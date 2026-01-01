Sub-workspace คือสภาพแวดล้อมที่แยกออกจากกันภายในบัญชี HeyGen เดียว โดยแต่ละ Sub-workspace สามารถมีสมาชิก สิทธิ์การเข้าถึง และการตั้งค่าเป็นของตัวเอง ช่วยให้จัดการทีม แผนก หรือโปรเจกต์ลูกค้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่ซ้อนทับกัน
มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับ:
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ซับเวิร์กสเปซสามารถแชร์หรือแยกการเรียกเก็บเงิน อวตาร คีย์ API และเทมเพลตออกจากกันได้
เข้าถึงซับเวิร์กสเปซ
จากแดชบอร์ด HeyGen ให้คลิกที่ชื่อของคุณแล้วเลือก Manage Workspace
ภายในส่วนนี้คุณจะเห็นตัวเลือก Sub-workspaces
สร้างซับเวิร์กสเปซใหม่
หากต้องการสร้างซับเวิร์กสเปซ ให้เลือก Create Sub-workspace
เริ่มต้นดังนี้:
เชิญสมาชิกและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
จากนั้นเชิญสมาชิกโดยกรอกที่อยู่อีเมลและกำหนดบทบาท
บทบาทที่มีให้เลือกได้แก่:
กำหนดค่าเซ็ตติ้งและสิทธิ์การเข้าถึง
หลังจากกำหนดบทบาทแล้ว ให้ตั้งค่าซับเวิร์กสเปซ
หากเปิดใช้ Parent Workspace Manages Billing:
คุณยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าซับเวิร์กสเปซจะสามารถดูการตั้งค่า API ได้หรือไม่
เมื่อเปิดใช้งาน ซับเวิร์กสเปซจะได้รับคีย์ API ของตัวเอง และการใช้งานจะถูกติดตามแยกจากกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกิจกรรมตามทีมหรือไคลเอนต์
เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Create Sub-workspace เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
เมื่อสร้างแล้ว ที่นั่งจากเวิร์กสเปซหลักจะถูกจัดสรรให้อัตโนมัติ
เมื่อเชิญสมาชิกใหม่ ระบบจะจัดสรรที่นั่งตามจำนวนที่ว่างอยู่ หากจำนวนที่นั่งถึงขีดจำกัดแล้ว ต้องลบสมาชิกเดิมออกก่อนจึงจะเพิ่มสมาชิกใหม่ได้
จัดการทรัพยากรและการใช้งาน
โดยเลือกไอคอนรูปเฟืองถัดจากซับเวิร์กสเปซใดๆ สามารถอัปเดตการตั้งค่าและทรัพยากรที่จัดสรรให้ได้
การควบคุมหลักประกอบด้วย:
การกำหนดเครดิตให้แต่ละซับเวิร์กสเปซช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวม ควบคุมค่าใช้จ่าย และปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลบซับเวิร์กสเปซจากเมนูนี้ได้เมื่อจำเป็น
แชร์แอสเซทข้ามซับเวิร์กสเปซ
การแชร์แอสเซทมีขั้นตอนที่สอดคล้องกันเหมือนกันทั่วทั้ง HeyGen
สำหรับอวตาร เสียง ชุดแบรนด์ หรือเทมเพลต ให้เปิด asset library แล้วเลือกเมนูจุดสามจุดบน asset จากนั้นเลือก Share และเลือก sub-workspace ที่ต้องการแชร์ให้
เมื่อแชร์แล้ว แอสเซทจะพร้อมใช้งานทันทีในซับเวิร์กสเปซที่เลือกสำหรับการสร้างวิดีโอ
ด้วยซับเวิร์กสเปซ คุณสามารถจัดระเบียบทีม ควบคุมการเข้าถึง และขยายการสร้างวิดีโอได้โดยไม่เสียการควบคุมภาพรวม