Tamer Abdel é um tecnólogo e empreendedor de longa data, com mais de 25 anos de experiência, e o fundador e CEO da The AI Department, uma empresa de serviços de IA sob medida que ajuda empresas a implementar IA em marketing, operações, automação e vídeo.

Embora a empresa atenda a setores que vão da saúde ao jurídico e automotivo, o mercado imobiliário se tornou uma de suas áreas de atuação que mais crescem. Hoje, a The AI Department trabalha com imobiliárias e mais de 100 corretores de imóveis, ajudando-os a construir marcas pessoais mais fortes por meio de vídeos consistentes impulsionados por IA.

"Na verdade, nós associamos um especialista humano à tarefa e ao resultado", disse Tamer. "Em vez de instalar um monte de ferramentas de IA, você instala um único departamento de IA consolidado."

Essa filosofia molda tudo o que eles constroem, especialmente vídeos.

Transformando vídeo em um processo repetível

Segundo Tamer, quase todos os clientes querem falar sobre vídeo primeiro.

"Eu diria que cerca de 90% dos nossos clientes, quando chegam, a primeira coisa sobre a qual eles mais querem falar é marketing", disse ele.

O problema não é falta de ideias. É tudo o que acontece antes de alguém apertar o botão de gravar.

"Você marcou na sua agenda para quinta-feira à 1h da tarde, mas aí chega a manhã de quinta e você fica olhando para aquele horário da uma hora e balançando a cabeça", disse Tamer.

Mesmo quando os profissionais finalmente se sentam para gravar, a pressão não desaparece.

"Quando você finalmente tem coragem de criar esse vídeo, acaba fazendo ele 10 ou 15 vezes só para conseguir a tomada perfeita, por causa de toda a ansiedade que foi acumulando", ele disse.

Para profissionais ocupados que já administram negócios bem-sucedidos, gravar vídeos se torna apenas mais uma tarefa que nunca chega ao topo da lista de prioridades.

"Nossa proposta é simples", disse Tamer. "Você não precisa mais gastar tempo nem passar por aquela ansiedade de gravar. Nós fazemos tudo por você."

Sua equipe cria o avatar de cada cliente uma única vez e depois cuida do roteiro, produção, edição e publicação. O impacto tem sido especialmente visível no setor imobiliário.

"Temos mais de 100 corretores só na nossa pequena cidade trabalhando com a gente", disse Tamer. "Quando o corretor-chefe começa a usar, e todo mundo vê o conteúdo, todos querem seguir o exemplo."

Em vez de publicar uma vez por semana ou uma vez por mês, os agentes agora publicam de forma consistente.

"A pessoa que publicava uma vez por semana ou uma vez por mês agora consegue publicar sete dias por semana", disse Tamer.

Criando um fluxo de trabalho de corretagem escalável

Em vez de oferecer às corretoras mais uma plataforma de marketing para aprender, o The AI Department criou um fluxo de trabalho completo de conteúdo em torno do HeyGen.

Os corretores acessam um painel repleto de ideias de conteúdo que abordam temas como atualizações de mercado, compradores de primeira viagem, insights sobre bairros e educação sobre propriedade de imóveis.

Eles escolhem um tópico, a IA gera um roteiro personalizado no próprio tom de voz deles e a HeyGen cria a primeira versão do vídeo.

A partir daí, os editores do Departamento de IA revisam cada vídeo, realizam o controle de qualidade, adicionam elementos visuais de apoio e imagens de cobertura (B-roll) e preparam a versão final para publicação.

"Temos um especialista humano que é o curador por trás de cada vídeo", disse Tamer. "Nenhum vídeo é simplesmente gerado e publicado automaticamente. Eles fazem as edições, e essas edições são baseadas no resultado que o cliente deseja."

Durante anos, Tamer descreveu o fluxo de trabalho como um modelo 80/20.

"O fluxo de trabalho faz 80% do trabalho, e então os 20% restantes são feitos pelo especialista humano."

À medida que a HeyGen continuou evoluindo, esse equilíbrio mudou.

"Estamos percebendo que agora estamos nos aproximando de 90/10."

Ao manter mais etapas do processo de produção no HeyGen, a equipe dele entrega vídeos refinados mais rapidamente, enquanto gasta menos tempo transferindo projetos entre diferentes ferramentas de edição.

Construindo confiança em vez de correr atrás de visualizações

Para Tamer, o sucesso não é medido por visualizações. É medido pela confiança.

"Nós normalmente não otimizamos para visualizações", ele disse. "Nós otimizamos para confiança."

Essa filosofia orienta cada conteúdo que sua equipe cria. Em vez de correr atrás de tendências, o Departamento de IA ajuda corretores de imóveis a publicar de forma consistente atualizações de mercado, vídeos educativos, insights sobre a comunidade e respostas às dúvidas mais comuns dos clientes, posicionando-os como especialistas locais de confiança.

"Confiança é a moeda antes de uma transação acontecer", disse Tamer.

Desde a adoção do HeyGen, o Departamento de IA produziu mais de 1.500 vídeos enquanto atende a mais de 100 clientes ativos. Cada cliente recebe aproximadamente 15 vídeos por mês, o que resulta em mais de 100 vídeos publicados diariamente em toda a sua base de clientes.

Os resultados vão além da consistência. Clientes que antes gastavam de US$ 3.000 a US$ 5.000 por mês com produção de vídeo tradicional agora podem criar muito mais conteúdo por uma fração desse custo.

"Com a HeyGen, conseguimos entrar lá por uma fração do custo e produzir muito mais vídeos de alta qualidade", disse Tamer.

Para ele, porém, a maior conquista não é financeira.

"A melhor parte, que qualquer profissional adora ouvir, é que nunca mais vai precisar gravar outro vídeo", disse ele.

Em vez de gastar tempo gravando, os corretores podem se concentrar em atender os clientes enquanto constroem consistentemente sua marca pessoal por meio de vídeos.