เครดิต API – ใช้สำหรับงานอัตโนมัติ การเชื่อมต่อระบบ และเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานผ่าน API

การกำหนดเครดิตให้แต่ละซับเวิร์กสเปซช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวม ควบคุมค่าใช้จ่าย และปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลบซับเวิร์กสเปซจากเมนูนี้ได้เมื่อจำเป็น

แชร์แอสเซทข้ามซับเวิร์กสเปซ

การแชร์แอสเซทมีขั้นตอนที่สอดคล้องกันเหมือนกันทั่วทั้ง HeyGen

สำหรับอวตาร เสียง ชุดแบรนด์ หรือเทมเพลต ให้เปิด asset library แล้วเลือกเมนูจุดสามจุดบน asset จากนั้นเลือก Share และเลือก sub-workspace ที่ต้องการแชร์ให้

เมื่อแชร์แล้ว แอสเซทจะพร้อมใช้งานทันทีในซับเวิร์กสเปซที่เลือกสำหรับการสร้างวิดีโอ

ด้วยซับเวิร์กสเปซ คุณสามารถจัดระเบียบทีม ควบคุมการเข้าถึง และขยายการสร้างวิดีโอได้โดยไม่เสียการควบคุมภาพรวม