Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Hoppa över inspelningen och skapa varumärkesvideor direkt

Ditt varumärke är mer än en logotyp – det är en berättelse. Det kan vara svårt att sticka ut i ett digitalt landskap fullt av konkurrenter. Med HeyGen kan du skapa brandingvideor i studiokvalitet, sizzle reels och berättande innehåll på några minuter. Ingen produktionsteam behövs.

G24.81,000+ reviews
Fördelar och värde

Studiokvalitet på varumärkesvideor utan en studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Se hur ledande varumärken använder video för att öka sin synlighet

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Så skapar du brandvideor med HeyGen

  1. Öppna HeyGen

Kom igång på några minuter – du behöver varken professionell redigering eller ett stort produktionsteam för att skapa snygga brandingvideor.


  1. Välj en mall eller börja från början
  1. Lägg till ditt manus och välj en avatar (eller skapa din egen)
  1. Anpassa din video med varumärke och visuella element
  1. Översätt och anpassa för olika målgrupper
  1. Skicka in din video

Vanliga frågor

Vad är HeyGen och hur hjälper det dig med brandvideor?

HeyGen är en AI-driven plattform för videoproduktion som låter dig skapa professionellt berättande innehåll och sizzle reels – utan stora budgetar eller långa produktionscykler. AI-avatarer, anpassningsbara designer och omedelbara översättningar gör att du kan publicera en högkvalitativ brandingvideo på bara några minuter.

Vilka typer av brandingvideor kan jag skapa med HeyGen?

HeyGen är perfekt för att skapa:

  • Sizzle reels – energifyllda videor som visar upp ditt varumärke på ett dynamiskt sätt
  • Varumärkesberättande – Berätta om ditt företags mission, vision och värderingar
  • Produktlanseringsvideor – Presentera nya erbjudanden med engagerande videoinnehåll
  • Kundcase – lyft fram kundomdömen och fallstudier
  • Employer branding-videor – Attrahera topptalanger genom att visa upp er företagskultur

Hur skiljer sig HeyGen från traditionell videoproduktion?

Traditionell videoproduktion kan vara dyr och tidskrävande. HeyGens AI‑drivna arbetssätt tar bort behovet av filmteam, skådespelare och efterbearbetning, så att du kan skapa brandvideor snabbt och kostnadseffektivt.

Kan jag anpassa min varumärkesvideo så att den matchar företagets profil?

Ja! Du kan lägga till din logotyp, dina färger, typsnitt och visuella element för att hålla dina videor konsekventa med din varumärkesidentitet.

Kan jag skapa varumärkesvideor på flera språk?

Absolut! HeyGens AI-drivna översättning och läppsynk-teknik stöder över 170 språk och dialekter, vilket gör det enkelt att skapa varumärkesvideor för en global publik.

Behöver jag erfarenhet av videoredigering för att använda HeyGen?

Nej! HeyGen är gjort för marknadsförare, kreatörer och företagsledare – inte professionella videoredigerare. Plattformen är intuitiv och enkel att använda, med en smidig dra-och-släpp-redigerare för att anpassa dina videor.

Hur delar jag min varumärkesvideo när den är skapad?

Exportera den i flera format och dela den på sociala medier, din webbsida, e-postkampanjer, annonskanaler eller i intern kommunikation.

Kan jag använda AI-avatarer för att berätta om mitt varumärke?

Ja! Välj bland över 700 naturtrogna AI-avatarer eller skapa din egen digitala tvilling för att framföra ditt budskap på ett personligt och engagerande sätt.

Hur lång tid tar det att skapa en brandingvideo med HeyGen?

Du kan färdigställa en brandingvideo på några minuter, jämfört med veckor eller månader med traditionella metoder.

Hur kan HeyGen hjälpa till att öka varumärkeskännedom och engagemang?

HeyGens dynamiska visuella innehåll och högkvalitativa brandingvideor fångar uppmärksamheten och hjälper dig att öka varumärkets synlighet, stärka trovärdigheten och skapa engagemang som driver konverteringar.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background