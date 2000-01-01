HeyGen logo
 Crie o vídeo que sua startup precisa em minutos, não meses

Transforme suas atualizações em vídeos que as pessoas realmente assistem. Com o seu gêmeo digital, você pode rapidamente enviar anúncios de vídeo do fundador da empresa, explicativos de produtos, postagens sociais e treinamentos de qualidade empresarial. Sem estúdio. Sem regravações.

G24.8Mais de 1.000 avaliações
Escale sem perder velocidade

A HeyGen capacita fundadores de startups a fazerem mais com menos, criando conteúdo de vídeo em grande volume, de alta qualidade e escalável sem esgotar seu orçamento limitado ou tempo. Concentre seus recursos no desenvolvimento do produto e no crescimento em vez disso.

A vantagem de ser lutador

A produção de vídeo tradicional é cara e consome muito tempo. A HeyGen elimina essas barreiras.

Esteja presente em todos os lugares

Escale seu rosto e voz com um gêmeo digital e clone de voz. Esteja presente para clientes, investidores e sua equipe em todos os canais desde o primeiro dia.

Mova-se com a velocidade de uma startup

Crie anúncios em vídeo para fundadores, vídeos explicativos, clipes para redes sociais e treinamentos em minutos com um roteiro ou prompt. Não é necessário estúdio ou equipe.

Sempre de acordo com a marca

Bloqueie fontes, cores, logotipos e tarjas inferiores com o Kit de Marca para que cada vídeo tenha uma aparência consistente desde o primeiro dia.

Casos de uso

Sua estratégia de vídeo liderada pelo fundador, potencializada pela HeyGen 

Cada atualização merece um vídeo. Agora leva minutos, não meses.

Anúncios do fundador

Lance recursos, compartilhe marcos importantes ou motive a equipe com uma mensagem em vídeo do CEO. Grave uma vez com o seu gêmeo digital e, em seguida, envie vídeos de comunicação em minutos.

Explicativos de produto

Transforme recursos complexos em demonstrações simples e assistíveis. Troque capturas de tela ou edite o roteiro e regenere a qualquer momento para que seus exemplos de vídeo de demonstração do produto estejam sempre atualizados com a última versão.

Vídeos sociais

Publique clipes curtos que aumentem o alcance e a confiança. Programe um mês de postagens com legendas automáticas e tamanhos com um clique para Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts e TikTok.

Treinamento

Integre clientes e novos funcionários com instruções consistentes e claras. Combine seu gêmeo digital com captura de tela para que as atualizações sejam rápidas e sempre de acordo com a marca.

O produto de crescimento mais rápido no G2 por um motivo 

Menos produção, mais comunicação, crescimento mais rápido. Estes são resultados reais dos nossos clientes

10Xaumento na velocidade de produção de vídeos
5Xaumento na criação de vídeos
40% aumento no tempo de visualização de vídeos
13% de taxa de cliquesquando comparado a antes de usar o HeyGen 
5Xretorno sobre o investimento em publicidade
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge
Capacidades

Principais capacidades que os fundadores adoram 

Gêmeo digital

Crie uma versão realista de si mesmo que apareça em seus vídeos com movimentos e expressões naturais. Perfeito para um anúncio, introdução e vídeo explicativo de startup.

Clonagem de voz

Combine sua voz real com alta fidelidade. Edite uma frase ou atualize um parágrafo sem precisar regravar para manter a consistência do tom e da energia em todos os vídeos.

Atualizações fáceis

Edite o roteiro, troque uma tela e clique em gerar. Sem novas filmagens, sem espera. Documentos, passeios e treinamentos permanecem atualizados para que você sempre tenha os melhores vídeos de demonstração do produto.

Modelos e proporções

Comece com layouts comprovados para notas de lançamento, vídeos de atualização para investidores, explicadores de recursos e clipes sociais. Exporte em formato vertical, quadrado ou paisagem com apenas um clique.

Legendas e subtítulos automáticos

Melhore a compreensão e acessibilidade em diferentes canais, reuniões e geografias.

Kit de marca

Faça o upload do seu logotipo, cores, fontes, tarjas inferiores e vinhetas de abertura/encerramento. Garanta a consistência em toda a sua biblioteca de vídeos.

Como funciona

De ideia para vídeo instantaneamente

Transforme sua voz de fundador em vídeos assistíveis e alinhados à marca sem a necessidade de um estúdio ou regravações.

Passo 1

Grave uma vez

Crie seu gêmeo digital e clone de voz em um processo guiado simples. Capture sua presença uma vez, depois esteja em todo lugar quando for importante.

Grave uma vez
Passo 2

Roteirize (ou solicite) isso

Escreva um comando, cole seu rascunho ou use o assistente de roteiro para aprimorar a mensagem. Mantenha-a clara, humana e pronta para encantar os espectadores.

Roteirize (ou solicite) isso
Passo 3

Marca e gera

Aplique seu Kit de Marca, adicione telas ou ativos, escolha a proporção de aspecto e clique em gerar. Resultados com qualidade de estúdio em minutos.

Marca e gera
Passo 4

Publicar e atualizar

Baixe, incorpore ou envie para seus canais em qualidade 4k. Edite uma linha mais tarde, regenere e mantenha todos os vídeos atualizados conforme seu produto é enviado.

Publicar e atualizar
GDPRGDPR
SOC 2 TIPO IISOC 2 TIPO II
CCPACCPA
Lei da IALei da IA
DPFDPF

Certificado para atender padrões globais de segurança e conformidade

Blogs

Recursos

20 eventos de startups que você não pode perder

20 eventos de startups que você não pode perder

Explore 20 eventos imperdíveis para startups em São Francisco em 2025 e aprenda como fundadores podem usar o vídeo HeyGen AI para apresentações, networking e escalonar acompanhamentos.

Ver mais
Programas de financiamento e subsídios para startups

Programas de financiamento e subsídios para startups

O guia de financiamento para startups de São Francisco em 2025 inclui subsídios ativos, aceleradoras e programas de capital de risco com valores, prazos e elegibilidade para diversos setores.

Ver mais
35 investidores de capital de risco, aceleradoras e incubadoras

35 investidores de capital de risco, aceleradoras e incubadoras

Este guia de 2025 lista 35 principais empresas de capital de risco, aceleradoras e incubadoras em São Francisco para ajudar fundadores a encontrar os investidores e programas certos para escalar.

Ver mais

Perguntas Frequentes

O que é o HeyGen para Fundadores?

HeyGen para Fundadores ajuda líderes de startups a criar vídeos de fundadores, produtos e equipes com qualidade de estúdio em minutos, utilizando geração de vídeo alimentada por inteligência artificial.

Como os fundadores podem usar o HeyGen para criar os melhores vídeos de demonstração de produtos e vídeos explicativos de produtos?

Os fundadores podem transformar visões gerais de recursos, vídeos de atualização para investidores ou guias do usuário em vídeos de demonstração e explicativos envolventes usando um roteiro ou um simples comando.

Quais tipos de vídeos de startups funcionam melhor com o HeyGen?

HeyGen é ideal para vídeos de fundadores, vídeos explicativos de produtos, vídeos de atualização para investidores e vídeos de lançamento de produtos que mantêm as startups visíveis e consistentes.

O HeyGen é adequado para startups em estágio inicial com orçamentos pequenos?

Sim. A HeyGen substitui equipes de produção dispendiosas por ferramentas de vídeo AI escaláveis, ajudando startups a se comunicarem de forma eficaz enquanto economizam tempo e dinheiro.

Como a HeyGen protege a semelhança e os dados dos fundadores?

A HeyGen atende aos padrões SOC 2 Tipo II, GDPR e CCPA para garantir que cada gêmeo digital e vídeo permaneça privado, seguro e em conformidade.

Como startups podem usar o HeyGen para criar vídeos de atualização para investidores?

Startups podem transformar relatórios regulares para investidores em atualizações em vídeo envolventes em minutos. Com o HeyGen, os fundadores podem gravar uma vez e gerar automaticamente vídeos refinados prontos para investidores que comunicam marcos, métricas e objetivos de forma clara.

O que torna o HeyGen diferente dos outros criadores de vídeos para startups?

A HeyGen utiliza IA para criar gêmeos digitais realistas e modelos personalizados para que fundadores possam produzir vídeos explicativos de startups, demonstrações de produtos e mensagens em vídeo de CEOs que correspondam à identidade da marca sem depender de uma equipe de produção.

A HeyGen pode ajudar com vídeos de lançamento de produtos e demonstrações?

Sim. Os fundadores podem usar o HeyGen para criar instantaneamente vídeos de lançamento de produtos ou exemplos de vídeos de demonstração de produtos, fazendo upload de ativos, adicionando um roteiro e gerando vídeos com o poder da IA que se mantêm perfeitamente alinhados à marca em todos os canais.