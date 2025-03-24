Säljdemos ska inte kännas som ett måste för dig eller dina köpare. Standardisera din pitch, säkerställ enhetlighet mellan säljare och engagera prospekt med alltid tillgängliga videodemos. HeyGen låter dig skapa skalbara säljpresentationer med stor effekt som utbildar köpare och driver affärer framåt redan innan du ens tar första samtalet.

Fördelar och värde

Sälj smartare med alltid tillgängliga säljpresentationer

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


Se hur företag skalar upp sina säljpresentationer

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Så här skapar du säljpresentationer med HeyGen

  1. Öppna HeyGen

Börja skapa säljande videopitchar och produktdemonstrationer på några minuter – utan videoproduktionsteam eller redigeringskunskaper.

  1. Välj en mall eller börja från början
  1. Lägg till ditt manus och välj en avatar (eller skapa din egen)
  1. Anpassa din video med varumärke och visuella element
  1. Översätt och anpassa för olika målgrupper
  1. Skicka in din video

Vanliga frågor

Vad är HeyGen och hur kan det hjälpa dig med säljpresentationer?

HeyGen är en AI-driven plattform för videoproduktion som gör det möjligt för sälj- och intäktsteam att skapa engagerande, alltid tillgängliga säljpresentationer och demos på några minuter. I stället för att upprepa samma pitch i varje samtal kan säljare skicka en högkvalitativ videopresentation i förväg, så att prospekten redan är insatt innan mötet.

Hur kan HeyGen förbättra min säljprocess?

HeyGen hjälper dig att standardisera och skala dina säljpresentationer genom att göra om pitchar och demoer till professionella videor. Det gör att ditt säljteam kan:

  • Spara tid genom att automatisera återkommande presentationer
  • Säkerställ konsekvens för alla säljare och regioner
  • Engagera prospekten innan samtalet så du kan fokusera på att stänga affären, inte på att utbilda

Vilka typer av säljvideor kan jag skapa med HeyGen?

HeyGen är perfekt för att skapa:

  • Säljpitchar – personliga introduktionsvideor för nya potentiella kunder
  • Produktdemonstrationer – engagerande genomgångar av funktioner och fördelar
  • Uppföljande presentationer – Sammanfatta och förstärk de viktigaste insikterna efter ett samtal
  • Konkurrensdifferentiering – Visa varför din lösning är bättre än konkurrenternas

Hur skalar HeyGen personlig outreach?

HeyGen gör det möjligt för säljare att skapa anpassade videopresentationer som känns personliga – utan att behöva spela in på nytt varje gång. Säljare kan snabbt justera budskapet, byta ut visuellt innehåll eller översätta videon till olika språk för att matcha varje prospekts behov.

Kan du lägga till varumärkesprofilering i säljvideor?

Ja! HeyGen låter dig anpassa videor med dina varumärkesfärger, typsnitt, logotyper och visuella element så att varje säljpresentation stämmer överens med ditt företags identitet.

Hur delar jag min säljvideo med potentiella kunder?

HeyGen-videor kan bäddas in i e-post, delas på LinkedIn, läggas till i CRM-plattformar eller skickas via direktlänk. Det gör att din pitch når prospekten innan säljsamtalet, så att de kommer förberedda och redo att gå vidare.

Kan den hantera flerspråkiga säljpresentationer för globala prospekt?

Absolut. HeyGen erbjuder AI-driven översättning och läppsynk, så att du direkt kan skapa säljvideor på flera språk – utan att spela in igen eller anlita översättare.

Hur lång tid tar det att skapa en säljpresentation som video?

Med HeyGen kan du skapa en färdigproducerad säljvideo av hög kvalitet på några minuter. Välj bara en mall, lägg till ditt manus, välj en AI-avatar och anpassa din branding – utan behov av dyr produktion.

Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion för säljteam?

Traditionell videoproduktion är dyr, tidskrävande och svår att uppdatera. HeyGen tar bort behovet av filmning, röstpålägg och efterbearbetning, så att säljteam snabbt kan skapa och uppdatera videopresentationer till en bråkdel av kostnaden.

Hur uppdaterar jag en säljpresentation?

Att uppdatera innehåll är enkelt med HeyGen – redigera bara manus, uppdatera visuellt innehåll och återskapa videon på några minuter. Inga omskrivningar, inga förseningar, inga dyra efterredigeringar.

