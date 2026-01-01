Há quase duas décadas, Scott Henninger vem ajudando compradores a se mudarem para o nordeste do Tennessee e o sudoeste da Virgínia. Hoje, seu canal no YouTube se tornou o motor por trás desse negócio, com 85% a 90% de seus clientes o encontrando por meio de vídeos educativos sobre mudança para a região.
Scott cria conteúdos em formato longo abordando temas como os prós e contras de morar no Tennessee, comparações entre estados e guias detalhados sobre as comunidades locais. Esses vídeos atraem compradores de todo o país, ajudando-os a tomar uma das maiores decisões financeiras de suas vidas com confiança.
"Confiança é tudo", disse Scott. "Geralmente é a maior decisão financeira da vida deles."
À medida que o vídeo se tornava cada vez mais importante para o seu negócio, produzi-lo ficava cada vez mais difícil. Montar câmeras, luzes, teleprompters e equipamentos de gravação antes de cada filmagem transformava a criação de conteúdo em um processo de horas, que frequentemente atrasava a produção.
Mas com HeyGen, em vez de montar um estúdio toda vez que queria gravar, ele podia simplesmente registrar o áudio, gerar uma versão realista em IA de si mesmo e concentrar seu tempo na criação de conteúdos que ajudam os compradores a tomar decisões informadas.
Gastando menos tempo filmando e mais tempo vendendo
Antes da HeyGen, cada vídeo exigia que Scott transformasse sua sala de estar em um estúdio temporário.
"Eu colocava duas câmeras, uma de cada lado. Usava minha DSLR com um teleprompter", ele disse. "Eu tentava gravar de três a quatro vídeos enquanto tudo estava montado."
Embora o fluxo de trabalho produzisse conteúdo de alta qualidade, isso tinha um custo. "É só o transtorno de montar o estúdio", disse Scott.
Gravar geralmente significava fazer várias tomadas, cuidar cuidadosamente da iluminação e garantir que a casa ficasse silenciosa durante toda a filmagem. Como tudo precisava ser montado e desmontado a cada vez, Scott às vezes passava meses sem publicar novos vídeos.
Essa falta de consistência afetou diretamente o negócio dele. "Sempre que eu volto a postar vídeos, os negócios decolam", disse ele.
Scott sabia que precisava haver uma maneira mais rápida de criar conteúdo sem sacrificar a confiança que seu público esperava.
Criando vídeos de IA realistas que aumentam a confiança dos compradores
Depois de pesquisar ferramentas de vídeo com IA, Scott escolheu HeyGen porque ela produzia os resultados mais realistas. "Eu não conseguia encontrar um bom gerador para meus vídeos", disse ele. "Tem que parecer comigo."
O fluxo de produção dele agora é muito mais simples. Scott usa o Claude para pesquisar temas, gerar ideias e rascunhar roteiros antes de gravar a própria narração. Depois, ele envia o áudio para o HeyGen para gerar seu vídeo com avatar e finaliza o projeto no Final Cut Pro com gráficos, imagens de apoio (B-roll) e títulos.
"Desde o momento em que eu gravo um, consigo colocá-lo no ar em uma hora e meia ou duas horas, se eu quiser", disse Scott.
Para ele, a maior melhoria não é editar mais rápido. É eliminar a necessidade de montar câmeras, iluminação e um estúdio em casa toda vez que ele quer gravar.
"Isso me poupa umas boas duas ou três horas e me dá muito mais flexibilidade", disse ele.
O realismo era igualmente importante. Como a maioria dos clientes assiste a vários vídeos antes de entrar em contato, manter a autenticidade era essencial.
"Eles geralmente assistem a no mínimo cinco dos vídeos", disse Scott. "As pessoas que entram em contato comigo sentem que me conhecem e sentem que gostam de mim."
Embora inicialmente ele estivesse preocupado que os espectadores percebessem a IA, essas preocupações rapidamente desapareceram.
Desde que passou a usar o HeyGen, seus vídeos acumularam cerca de 20.000 visualizações, e apenas uma pessoa sugeriu que eles poderiam ter sido gerados por IA.
"Recebi um comentário em que alguém sugeriu que havia IA envolvida, mas não acho que ninguém perceba", disse Scott. Até a própria mãe dele ainda acredita que ele gravou os vídeos de forma tradicional. "Minha mãe ainda não sabe que eles são gerados por IA."
Transformando conteúdo consistente em crescimento imobiliário
Com a produção deixando de ser um obstáculo, Scott agora pretende publicar um novo vídeo no YouTube toda semana, ajudando-o a manter a consistência que impulsiona seus negócios.
Hoje, ele fecha de 25 a 30 transações por ano, com quase todos esses clientes o descobrindo pelo YouTube antes de agendarem uma ligação.
HeyGen deu ao Scott a flexibilidade de continuar criando, independentemente do que esteja acontecendo no dia dele. Depois de uma pequena cirurgia, ele ainda conseguiu produzir vídeos porque, como ele mesmo disse, "isso não me impediu de usar o microfone."
Para Scott, o maior benefício não é substituir a criação de vídeos, e sim eliminar o trabalho de produção que não gera negócios.
"Sentar fisicamente na frente de uma câmera não me rende um centavo", ele disse. "Escrever os roteiros, apresentá-los e colocá-los no ar, é aí que o dinheiro entra."
Em vez de passar horas montando câmeras e iluminação, Scott agora usa esse tempo para fazer follow-up com leads, melhorar o negócio ou simplesmente passar mais tempo com a família.
"Isso me ajuda a recuperar parte do meu tempo sem qualquer perda de eficácia", disse Scott. "Isso me permite fazer mais das atividades de que preciso para gerar negócios, sem levar tanto tempo quanto antes."