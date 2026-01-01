Benvenuto alla tua guida rapida ai video con IA per le piccole imprese
Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitati? Non sei il solo. La buona notizia? Con HeyGen puoi creare, tradurre e riadattare facilmente video dall’aspetto professionale, senza gli alti costi o i lunghi tempi di consegna della produzione tradizionale.
Questa guida è pensata appositamente per i titolari di piccole imprese e gli imprenditori che vogliono far crescere il proprio brand, raggiungere nuovi clienti e scalare la produzione di contenuti. Imparerai a passare dall’idea al video finito in pochissimo tempo. Niente videocamere, studi o talenti davanti allo schermo necessari!
Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Creare il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in pochissimo tempo.
Principali casi d’uso: come le piccole imprese utilizzano HeyGen
HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i professionisti che devono muoversi velocemente, scalare la produzione di contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dai corsi multilingue alle inserzioni sui social, ecco come piccole imprese e imprenditori di ogni tipo stanno usando HeyGen per realizzare video ad alto impatto su larga scala.
Corsi di apprendimento
Perfetto per: insegnanti, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti
- Come Happy Cats l’educatrice online e comportamentista felina Anneleen Bru ha raggiunto nuovi pubblici globali con gli avatar HeyGen e la traduzione
- Come l’istruttrice di arti marziali Kung Fu Kendra ha ridotto drasticamente le ore di produzione video raggiungendo al contempo un nuovo pubblico globale grazie agli avatar e alla traduzione di HeyGen
Annunci video
Perfetto per: marchi, aziende o servizi di marketing
- Come Ask The Agent ha aumentato i nuovi contatti di potenziali clienti costruendo fiducia e mettendo in risalto, su larga scala, i personal brand dei professionisti del settore immobiliare
- Come l’artista di strass Crystal Ninja ha utilizzato i video AI per lanciare un negozio al dettaglio, un sito di e‑commerce, un hub educativo VIP e una serie di eventi
Video per influencer sui social
Perfetto per le aziende che prosperano grazie alla riprova sociale: aziende basate su prodotti (skincare, decorazioni per la casa, ecc.), aziende di servizi (immobiliare, coach, consulenti), aziende di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)
Perché i video sono fondamentali per la crescita delle piccole imprese oggi
La sfida
- Assumere un team o esternalizzare la creazione di video è troppo costoso e richiede troppo tempo
- Riprenderti da solo richiede ore che potresti dedicare alla gestione della tua attività
- Hai bisogno di contenuti che funzionino su più piattaforme e in più lingue, non solo in una
Cosa rende possibile il video con l’IA
Velocità, scalabilità e risparmio sui costi
Tempi di produzione dei videocorsi ridotti da 4 settimane a 15 minuti per video da Anneleen Bru, comportamentista felina ed educatrice online presso Happy Cats
Localizzazione
Marketing e corsi offerti in oltre 6 lingue da Kung Fu Kendra grazie alle funzionalità di traduzione di HeyGen
Personalizzazione
Centinaia di professionisti del settore immobiliare presso Ask The Agent hanno generato molte più nuove opportunità di acquisizione clienti producendo video di personal branding con avatar HeyGen
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Strategia di video marketing con l’IA eBook
→ 5 modi per rendere più efficiente il tuo budget di marketing eBook
→ Consulta la nostra guida pratica per i professionisti L&D eBook
Creare il tuo primo video AI
Introduzione
Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.
Corso di apprendimento
Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi
Ti piace imparare in pratica?
Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.
Secchione?
Ci piace! Vai direttamente a Passo 4: Scegli il giusto portavoce avatar AI e crea il tuo avatar AI, il tuo gemello digitale e futura star dei video.
Non sei ancora pronto a tuffarti?
Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.
Pronto per iniziare? Comincia con questo tour di 2 minuti dell’AI Studio Editor di HeyGen, e poi tuffiamoci nei dettagli!
Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo
→ HeyGen Academy: 101
panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
approfondimento sul montaggio video
Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità
Gli imprenditori intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere e scalare.
Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand impostando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.
Per iniziare, incolla semplicemente l’URL della tua azienda oppure carica manualmente gli elementi del tuo brand.
Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.
Suggerimento professionale
Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template di HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Shuffle Colors per lasciare che HeyGen li cambi automaticamente.
Passaggio 2: definisci la tua strategia
Prima di iniziare a creare video, prenditi un momento per chiarire il tuo obiettivo di business, pubblico, piattaforma, e messaggio. Questo ti aiuterà a creare video che non solo hanno un aspetto professionale, ma che funzionano davvero per i tuoi risultati di business.
Obiettivo di business
Cosa vuoi che questo video realizzi per la tua azienda?
Esempi: aumentare le vendite, spiegare il tuo servizio, formare i clienti, incrementare il coinvolgimento, rafforzare la credibilità
Pubblico di riferimento
Per chi è questo video? Cosa gli interessa e a che punto sono nel loro percorso con la tua azienda?
Esempi: visitatori al tuo sito web per la prima volta, clienti abituali che hanno bisogno di aiuto con il tuo prodotto, appassionati del fai-da-te che ti seguono su Instagram
Canale di distribuzione principale
Dove vedranno questo video le persone?
Esempi: Instagram Reels, YouTube, pagina di destinazione Shopify, newsletter via email, annunci Facebook
Messaggio o gancio
Quale problema stai risolvendo e come catturerai l’attenzione nei primi secondi?
Esempi: «Ti sei mai chiesto perché non vedi risultati dopo un allenamento intenso?» oppure «Cerchi la casa dei tuoi sogni ma non sai da dove cominciare?»
Suggerimento professionale
Hai bisogno di un secondo parere sulla tua strategia? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento a tua scelta e utilizza il seguente prompt:
"Sto pianificando una campagna video di marketing per [product/service]. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico di riferimento è [audience], la distribuirò su [channel] e il messaggio principale o gancio è: [hook]. Puoi darmi un feedback su quanto sia chiara ed efficace e suggerire eventuali miglioramenti?"
Esplora altri modelli di script e suggerimenti
→ Video pubblicitari
→ Video di influencer sui social
→ Video tutorial
→ Video dimostrativi di prodotto
Approfondisci la scrittura dei copioni
Passaggio 3: scrivi il tuo copione
Il tuo script è la spina dorsale di un ottimo video pubblicitario o di un’esperienza di apprendimento chiara ed efficace.
Per un video promozionale o uno spot pubblicitario, ecco come renderlo davvero efficace:
- Inizia con un forte hook (i primi 3-5 secondi sono i più importanti) che metta in evidenza un problema comune o una proposta di valore.
- Concludi con una chiara CTA (call to action), ad esempio indirizzando al tuo sito web, a una nuova offerta, ecc.
- Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro al tuo pubblico.
Per un video educativo, ecco come farlo nel modo giusto:
- Inizia dal contesto e dalla rilevanza ad esempio con uno scenario, una domanda o una sfida comune per mostrare perché l’argomento è importante. Questo aumenta la motivazione e il coinvolgimento delle persone che apprendono.
- Mantieni una struttura chiara e mirata, suddividendo i contenuti in passaggi logici, facili da seguire e con un ritmo costante.
- Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro alla persona che sta imparando.
- Rafforza i concetti chiave e i passaggi successiviconcludendo con un breve riepilogo, un invito a riflettere o mettere in pratica quanto appreso, oppure un chiaro rimando al modulo o alla risorsa successiva.
Suggerimento professionale
Vuoi andare più veloce? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per indicazioni su come usare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.
Non sei ancora sicuro da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.
Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.
Accedi ai template che includono questi script qui:
Video di influencer sui social
Esplora modelli di script e altri consigli per i tipi di video di marketing più popolari
→ Video pubblicitari
→ Video di influencer sui social
→ Video tutorial
→ Video esplicativi sui prodotti
Approfondisci la scrittura dei copioni
Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA
Gestire un’azienda significa ricoprire molti ruoli, quindi perché non lasciare che l’AI ti aiuti a scrivere i tuoi script video in modo più rapido ed efficace? Strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini possono aiutarti a ottenere script di alta qualità in pochi minuti, invece che in ore. Ecco come sfruttarli al meglio.
Passaggio 1: inizia con un prompt chiaro
- Indica all’AI che tipo di video stai creando e cosa vuoi che faccia per la tua attività. Includi dettagli come:
- Il tipo di video (ad es. modulo di corso educativo, annuncio sui social, ecc.)
- A chi è destinato (ad es. nuovi clienti, iscritti alla newsletter)
- Cosa vuoi ottenere con il video (ad es. aumentare le iscrizioni, rispondere alle FAQ, mettere in risalto il tuo brand)
- Il tono o la voce (ad es. amichevole, esperto, divertente)
Prompt di esempio:
"Scrivi una sceneggiatura per un video di 60 secondi per un annuncio immobiliare di lusso rivolto ad acquirenti fuori città. Il tono deve essere sicuro e professionale. Concludi con un invito all’azione a prenotare un tour virtuale."
Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave da trattare
Vuoi uno script più accurato e in linea con il brand? Aggiungi alcuni brevi punti elenco su ciò che vuoi mettere in evidenza.
Esempio:
- Nome del prodotto/servizio
- Proposta di valore chiave o funzionalità
- Invito all'azione
Prompt di esempio:
"Includi questi punti: 123 Bayview Drive è una casa appena ristrutturata con 4 camere da letto e 3 bagni, vista oceano e cucina da chef. Perfetta per i lavoratori da remoto che si trasferiscono sulla costa. CTA: Pianifica oggi la tua visita privata."
Passaggio 3: Chiedi il formato giusto
Indica all’AI come consegnerai il video. Questo aiuta a definire il tono e lo stile.
Esempio:
- Uno script parlato recitato dal fondatore
- Verrà distribuito su Instagram Reels
- Un tono informale e umano
Prompt di esempio:
"Scrivi questo come un copione parlato recitato dal mio avatar AI per Instagram Reels. Mantienilo amichevole, chiaro e coinvolgente."
Passaggio 4: Rivedi e perfeziona
Incolla lo script in HeyGen, guardane l’anteprima con il tuo avatar e ascolta. Ti sembra davvero la tua voce? In caso contrario, perfezionalo con prompt di follow-up come:
- Rendilo più colloquiale
- Aggiungi un gancio che catturi l’attenzione nei primi 3 secondi
- Trasforma questo in una versione più breve di 30 secondi per i social
- Includi una statistica rapida sul quartiere
- Prova tre versioni della CTA finale
Approfondisci la scrittura dei copioni
→ Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)
Passaggio 4: Scegli l'avatar AI giusto
Il tuo portavoce dà il tono. Scegli un Public Avatar, crea un Custom Avatar che rispecchi il tuo brand oppure, per un tocco davvero personale, crea il tuo gemello digitale in pochi minuti con la funzione Hyper Realistic Avatar di HeyGen!
HeyGen offre diverse opzioni per creare Avatar personalizzati. Fai clic sui link qui sotto per approfondire tutti i dettagli.
Tipo di avatar
Ti servirà
Otterrai
Ideale per
Video di formazione da 2-5 minuti
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di addestramento
Gemello digitale iperrealistico
10-15 foto
Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA
Gemello digitale realistico
Prompt di testo
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA
Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.
Video di meno di 30 secondi, inclusa la sincronizzazione labiale con la musica
Best practice: creare l’avatar personalizzato perfetto
Pronto a creare un avatar professionale e realistico con infinite opzioni di personalizzazione? Esplora le risorse qui sotto per suggerimenti, best practice e una rapida panoramica di ciò di cui avrai bisogno per iniziare.
Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda: qualità in entrata = qualità in uscita. Migliori saranno le tue foto, i tuoi video e i tuoi prompt scritti, più realistico e curato sarà il tuo avatar.
Tutto ciò che compare nel video di addestramento del tuo Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, verrà riprodotto nel risultato finale.
Tipo di avatar
Ti servirà
Best practice
Video di formazione da 2-5 minuti
10-15 foto
Genera avatar
Prompt di testo
Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione
Suggerimento professionale
Usa la funzione Generating Looks per cambiare la posa, l’ambiente o l’abbigliamento del tuo avatar usando solo un prompt di testo.
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Tutorial passo dopo passo per la creazione di avatar iper-realistici
Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità
HeyGen dispone di un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.
Tipo di voce personalizzata
Metodo di creazione
Output
Ideale per
Automatico durante la creazione di un avatar iper‑realisticooppure
Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e intonazioni. Supporta più emozioni.
Un clone vocale che suona proprio come te
Prompt di testo che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)
Voce completamente generata dall’IA in base al prompt.
Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate
Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di fine-tuning variano a seconda del servizio. Un’ottima opzione per creare un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.
Un clone vocale che suona proprio come te
Per ottenere la migliore qualità vocale, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:
• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca
• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori
• Parla chiaramente, con pause naturali e una leggera espressione emotiva
• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clones solo)
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico
Best practice: come un professionista dei prompt
Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.
Il prompting è una competenza potentissima per chiunque lavori con l’AI. Abbinato a HeyGen, il prompting apre infinite possibilità per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare e a iterare.
Funzionalità
Funzione
Usalo per
Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato
Dai vita agli avatar fotografici
Creare avatar personalizzati (realistici o animati)
Creare voci personalizzate
Migliori pratiche di prompt
Sii specifico
Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.
Inizia dalla struttura
Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.
Includi contesto e intento
Comunica all’IA lo scopo: è per una demo di prodotto? Una pubblicità sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.
Usa un linguaggio descrittivo
Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. “sicuro di sé”, “minimalista”, “ad alta energia”, “dal ritmo calmo”).
Itera e perfeziona
Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!
Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando
Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!
Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio
Ora che il tuo copione e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!
- Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit oppure i Template che hai configurato nel Passaggio 1.
- Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e fai sì che appaiano o scompaiano con Animazioni.
- Sfoglia la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, royalty-free.
- Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video una finitura fluida e professionale.
- Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
- Traduci i tuoi video per raggiungere studenti, colleghi e pubblici di tutto il mondo
Suggerimento professionale
Crea e esegui test A/B su più versioni dei tuoi video per migliorare le prestazioni, ottenere risultati e aumentare le conversioni.
Pronto a montare come un professionista?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen
Best practice: regola pronuncia, emozioni e intonazioni
Hai bisogno che il tuo avatar suoni esattamente come desideri? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.
Funzione
Funzione
Usalo per
Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script
Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce
Dai forma alle emozioni e al tono di un copione con un semplice clic
Aggiungi più varietà alla tua Voce Personalizzata caricando registrazioni extra con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.
Vuoi vederlo in azione?
Strategie per amplificare il tuo impatto
Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste best practice avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con la massima precisione.
Espandi a livello globale con la traduzione
Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.
Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzare o bloccare la traduzione di alcuni termini).
Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.
Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare contemporaneamente spot TV in 30 mercati.
Supporta il change management con contenuti flessibili e aggiornabili
Il cambiamento è costante e i tuoi materiali didattici devono tenere il passo. Che tu stia aggiornando un intero modulo del corso o modificando un singolo video di formazione, la produzione di contenuti tradizionale, con nuove riprese e montaggio, può trasformare anche un piccolo aggiornamento in un lavoro enorme.
Con HeyGen, aggiornare i video richiede minuti, non giorni. Sostituisci gli script, modifica i testi, cambia le grafiche e genera nuove versioni con pochi clic. Niente più colli di bottiglia. Solo video rapidi e flessibili che aiutano i tuoi learner ad adattarsi alla stessa velocità con cui si muove la tua organizzazione. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per la gestione del cambiamento.
Personalizza su larga scala
Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.
Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!
Avatar interattivo
Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano i video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.
Cerchi ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.
Caso d'uso n. 1: Corsi di apprendimento
Che tu stia raggiungendo nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste pratiche avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a scalare il tuo impatto con la massima precisione.
Storie e casi di successo dei clienti
L’educatrice online di Happy Cats ha ampliato la creazione dei corsi con gli avatar
Kung Fu Kendra ha ridotto i tempi di produzione video e raggiunto un pubblico globale
HeyGen Academy: corso video pratico su AI Studio
Perfetto per
Educatori, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti
Best practice
Suddividi i contenuti in parti facilmente fruibili
Mantieni ogni lezione breve e mirata, idealmente tra i 3 e i 7 minuti, così sarà più facile per il tuo pubblico seguirla, rivederla e ricordarla.
Mantieni il tuo copione chiaro e colloquiale
Non limitarti a insegnare,connetti. Usa un linguaggio quotidiano, semplifica i termini tecnici e dai vita alle idee con storie o esempi tratti dal mondo reale.
Sii intenzionale con gli elementi visivi
Usa presentatori avatar insieme a registrazioni dello schermo, demo o elementi grafici di supporto per rendere i tuoi contenuti più dinamici e facili da comprendere.
Aggiungi una leggera interattività
Favorisci il coinvolgimento con rapide verifiche di apprendimento, spunti di riflessione o semplici esercizi. Anche un quiz con una sola domanda può aumentare la memorizzazione.
Aggiorna facilmente man mano che cresci
Usa HeyGen per rivedere e aggiornare i contenuti in base ai feedback o agli aggiornamenti del prodotto, senza dover rigirare tutto da zero.
Funzionalità principali
- Animazioni: aggiungi testo o elementi visivi animati per evidenziare i passaggi chiave, rafforzare l’apprendimento e mantenere alta l’attenzione degli spettatori.
- Modelli: semplifica la creazione e mantieni tutto coerente. Non dimenticare che puoi personalizzare i modelli predefiniti di HeyGen con i colori del tuo brand!
- Generate Looks: usa prompt di testo per adattare l’abbigliamento, l’ambiente o la posa del tuo avatar‑istruttore in base all’argomento o al pubblico
Suggerimento avanzato
Se il tuo video tutorial richiede elementi visivi extra, come registrazioni dello schermo, assicurati che siano allineati con il tuo copione. Inizia scrivendo lo script, poi usa il pulsante di anteprima per riprodurre l’audio mentre registri lo schermo in sincronia con la narrazione, così da ottenere il miglior tempismo possibile.
Pronto a immergerti più a fondo?
→ Approfondisci con il nostro Guida pratica per i professionisti L&D eBook
→ Scopri la nostra guida passo dopo passo per creare corsi di apprendimento coinvolgenti
Caso d'uso n. 2: annunci video
Storie e casi di successo dei clienti
Ask The Agent ha costruito fiducia per aumentare i nuovi contatti di potenziali clienti
I video AI hanno aiutato Crystal Ninja a lanciare retail, e‑commerce, formazione ed eventi
L’autore Jason Felts ha promosso il suo libro con video avatar
Perfetto per
marchi, aziende o servizi di marketing
Best practice
- Mantieni i video brevi. Punta a meno di 60 secondi per mantenere alta l’attenzione e aumentare le probabilità che il tuo pubblico guardi fino alla fine.
- Metti in primo piano il valore.Condividi subito il tuo messaggio principale o il beneficio. Non aspettare la fine per dire alle persone cosa ci guadagnano.
- Allinea il tuo messaggio al tuo obiettivo. Adatta lo stile, la durata e la call to action del video in base a dove verrà pubblicato, che si tratti di un Reel di Instagram, di una landing page del sito web o di un’email ai clienti.
- Pensa prima al mobile. La maggior parte delle persone guarderà dal telefono, quindi mantieni l’inquadratura ravvicinata, il ritmo incalzante e le immagini facili da seguire.
- Rendi i tuoi montaggi più accattivanti.Usa semplici animazioni di testo, inquadrature del prodotto o esempi dei clienti per evitare che il tuo video sembri piatto o statico.
- Testa e migliora nel tempo.Prova diverse versioni del tuo hook, del messaggio o della CTA per capire cosa genera più clic, chiamate o vendite, quindi punta di più su ciò che funziona.
Funzionalità principali
- Inserimento di prodotti: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
- Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone la posa, l’ambiente o l’abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Suggerimento avanzato
Ecco una struttura di script collaudata del producer di contenuti social George “GG” Gossland di Favoured:
- Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
- Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
- Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste sfide?
- USP – ovvero “unique selling point”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
- CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?
→ Guarda un tutorial passo dopo passo per creare video pubblicitari
→ Scopri il 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le prestazioni (ebook)
Caso d’uso n. 3: Video di influencer sui social
Storie ed esempi dei clienti
How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
Perfect For
Businesses that thrive on social proof, including: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Ready to dive in deeper?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating social influencer videos
→ Dive into HeyGen’s ebook 5 ways to improve your video ads and performance