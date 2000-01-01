Crie o vídeo que sua startup precisa em minutos, não meses
Transforme suas atualizações em vídeos que as pessoas realmente assistem. Com o seu gêmeo digital, você pode rapidamente enviar anúncios de vídeo do fundador da empresa, explicativos de produtos, postagens sociais e treinamentos de qualidade empresarial. Sem estúdio. Sem regravações.
Escale sem perder velocidade
A HeyGen capacita fundadores de startups a fazerem mais com menos, criando conteúdo de vídeo em grande volume, de alta qualidade e escalável sem esgotar seu orçamento limitado ou tempo. Concentre seus recursos no desenvolvimento do produto e no crescimento em vez disso.
A vantagem de ser lutador
A produção de vídeo tradicional é cara e consome muito tempo. A HeyGen elimina essas barreiras.
Esteja presente em todos os lugares
Escale seu rosto e voz com um gêmeo digital e clone de voz. Esteja presente para clientes, investidores e sua equipe em todos os canais desde o primeiro dia.
Mova-se com a velocidade de uma startup
Crie anúncios em vídeo para fundadores, vídeos explicativos, clipes para redes sociais e treinamentos em minutos com um roteiro ou prompt. Não é necessário estúdio ou equipe.
Sempre de acordo com a marca
Bloqueie fontes, cores, logotipos e tarjas inferiores com o Kit de Marca para que cada vídeo tenha uma aparência consistente desde o primeiro dia.
Sua estratégia de vídeo liderada pelo fundador, potencializada pela HeyGen
Cada atualização merece um vídeo. Agora leva minutos, não meses.
Anúncios do fundador
Lance recursos, compartilhe marcos importantes ou motive a equipe com uma mensagem em vídeo do CEO. Grave uma vez com o seu gêmeo digital e, em seguida, envie vídeos de comunicação em minutos.
Explicativos de produto
Transforme recursos complexos em demonstrações simples e assistíveis. Troque capturas de tela ou edite o roteiro e regenere a qualquer momento para que seus exemplos de vídeo de demonstração do produto estejam sempre atualizados com a última versão.
Vídeos sociais
Publique clipes curtos que aumentem o alcance e a confiança. Programe um mês de postagens com legendas automáticas e tamanhos com um clique para Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts e TikTok.
O produto de crescimento mais rápido no G2 por um motivo
Menos produção, mais comunicação, crescimento mais rápido. Estes são resultados reais dos nossos clientes
Principais capacidades que os fundadores adoram
Gêmeo digital
Crie uma versão realista de si mesmo que apareça em seus vídeos com movimentos e expressões naturais. Perfeito para um anúncio, introdução e vídeo explicativo de startup.
Clonagem de voz
Combine sua voz real com alta fidelidade. Edite uma frase ou atualize um parágrafo sem precisar regravar para manter a consistência do tom e da energia em todos os vídeos.
Atualizações fáceis
Edite o roteiro, troque uma tela e clique em gerar. Sem novas filmagens, sem espera. Documentos, passeios e treinamentos permanecem atualizados para que você sempre tenha os melhores vídeos de demonstração do produto.
Modelos e proporções
Comece com layouts comprovados para notas de lançamento, vídeos de atualização para investidores, explicadores de recursos e clipes sociais. Exporte em formato vertical, quadrado ou paisagem com apenas um clique.
Legendas e subtítulos automáticos
Melhore a compreensão e acessibilidade em diferentes canais, reuniões e geografias.
Kit de marca
Faça o upload do seu logotipo, cores, fontes, tarjas inferiores e vinhetas de abertura/encerramento. Garanta a consistência em toda a sua biblioteca de vídeos.
De ideia para vídeo instantaneamente
Transforme sua voz de fundador em vídeos assistíveis e alinhados à marca sem a necessidade de um estúdio ou regravações.
Grave uma vez
Crie seu gêmeo digital e clone de voz em um processo guiado simples. Capture sua presença uma vez, depois esteja em todo lugar quando for importante.
Roteirize (ou solicite) isso
Escreva um comando, cole seu rascunho ou use o assistente de roteiro para aprimorar a mensagem. Mantenha-a clara, humana e pronta para encantar os espectadores.
Marca e gera
Aplique seu Kit de Marca, adicione telas ou ativos, escolha a proporção de aspecto e clique em gerar. Resultados com qualidade de estúdio em minutos.
Publicar e atualizar
Baixe, incorpore ou envie para seus canais em qualidade 4k. Edite uma linha mais tarde, regenere e mantenha todos os vídeos atualizados conforme seu produto é enviado.
Certificado para atender padrões globais de segurança e conformidade
Perguntas Frequentes
O que é o HeyGen para Fundadores?
HeyGen para Fundadores ajuda líderes de startups a criar vídeos de fundadores, produtos e equipes com qualidade de estúdio em minutos, utilizando geração de vídeo alimentada por inteligência artificial.
Como os fundadores podem usar o HeyGen para criar os melhores vídeos de demonstração de produtos e vídeos explicativos de produtos?
Os fundadores podem transformar visões gerais de recursos, vídeos de atualização para investidores ou guias do usuário em vídeos de demonstração e explicativos envolventes usando um roteiro ou um simples comando.
Quais tipos de vídeos de startups funcionam melhor com o HeyGen?
HeyGen é ideal para vídeos de fundadores, vídeos explicativos de produtos, vídeos de atualização para investidores e vídeos de lançamento de produtos que mantêm as startups visíveis e consistentes.
O HeyGen é adequado para startups em estágio inicial com orçamentos pequenos?
Sim. A HeyGen substitui equipes de produção dispendiosas por ferramentas de vídeo AI escaláveis, ajudando startups a se comunicarem de forma eficaz enquanto economizam tempo e dinheiro.
Como a HeyGen protege a semelhança e os dados dos fundadores?
A HeyGen atende aos padrões SOC 2 Tipo II, GDPR e CCPA para garantir que cada gêmeo digital e vídeo permaneça privado, seguro e em conformidade.
Como startups podem usar o HeyGen para criar vídeos de atualização para investidores?
Startups podem transformar relatórios regulares para investidores em atualizações em vídeo envolventes em minutos. Com o HeyGen, os fundadores podem gravar uma vez e gerar automaticamente vídeos refinados prontos para investidores que comunicam marcos, métricas e objetivos de forma clara.
O que torna o HeyGen diferente dos outros criadores de vídeos para startups?
A HeyGen utiliza IA para criar gêmeos digitais realistas e modelos personalizados para que fundadores possam produzir vídeos explicativos de startups, demonstrações de produtos e mensagens em vídeo de CEOs que correspondam à identidade da marca sem depender de uma equipe de produção.
A HeyGen pode ajudar com vídeos de lançamento de produtos e demonstrações?
Sim. Os fundadores podem usar o HeyGen para criar instantaneamente vídeos de lançamento de produtos ou exemplos de vídeos de demonstração de produtos, fazendo upload de ativos, adicionando um roteiro e gerando vídeos com o poder da IA que se mantêm perfeitamente alinhados à marca em todos os canais.