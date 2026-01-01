Roberto Meza é o proprietário da Meza Mortgage Consulting, uma corretora de hipotecas que atende clientes em todo os Estados Unidos, com foco na Flórida e no Tennessee. Roberto ajuda compradores de imóveis, investidores e estrangeiros a obter financiamento para propriedades residenciais e comerciais.

Muitos de seus clientes vêm da América Latina, o que torna a educação uma parte fundamental de cada conversa. Essa abordagem educativa naturalmente o levou ao vídeo. Ele queria educar os compradores e posicionar sua empresa como uma fonte confiável.

"Eu sou avesso a vídeo. Eu odeio ficar na frente da câmera. Mas, no cenário atual, vemos que muitas outras empresas que, em termos de faturamento, não competem conosco estão ganhando participação de mercado por estarem constantemente nas redes sociais, usando vídeos como especialistas no assunto", disse Roberto. "E isso nos obrigou a entrar no mesmo barco."

Ele sabia que o vídeo era importante, mas cada tentativa de produzi-lo se tornava uma fonte de estresse em vez de uma ferramenta para o crescimento.

Em vez de se obrigar a passar horas gravando e editando vídeos, Roberto usa o HeyGen para compartilhar sua expertise de forma consistente por meio de vídeos com avatares realistas, assim ele pode focar seu tempo em administrar o negócio.

Substituindo dores de cabeça na produção por um fluxo de trabalho repetível

Antes do HeyGen, produzir até mesmo um vídeo educacional curto era um processo demorado. Mesmo após investir em equipamentos e terceirizar a edição, o maior obstáculo permanecia o mesmo.

"No começo, era só eu e uma câmera pela qual paguei mil dólares. Eu gravava um vídeo curto de 30 segundos, mas levava duas horas para acertar o roteiro e não cometer nenhum tipo de erro. Depois eu ainda tinha que editar, e isso também levava tempo. Por fim, acabei contratando alguém. Era um processo demorado e caro", disse Roberto.

Mesmo após investir em equipamentos e terceirizar a edição, o maior obstáculo permaneceu o mesmo.

"Meu maior peso não era exatamente o custo. O que mais me machucava era estar na frente da câmera. Era um verdadeiro tormento para mim, algo com o qual eu não me sentia à vontade", ele disse.

A complexidade do fluxo de trabalho tornava a consistência quase impossível. O objetivo dele era publicar três vídeos educativos por semana, mas, na prática, ele estava produzindo apenas um vídeo a cada três semanas.

Construindo um sistema de marketing impulsionado por IA

Quando Roberto começou a pesquisar avatares de IA, ele encarou a decisão da mesma forma que encara produtos financeiros: comparando as opções.

Ele assinou três plataformas diferentes de avatar antes de decidir qual delas se encaixava melhor no seu negócio.

"Com a HeyGen, eu me senti mais à vontade. Era mais fácil de gerenciar e a interface do usuário era muito amigável", ele disse.

Hoje, o fluxo de trabalho dele está completamente diferente.

Hoje, Roberto escreve seus roteiros, grava a narração com a própria voz e seu gerente de mídias sociais usa HeyGen para gerar os vídeos prontos.

"Tudo é feito 100% no HeyGen", disse Roberto.

Sua equipe usa uma combinação de Video Agent e AI Studio para aprimorar cada vídeo, garantindo que cada um esteja alinhado com sua marca e estilo educacional. Para Roberto, HeyGen se tornou muito mais do que uma ferramenta de vídeo.

Construindo confiança por meio de conteúdo educacional

Ao contrário de muitas empresas financeiras que usam as redes sociais principalmente para promoção, Roberto se concentra em responder às dúvidas mais comuns sobre hipoteca com orientações claras e diretas.

"Quando as pessoas realmente querem saber a verdade sobre certas coisas, sem exageros e sem alguém apenas tentando fisgá-las para que liguem, elas recorrem ao nosso conteúdo", disse ele.

No começo, ele se preocupava que o público reconhecesse seu avatar imediatamente. A família dele percebeu, mas ninguém mais notou a diferença.

"Conversei com alguns amigos e perguntei: 'O que vocês acharam dos meus novos vídeos?' Eles disseram: 'Nossa, você está ótimo. Deve levar muito tempo para fazer isso.' Quando eu contei que era um avatar, eles não acreditaram. Isso meio que me deu confiança para continuar", disse Roberto.

Mesmo depois de saberem que os vídeos foram criados com IA, as pessoas interagiram com eles exatamente como faziam antes.

"Eles ainda assistem aos vídeos e ainda comentam sobre eles. Eles dizem: 'Esse conteúdo é ótimo.' Como se fosse eu mesmo compartilhando, o que de certa forma é", ele disse.

Transformando eficiência operacional em crescimento dos negócios

A maior mudança não foi simplesmente produzir mais vídeos. Foi finalmente produzi-los de forma consistente.

Desde que adotou o HeyGen, Roberto aumentou sua programação de publicações de um vídeo a cada três semanas para três vídeos por semana. Essa consistência começa a se traduzir em resultados mensuráveis.

Um vídeo educacional recente gerou aproximadamente 13.700 visualizações, com 30% dos espectadores permanecendo engajados por cerca de 22 segundos. O conteúdo também está alcançando públicos totalmente novos.

"Normalmente, a maior parte era de pessoas que já nos seguiam. Agora está meio a meio. Isso também está mudando", ele disse.

Para Roberto, porém, o maior retorno tem sido a eficiência operacional. Corretores de hipoteca passam grande parte do dia nos bastidores, processando empréstimos, se comunicando com credores e apoiando clientes em transações complexas.

"Para mim, isso mudou o jogo, porque agora tenho tempo de realmente ir me reunir com aqueles corretores e, ainda assim, não deixar para trás o meu trabalho de back-office", disse ele.

Com a HeyGen, Roberto consegue educar seu público de forma consistente enquanto concentra seu tempo onde ele gera o maior valor.