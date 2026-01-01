Há quase duas décadas, Scott Henninger vem ajudando compradores a se mudarem para o nordeste do Tennessee e o sudoeste da Virgínia. Hoje, seu canal no YouTube se tornou o motor por trás desse negócio, com 85% a 90% de seus clientes o encontrando por meio de vídeos educativos sobre mudança para a região.

Scott cria conteúdos em formato longo abordando temas como os prós e contras de morar no Tennessee, comparações entre estados e guias detalhados sobre as comunidades locais. Esses vídeos atraem compradores de todo o país, ajudando-os a tomar uma das maiores decisões financeiras de suas vidas com confiança.

"Confiança é tudo", disse Scott. "Geralmente é a maior decisão financeira da vida deles."

À medida que o vídeo se tornava cada vez mais importante para o seu negócio, produzi-lo ficava cada vez mais difícil. Montar câmeras, luzes, teleprompters e equipamentos de gravação antes de cada filmagem transformava a criação de conteúdo em um processo de horas, que frequentemente atrasava a produção.

Mas com HeyGen, em vez de montar um estúdio toda vez que queria gravar, ele podia simplesmente registrar o áudio, gerar uma versão realista em IA de si mesmo e concentrar seu tempo na criação de conteúdos que ajudam os compradores a tomar decisões informadas.

Gastando menos tempo filmando e mais tempo vendendo

Antes da HeyGen, cada vídeo exigia que Scott transformasse sua sala de estar em um estúdio temporário.

"Eu colocava duas câmeras, uma de cada lado. Usava minha DSLR com um teleprompter", ele disse. "Eu tentava gravar de três a quatro vídeos enquanto tudo estava montado."

Embora o fluxo de trabalho produzisse conteúdo de alta qualidade, isso tinha um custo. "É só o transtorno de montar o estúdio", disse Scott.

Gravar geralmente significava fazer várias tomadas, cuidar cuidadosamente da iluminação e garantir que a casa ficasse silenciosa durante toda a filmagem. Como tudo precisava ser montado e desmontado a cada vez, Scott às vezes passava meses sem publicar novos vídeos.

Essa falta de consistência afetou diretamente o negócio dele. "Sempre que eu volto a postar vídeos, os negócios decolam", disse ele.

Scott sabia que precisava haver uma maneira mais rápida de criar conteúdo sem sacrificar a confiança que seu público esperava.

Criando vídeos de IA realistas que aumentam a confiança dos compradores

Depois de pesquisar ferramentas de vídeo com IA, Scott escolheu HeyGen porque ela produzia os resultados mais realistas. "Eu não conseguia encontrar um bom gerador para meus vídeos", disse ele. "Tem que parecer comigo."