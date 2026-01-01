Kommunicera viktig information snabbt.

The Weather Network levererar väderinformation dygnet runt, 365 dagar om året, till över 40 miljoner användare i månaden på olika marknader. Eftersom vädret är platsbaserat behövde The Weather Network ett sätt att leverera mer lokala väderprognoser till varje samhälle.

För att göra det skapade The Weather Network sin första AI-assisterade avatar med HeyGen. Den ersätter inte väderpresentatörer i sändning, utan gör det möjligt för dem att använda avatarer i sponsrade inslag. Med uttryckligt samtycke från sina meteorologer kan företaget utnyttja AI för att leverera hyperlokala prognoser i större skala och ge samhällen och lokala ekonomier bättre möjligheter att förbereda sig för och hantera väderrelaterade händelser.

”Företag inom vädermedia och informationstjänster är i ett idealiskt läge för att dra nytta av den enorma kraften i AI för att bättre kommunicera livräddande information, berätta underhållande historier och hjälpa människor att fatta vardagliga beslut”, säger Nana Banerjee, vd och koncernchef för Pelmorex Corporation.