UGC-videogenerator för skalbar annonsproduktion
Skapa uppseendeväckande UGC-liknande videoannonser direkt från text med HeyGens ugc video generator. Ta fram autentiska testimonials, produktrecensioner och social proof-videor utan att anlita kreatörer eller planera inspelningar. Skriv ditt manus, välj en kreatörsliknande presentatör och generera färdiga UGC-annonser som känns naturliga på alla plattformar.
Funktioner i UGC-videogeneratorn
Skaparpersonligheter som känns äkta
Välj bland över 1 100 AI UGC-videopresentatörer som är utformade för att se ut som vanliga kreatörer, inte formella talespersoner. Varje presentatör levererar ditt manus med naturliga uttryck, avslappnade gester och ett autentiskt framförande som matchar den ofiltrerade, relaterbara stil som publiken förväntar sig av UGC-innehåll. Kombinera valfri presentatör med AI-röstkloning för att behålla en konsekvent varumärkesröst i dussintals annonsvarianter utan att spela in en enda tagning.
Omedelbar testning av annonsvarianter i stor skala
Skapa dussintals UGC-annonsvarianter från ett manus på några minuter i stället för veckor. Byt ut presentatörer, bakgrunder, hooks och uppmaningar till handling för att A/B-testa kreativt material på olika plattformar. HeyGens Text to Video‑motor låter performance‑marknadsförare iterera på vinnande koncept och ta fram nytt kreativt material innan målgruppen tröttnar – helt utan att briefa om en enda kreatör.
Flerspråkiga UGC-annonser utan omskjutning
Skala upp dina mest effektiva UGC-annonser till nya marknader direkt. HeyGens AI-videotranslator lokaliserar vilken video som helst till över 175 språk med exakt AI-läppsynk och bevarad röstton, så att dina översatta annonser låter naturliga för varje målgrupp. Kör samma vinnande kreativ i spanska, japanska, portugisiska och dussintals andra språk från en enda originalvideo.
Manusdriven produktion med full kontroll
Skriv eller klistra in ditt manus för annonsen så sköter HeyGen resten. Använd AI-videogeneratorn för att styra tempo, ton, scenövergångar och visuell betoning direkt från din text. Integrera AI Product Placement för att visa produkter naturligt i bild, lägga till bakgrunder med din profil och inkludera resultat från Textningsgeneratorn för tittande utan ljud i sociala flöden.
Plattformsredo export för alla annonskanaler
Rendera UGC-videor i exakt det format som varje plattform kräver. Exportera vertikalt för TikTok och Reels, kvadratiskt för flödesannonser och liggande för YouTube pre-roll. HeyGen skapar HD- och 4K-video med inbrända undertexter, rent ljud och optimerade filstorlekar så att ditt material är redo att laddas upp direkt till annonsverktyg utan extra efterbearbetning eller formatkonvertering.
Användningsområden
Produktrecensionsvideor för e-handel
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Social proof-annonser för betalda kampanjer
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
Annonsmaterial för TikTok och Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
Onboardingkampanjer för appar och SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Varumärkesinnehåll i influencer-stil
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Lokalanpassat annonsmaterial för globala marknader
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Så här fungerar det
Skapa UGC-liknande videoannonser i fyra steg – från annonsidé till plattformsredo material på några minuter.
Välj format
Välj en UGC-annonsmall eller börja från början. Ställ in bildförhållande, visuell stil och vilken typ av annons du vill skapa. Systemet förbereder avslappnad inramning, naturligt ljus och inställningar för en skaparpresentationsstil.
Skriv ditt manus
Skriv eller klistra in ditt manus för annonsen. Formulera hook, viktigaste fördelarna och din call to action. HeyGen analyserar din text för ton, tempo och scenstruktur för att optimera leveransen för autentiskt UGC-format.
Välj din presentatör
Bläddra bland över 1 100 kreatörsstilade presentatörer och välj den som passar din målgrupp. Justera röst, framförandestil och bakgrund så att annonsen känns naturlig och lätt att relatera till.
Skapa och exportera
Rendera den färdiga UGC-videon. HeyGen synkroniserar presentation, visuella element, undertexter och övergångar och exporterar sedan en plattformsredo fil för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube eller valfri annonsplattform.
Vanliga frågor
Vad är en UGC-videogenerator och hur skapar den annonser?
En UGC-videogenerator använder AI för att skapa videoannonser som ser ut och känns som användargenererat innehåll från riktiga kreatörer. HeyGens version låter dig skriva ett manus, välja bland över 1 100 kreatörsliknande presentatörer och skapa trovärdiga testimonials, recensioner och social proof-annonser utan att anlita någon eller spela in något.
Kommer UGC-annonserna att se tillräckligt autentiska ut för att fungera bra i sociala medier?
Ja. HeyGens presentatörer är särskilt utformade för UGC-formatet med avslappnade gester, naturliga uttryck och ett sätt att tala som liknar hur riktiga kreatörer pratar framför kameran. I kombination med vardagliga bakgrunder och ett samtalstonat manus får du videor som passar den organiska stil som publiken engagerar sig i på TikTok, Instagram och Facebook.
Hur många annonsvarianter kan jag skapa från ett enda manus?
Det finns ingen fast gräns. Du kan byta presentatörer, bakgrunder, inledningar och uppmaningar till handling för att skapa så många varianter som din teststrategi kräver. De flesta team tar fram 10 till 50 varianter per koncept i en enda session, alla klara för A/B-testning i annonsplattformar inom några minuter i stället för de veckor som traditionell UGC-produktion kräver.
Kan jag lägga till min egen produkt i UGC-videon?
Ja. HeyGen stöder AI Product Placement som låter dig visa upp din produkt på ett naturligt sätt i videorutan. Du kan också lägga till varumärkesanpassade overlays, logotyper och egna bakgrunder för att hålla produkten synlig samtidigt som du behåller en autentisk, kreatörsdriven känsla.
Hur står skapande av UGC-video med AI sig jämfört med att anlita riktiga kreatörer?
Att anlita kreatörer kostar vanligtvis 200 till 2 000+ USD per video, innebär avtal, produktskick, flera korrekturrundor och en ledtid på 2 till 4 veckor. HeyGen skapar jämförbart UGC-innehåll på några minuter till en bråkdel av kostnaden, med obegränsade korrigeringar och möjlighet att skala till dussintals varianter direkt. Du behåller full kreativ kontroll utan att behöva hantera externa relationer.
Kan jag översätta mina bäst presterande UGC-annonser till andra språk?
Absolut. HeyGens Video Translator lokaliserar alla UGC-annonser till över 175 språk med naturlig röstkloning och synkroniserade läpprörelser. Din bäst presterande engelska annons kan köras på spanska, tyska, japanska, portugisiska och fler språk utan att du behöver spela in på nytt eller anlita lokala kreatörer för varje marknad.
Vilka annonsplattformar och format stöder UGC-videogeneratorn?
HeyGen exporterar UGC-annonser i alla vanliga format: vertikalt 9:16 för TikTok och Instagram Reels, kvadratiskt 1:1 för flödesplaceringar och liggande 16:9 för YouTube och display. Utdatavideor finns i HD och 4K med inbrända undertexter, ren ljudkvalitet och optimerade filstorlekar som är klara för direkt uppladdning till Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads och andra plattformar.
Är HeyGen gratis att använda för att skapa UGC-videoreklam?
HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort som låter dig skapa UGC-videoreklam och utforska kärnfunktionerna. Betalplaner från $24 per månad låser upp fler kreatörsstilade presentatörer, längre videolängder, AI Voice Cloning, och tillgång till hela biblioteket med UGC-mallar och anpassningsmöjligheter.
Kan jag använda en UGC-videogenerator för testimonials-annonser utan riktiga kunder?
Ja. Du kan skriva manus för kundomdömen baserat på ditt erbjudandes värdepropositioner och kombinera dem med olika kreatörsliknande presentatörer för att skapa annonser med social proof. Många performance marketing-team använder det här arbetssättet för att testa olika budskapsvinklar innan de investerar i filmade kundomdömen, och skalar sedan upp de vinnande koncepten i sina kampanjer.
Hur får jag mina AI-genererade UGC-annonser att sticka ut från konkurrenternas?
Fokusera på starka hooks under de första två sekunderna, använd manus som speglar hur riktiga kunder pratar om din produkt och testa flera presentatörsstilar mot din målgrupp. HeyGens AI Video Editor låter dig finslipa tempot, lägga till trendiga ljudstilar och justera visuella element så att varje annons känns naturlig på den plattform där den visas.
